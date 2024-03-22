الصور الأكثر جاذبية خلال هذا الأسبوع

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امرأة تبحث عن مواد قابلة لإعادة التدوير لكسب لقمة عيشها وبجوارها طيور اللقلق من نوع مارابو تتغذى على جبل من المرآب وسط الدخان الناتج عن حرق القمامة في داندورا في أكبر مكب للقمامة في العاصمة نيروبي.