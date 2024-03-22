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الصور الأكثر جاذبية خلال هذا الأسبوع
الصور الأكثر جاذبية خلال هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
الصور الأكثر جاذبية خلال هذا الأسبوع 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T12:25+0000
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر جاذبية خلال هذا الأسبوع

12:25 GMT 22.03.2024
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الصور الأكثر جاذبية خلال هذا الأسبوع
© Sputnik . Gavriil Grigorov/Pool / الانتقال إلى بنك الصور

المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين يزور مقر حملته الانتخابية.

المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين يزور مقر حملته الانتخابية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Gavriil Grigorov/Pool
/
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المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين يزور مقر حملته الانتخابية.

© AP Photo / Kabir Jhangiani

قرويون من بارسانا وناندجاون بالألوان يلعبون لعبة لاثمار هولي في معبد نانداجرام في قرية ناندجوان جنوب نيودلهي الهندية.

قرويون من بارسانا وناندجاون بالألوان يلعبون لعبة لاثمار هولي في معبد نانداجرام في قرية ناندجوان جنوب نيودلهي الهندية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kabir Jhangiani

قرويون من بارسانا وناندجاون بالألوان يلعبون لعبة لاثمار هولي في معبد نانداجرام في قرية ناندجوان جنوب نيودلهي الهندية.

© AFP 2023 / Paul Faith

فرقة Golden Girls الموسيقية الأمريكية، تقف مع الكلبة الأيرلندية قبل العرض خلال العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية.

فرقة Golden Girls الموسيقية الأمريكية، تقف مع الكلبة الأيرلندية قبل العرض خلال العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Paul Faith

فرقة Golden Girls الموسيقية الأمريكية، تقف مع الكلبة الأيرلندية قبل العرض خلال العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية.

© AFP 2023 / Ael Kermarec

مواطنون مجتمعون لمشاهدة تدفق الحمم المنصهرة من البركان في شبه جزيرة ريكيانيس شمال بلدة غريندافيك غرب أيسلندا.

مواطنون مجتمعون لمشاهدة تدفق الحمم المنصهرة من البركان في شبه جزيرة ريكيانيس شمال بلدة غريندافيك غرب أيسلندا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ael Kermarec

مواطنون مجتمعون لمشاهدة تدفق الحمم المنصهرة من البركان في شبه جزيرة ريكيانيس شمال بلدة غريندافيك غرب أيسلندا.

© AFP 2023 / Niharika Kulkarni

أحد المتدينين الهندوس يحمل ثعبانا بجانب وجهه خلال موكب ديني بمناسبة "ماسان" أو "باسما" هولي، والذي يتم الاحتفال به برماد المحرقة الجنائزية في فاراناسي الهندية.

أحد المتدينين الهندوس يحمل ثعبانا بجانب وجهه خلال موكب ديني بمناسبة &quot;ماسان&quot; أو &quot;باسما&quot; هولي، والذي يتم الاحتفال به برماد المحرقة الجنائزية في فاراناسي الهندية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Niharika Kulkarni

أحد المتدينين الهندوس يحمل ثعبانا بجانب وجهه خلال موكب ديني بمناسبة "ماسان" أو "باسما" هولي، والذي يتم الاحتفال به برماد المحرقة الجنائزية في فاراناسي الهندية.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

امرأة ترمي كيسا من القمامة على الشرطة التي منعت مظاهرة مناهضة للحكومة ضد قلة الغذاء في بوينس آيرس الأرجنتينية.

امرأة ترمي كيسا من القمامة على الشرطة التي منعت مظاهرة مناهضة للحكومة ضد قلة الغذاء في بوينس آيرس الأرجنتينية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Natacha Pisarenko

امرأة ترمي كيسا من القمامة على الشرطة التي منعت مظاهرة مناهضة للحكومة ضد قلة الغذاء في بوينس آيرس الأرجنتينية.

