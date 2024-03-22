https://sputnikarabic.ae/20240322/الجزائر-تعلن-إجراء-انتخابات-رئاسية-مبكرة-1087254429.html
الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"
الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"
سبوتنيك عربي
أعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في 7 سبتمبر/أيلول هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T11:25+0000
2024-03-22T11:25+0000
2024-03-22T11:25+0000
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
عبد المجيد تبون
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وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024".يأتي هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء في 24 فبراير/ شباط الماضي.وقالت الوكالة وقتها، إن "الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراماً للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة".يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون قد انتخب في ديسمبر 2019 لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20240224/تبون-الجزائر-تعيش-تحولا-عميقا-على-كافة-الأصعدة-1086374476.html
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, عبد المجيد تبون
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, عبد المجيد تبون
الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"
أعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في 7 سبتمبر/أيلول هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وذكرت
وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024".
يأتي هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر
.
ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وقالت الوكالة وقتها، إن "الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراماً للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة".
يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون
قد انتخب في ديسمبر 2019 لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.