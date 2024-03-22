https://sputnikarabic.ae/20240322/الأردن-ينفذ-6-عمليات-إسقاط-جوي-لمساعدة-غزة-مع-دول-أخرى-1087264833.html
الأردن ينفذ 6 عمليات إسقاط جوي لمساعدة غزة مع دول أخرى
الأردن ينفذ 6 عمليات إسقاط جوي لمساعدة غزة مع دول أخرى
سبوتنيك عربي
يواصل الأردن إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق عمليات الإسقاط الجوي التي تنفذها طائرات نقل عسكري تابعة لقواته الجوية. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T13:12+0000
2024-03-22T13:12+0000
2024-03-22T13:12+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087264536_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f56f46a58f1b5f2d43d28ebaa8112005.jpg
واليوم الجمعة، أعلن الأردن أنه شارك مع عدة دول في تنفيذ 6 عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، التي أشارت إلى أن المناطق التي تم إسقاط المساعدات بها في شمالي غزة.ولفتت الوكالة إلى أنه تم إسقاط المساعدات باستخدام 6 طائرات نقل عسكري اثنان منها تابعتان للقوات الجوية الأردنية والباقي يتبع لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسنغافورة.وبحسب الوكالة، فإن القوات الجوية الأردنية نفذت 55 عملية إسقاط جوي للمساعدات بصورة منفردة، إضافة إلى مشاركتها في 82 عملية إسقاط مشترك مع دول أخرى منذ بداية الحرب على غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي بارز قبيل مغادرة الوفد المفاوض إلى قطر، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، وأن زيارة هذا الوفد للدوحة تأتي لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة بشأن الاتفاق أم لا.كما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى تل أبيب في سابع زيارة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأمس الخميس، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "مجلس الأمن البقاء بحالة انعقاد دائم للاتفاق على خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال أعادت احتلالها لمجمع الشفاء الطبي وقتلت أعدادا كبيرة من المواطنين واعتقلت المئات وعذبتهم بصورة وحشية، إضافة إلى تفجير المبنى التخصصي في المجمع، واستهداف جميع مناطق غزة بالقصف العشوائي".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240322/مرصد-دولي-لحقوق-الإنسان-إسرائيل-تستبيح-دماء-الفلسطينيين-في-غزة-وتحرق-المنازل-في-محيط-مجمع-الشفاء-1087255818.html
https://sputnikarabic.ae/20240322/إسرائيل-تبني-منشأة-ضخمة-لتفتيش-الفلسطينيين-العائدين-إلى-شمال-غزة-1087244095.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087264536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c4079082c736627ae64e5a9750473e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الأردن ينفذ 6 عمليات إسقاط جوي لمساعدة غزة مع دول أخرى
يواصل الأردن إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق عمليات الإسقاط الجوي التي تنفذها طائرات نقل عسكري تابعة لقواته الجوية.
واليوم الجمعة، أعلن الأردن أنه شارك مع عدة دول في تنفيذ 6 عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة، حسبما ذكرت
وكالة "عمون" الأردنية، التي أشارت إلى أن المناطق التي تم إسقاط المساعدات بها في شمالي غزة.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم إسقاط المساعدات باستخدام 6 طائرات نقل عسكري اثنان منها تابعتان للقوات الجوية الأردنية والباقي يتبع لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسنغافورة.
وبحسب الوكالة، فإن القوات الجوية الأردنية نفذت 55 عملية إسقاط جوي للمساعدات بصورة منفردة، إضافة إلى مشاركتها في 82 عملية إسقاط مشترك مع دول أخرى منذ بداية الحرب على غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي بارز قبيل مغادرة الوفد المفاوض إلى قطر، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق
في المستقبل القريب، وأن زيارة هذا الوفد للدوحة تأتي لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة بشأن الاتفاق أم لا.
كما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى تل أبيب في سابع زيارة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأمس الخميس، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "مجلس الأمن البقاء بحالة انعقاد دائم للاتفاق على خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال أعادت احتلالها لمجمع الشفاء
الطبي وقتلت أعدادا كبيرة من المواطنين واعتقلت المئات وعذبتهم بصورة وحشية، إضافة إلى تفجير المبنى التخصصي في المجمع، واستهداف جميع مناطق غزة بالقصف العشوائي".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.