© AFP 2023 / Abdullah Doma

شباب يقودون سيارة على الرمال على طول الشاطئ في بنغازي في ليبيا خلال شهر رمضان.

شباب يقودون سيارة على الرمال على طول الشاطئ في بنغازي في ليبيا خلال شهر رمضان. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Abdullah Doma

شباب يقودون سيارة على الرمال على طول الشاطئ في بنغازي في ليبيا خلال شهر رمضان.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

رجل يحمل دلوا بلاستيكيا عبر قاع متصدع لبركة جافة في مقاطعة بن تري في جنوب فيتنام.

رجل يحمل دلوا بلاستيكيا عبر قاع متصدع لبركة جافة في مقاطعة بن تري في جنوب فيتنام. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Nhac Nguyen

رجل يحمل دلوا بلاستيكيا عبر قاع متصدع لبركة جافة في مقاطعة بن تري في جنوب فيتنام.

© AFP 2023 / Bay Ismoyo

متظاهرون يصلون على الطريق خلال تجمع حاشد للتعبير عن مزاعمهم بتزوير الانتخابات العامة الأخيرة أمام مكتب لجنة الانتخابات العامة في جاكرتا.

متظاهرون يصلون على الطريق خلال تجمع حاشد للتعبير عن مزاعمهم بتزوير الانتخابات العامة الأخيرة أمام مكتب لجنة الانتخابات العامة في جاكرتا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Bay Ismoyo

متظاهرون يصلون على الطريق خلال تجمع حاشد للتعبير عن مزاعمهم بتزوير الانتخابات العامة الأخيرة أمام مكتب لجنة الانتخابات العامة في جاكرتا.

© AP Photo / Brian Inganga

امرأة تبحث عن مواد قابلة لإعادة التدوير لكسب لقمة عيشها وبجوارها طيور اللقلق من نوع مارابو تتغذى على جبل من المرآب وسط الدخان الناتج عن حرق القمامة في داندورا في أكبر مكب للقمامة في العاصمة نيروبي.

امرأة تبحث عن مواد قابلة لإعادة التدوير لكسب لقمة عيشها وبجوارها طيور اللقلق من نوع مارابو تتغذى على جبل من المرآب وسط الدخان الناتج عن حرق القمامة في داندورا في أكبر مكب للقمامة في العاصمة نيروبي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Brian Inganga

امرأة تبحث عن مواد قابلة لإعادة التدوير لكسب لقمة عيشها وبجوارها طيور اللقلق من نوع مارابو تتغذى على جبل من المرآب وسط الدخان الناتج عن حرق القمامة في داندورا في أكبر مكب للقمامة في العاصمة نيروبي.

© AP Photo / Tatan Syuflana

حفارات تعمل على سطح مبنى بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في بكين الصينية.

حفارات تعمل على سطح مبنى بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في بكين الصينية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Tatan Syuflana

حفارات تعمل على سطح مبنى بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في بكين الصينية.

© AP Photo / Petros Giannakouris

يرقص المحتفلون أثناء مشاركتهم في حرب الدقيق، وهي معركة طحين ملونة فريدة من نوعها بمناسبة نهاية موسم الكرنفال، في مدينة جالاكسيدي الساحلية.

يرقص المحتفلون أثناء مشاركتهم في حرب الدقيق، وهي معركة طحين ملونة فريدة من نوعها بمناسبة نهاية موسم الكرنفال، في مدينة جالاكسيدي الساحلية. - سبوتنيك عربي
12/21
© AP Photo / Petros Giannakouris

يرقص المحتفلون أثناء مشاركتهم في حرب الدقيق، وهي معركة طحين ملونة فريدة من نوعها بمناسبة نهاية موسم الكرنفال، في مدينة جالاكسيدي الساحلية.

© AFP 2023 / Sonny Tumbelaka

امرأة من بالي تدخل في نشوة خلال حفل تقليدي في معبد في كيسيمان في دينباسار في جزيرة بالي الإندونيسية.

امرأة من بالي تدخل في نشوة خلال حفل تقليدي في معبد في كيسيمان في دينباسار في جزيرة بالي الإندونيسية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sonny Tumbelaka

امرأة من بالي تدخل في نشوة خلال حفل تقليدي في معبد في كيسيمان في دينباسار في جزيرة بالي الإندونيسية.

© AP Photo / Peter Dejong

راكب دراجة يمر تحت الحواجز المغلقة للحاجز المعطل في أمستردام الهولندية.

راكب دراجة يمر تحت الحواجز المغلقة للحاجز المعطل في أمستردام الهولندية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Peter Dejong

راكب دراجة يمر تحت الحواجز المغلقة للحاجز المعطل في أمستردام الهولندية.

© AP Photo / Alvaro Barrientos

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين على الأرض أثناء احتجاجهم على الهجمات الإسرائيلية على غزة في سان سيباستيان شمالي إسبانيا.

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين على الأرض أثناء احتجاجهم على الهجمات الإسرائيلية على غزة في سان سيباستيان شمالي إسبانيا. - سبوتنيك عربي
15/21
© AP Photo / Alvaro Barrientos

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين على الأرض أثناء احتجاجهم على الهجمات الإسرائيلية على غزة في سان سيباستيان شمالي إسبانيا.

© AP Photo / Omar Sanadiki

راقصون صوفيون يؤدون عرضا في دمشق السورية.

راقصون صوفيون يؤدون عرضا في دمشق السورية. - سبوتنيك عربي
16/21
© AP Photo / Omar Sanadiki

راقصون صوفيون يؤدون عرضا في دمشق السورية.

© AFP 2023 / Said Khatib

أطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة

أطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Said Khatib

أطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة

© AP Photo / Firdia Lisnawati

متطوعة أجنبية تجمع القمامة من نهر مغطى بالقمامة في بيكاتو الأندونيسية.

متطوعة أجنبية تجمع القمامة من نهر مغطى بالقمامة في بيكاتو الأندونيسية. - سبوتنيك عربي
18/21
© AP Photo / Firdia Lisnawati

متطوعة أجنبية تجمع القمامة من نهر مغطى بالقمامة في بيكاتو الأندونيسية.

© AFP 2023 / Tercio Teixeira

منظر جوي لأشخاص يستمتعون بشاطئ ريكريو دوس بانديرانتس وسط موجة حارة في ريو دي جانيرو البرازيلية.

منظر جوي لأشخاص يستمتعون بشاطئ ريكريو دوس بانديرانتس وسط موجة حارة في ريو دي جانيرو البرازيلية. - سبوتنيك عربي
19/21
© AFP 2023 / Tercio Teixeira

منظر جوي لأشخاص يستمتعون بشاطئ ريكريو دوس بانديرانتس وسط موجة حارة في ريو دي جانيرو البرازيلية.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso

مشاركة في موكب عيد القديس باتريك في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشاركة في موكب عيد القديس باتريك في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
20/21
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

مشاركة في موكب عيد القديس باتريك في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

دامرونجساك موراكوت، المالك السابق ومربي الجاموس الأبيض الذي باعه مؤخرًا مقابل 18 مليون باهت يأخذه إلى شاحنته بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين في مقر الحكومة في بانكوك.

دامرونجساك موراكوت، المالك السابق ومربي الجاموس الأبيض الذي باعه مؤخرًا مقابل 18 مليون باهت يأخذه إلى شاحنته بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين في مقر الحكومة في بانكوك. - سبوتنيك عربي
21/21
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

دامرونجساك موراكوت، المالك السابق ومربي الجاموس الأبيض الذي باعه مؤخرًا مقابل 18 مليون باهت يأخذه إلى شاحنته بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين في مقر الحكومة في بانكوك.

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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
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