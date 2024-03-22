عربي
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/الخارجية-البولندية-واشنطن-كانت-على-علم-بالتخريب-الوشيك-لأنابيب-التيار-الشمالي-1087247987.html
الخارجية البولندية: واشنطن كانت على علم بالتخريب الوشيك لأنابيب "التيار الشمالي"
الخارجية البولندية: واشنطن كانت على علم بالتخريب الوشيك لأنابيب "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أقر وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بأن السلطات الأمريكية كانت على علم بالتخريب الوشيك لخطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي". 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:02+0000
2024-03-22T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وجاءت تصريحات سيكورسكي خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" البولندية، قال فيها: "إذا كنت تصدق الصحافة، فقد تم ذلك من قبل جهة لديها مصلحة في ذلك، والجانب الأمريكي كان لديه معلومات أولية حول هذا الأمر ولم يتدخل".وتابع سيكورسكي بالقول: "لذلك، كان هناك شيء يستحق أن أكون ممتنا له وموقفي الشخصي تجاه التيار الشمالي معروف منذ سنوات عديدة.والجدير بالذكر أن سيكورسكي وصف بناء أنابيب التيار الشمالي بأنه اتفاق القنبلة الجديدة عام 2006.ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا- "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغّلة "نورد ستريم"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز لم يسبق له مثيل وأنه من المستحيل تقدير وقت الإصلاح، وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية بشأن عمل إرهابي دولي.بوتين خلال قمة العشرين: تفجير "التيار الشمالي" إرهاب دولةفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
https://sputnikarabic.ae/20240206/السويد-تعمل-على-إعلان-انتهاء-التحقيق-حول-قضية-تفجير-التيار-الشمالي-1085803639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الخارجية البولندية: واشنطن كانت على علم بالتخريب الوشيك لأنابيب "التيار الشمالي"

09:02 GMT 22.03.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبر
أقر وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بأن السلطات الأمريكية كانت على علم بالتخريب الوشيك لخطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي".
وجاءت تصريحات سيكورسكي خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" البولندية، قال فيها: "إذا كنت تصدق الصحافة، فقد تم ذلك من قبل جهة لديها مصلحة في ذلك، والجانب الأمريكي كان لديه معلومات أولية حول هذا الأمر ولم يتدخل".
وتابع سيكورسكي بالقول: "لذلك، كان هناك شيء يستحق أن أكون ممتنا له وموقفي الشخصي تجاه التيار الشمالي معروف منذ سنوات عديدة.
والجدير بالذكر أن سيكورسكي وصف بناء أنابيب التيار الشمالي بأنه اتفاق القنبلة الجديدة عام 2006.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
السويد تعمل على إعلان انتهاء التحقيق حول قضية تفجير "التيار الشمالي"
6 فبراير, 12:36 GMT
ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا- "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغّلة "نورد ستريم"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز لم يسبق له مثيل وأنه من المستحيل تقدير وقت الإصلاح، وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية بشأن عمل إرهابي دولي.
بوتين خلال قمة العشرين: تفجير "التيار الشمالي" إرهاب دولة
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:01 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала