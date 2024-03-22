الصور الأكثر جاذبية خلال هذا الأسبوع

المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين يزور مقر حملته الانتخابية.
المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين يزور مقر حملته الانتخابية.
قرويون من بارسانا وناندجاون بالألوان يلعبون لعبة لاثمار هولي في معبد نانداجرام في قرية ناندجوان جنوب نيودلهي الهندية.
قرويون من بارسانا وناندجاون بالألوان يلعبون لعبة لاثمار هولي في معبد نانداجرام في قرية ناندجوان جنوب نيودلهي الهندية.
فرقة Golden Girls الموسيقية الأمريكية، تقف مع الكلبة الأيرلندية قبل العرض خلال العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية.
فرقة Golden Girls الموسيقية الأمريكية، تقف مع الكلبة الأيرلندية قبل العرض خلال العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية.
مواطنون مجتمعون لمشاهدة تدفق الحمم المنصهرة من البركان في شبه جزيرة ريكيانيس شمال بلدة غريندافيك غرب أيسلندا.
مواطنون مجتمعون لمشاهدة تدفق الحمم المنصهرة من البركان في شبه جزيرة ريكيانيس شمال بلدة غريندافيك غرب أيسلندا.
أحد المتدينين الهندوس يحمل ثعبانا بجانب وجهه خلال موكب ديني بمناسبة "ماسان" أو "باسما" هولي، والذي يتم الاحتفال به برماد المحرقة الجنائزية في فاراناسي الهندية.
أحد المتدينين الهندوس يحمل ثعبانا بجانب وجهه خلال موكب ديني بمناسبة "ماسان" أو "باسما" هولي، والذي يتم الاحتفال به برماد المحرقة الجنائزية في فاراناسي الهندية.
امرأة ترمي كيسا من القمامة على الشرطة التي منعت مظاهرة مناهضة للحكومة ضد قلة الغذاء في بوينس آيرس الأرجنتينية.
امرأة ترمي كيسا من القمامة على الشرطة التي منعت مظاهرة مناهضة للحكومة ضد قلة الغذاء في بوينس آيرس الأرجنتينية.
شباب يقودون سيارة على الرمال على طول الشاطئ في بنغازي في ليبيا خلال شهر رمضان.
شباب يقودون سيارة على الرمال على طول الشاطئ في بنغازي في ليبيا خلال شهر رمضان.
رجل يحمل دلوا بلاستيكيا عبر قاع متصدع لبركة جافة في مقاطعة بن تري في جنوب فيتنام.
رجل يحمل دلوا بلاستيكيا عبر قاع متصدع لبركة جافة في مقاطعة بن تري في جنوب فيتنام.
متظاهرون يصلون على الطريق خلال تجمع حاشد للتعبير عن مزاعمهم بتزوير الانتخابات العامة الأخيرة أمام مكتب لجنة الانتخابات العامة في جاكرتا.
متظاهرون يصلون على الطريق خلال تجمع حاشد للتعبير عن مزاعمهم بتزوير الانتخابات العامة الأخيرة أمام مكتب لجنة الانتخابات العامة في جاكرتا.
امرأة تبحث عن مواد قابلة لإعادة التدوير لكسب لقمة عيشها وبجوارها طيور اللقلق من نوع مارابو تتغذى على جبل من المرآب وسط الدخان الناتج عن حرق القمامة في داندورا في أكبر مكب للقمامة في العاصمة نيروبي.
امرأة تبحث عن مواد قابلة لإعادة التدوير لكسب لقمة عيشها وبجوارها طيور اللقلق من نوع مارابو تتغذى على جبل من المرآب وسط الدخان الناتج عن حرق القمامة في داندورا في أكبر مكب للقمامة في العاصمة نيروبي.
حفارات تعمل على سطح مبنى بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في بكين الصينية.
حفارات تعمل على سطح مبنى بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في بكين الصينية.
يرقص المحتفلون أثناء مشاركتهم في حرب الدقيق، وهي معركة طحين ملونة فريدة من نوعها بمناسبة نهاية موسم الكرنفال، في مدينة جالاكسيدي الساحلية.
يرقص المحتفلون أثناء مشاركتهم في حرب الدقيق، وهي معركة طحين ملونة فريدة من نوعها بمناسبة نهاية موسم الكرنفال، في مدينة جالاكسيدي الساحلية.
امرأة من بالي تدخل في نشوة خلال حفل تقليدي في معبد في كيسيمان في دينباسار في جزيرة بالي الإندونيسية.
امرأة من بالي تدخل في نشوة خلال حفل تقليدي في معبد في كيسيمان في دينباسار في جزيرة بالي الإندونيسية.
راكب دراجة يمر تحت الحواجز المغلقة للحاجز المعطل في أمستردام الهولندية.
راكب دراجة يمر تحت الحواجز المغلقة للحاجز المعطل في أمستردام الهولندية.
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين على الأرض أثناء احتجاجهم على الهجمات الإسرائيلية على غزة في سان سيباستيان شمالي إسبانيا.
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين على الأرض أثناء احتجاجهم على الهجمات الإسرائيلية على غزة في سان سيباستيان شمالي إسبانيا.
راقصون صوفيون يؤدون عرضا في دمشق السورية.
راقصون صوفيون يؤدون عرضا في دمشق السورية.
أطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة
أطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة
متطوعة أجنبية تجمع القمامة من نهر مغطى بالقمامة في بيكاتو الأندونيسية.
متطوعة أجنبية تجمع القمامة من نهر مغطى بالقمامة في بيكاتو الأندونيسية.
منظر جوي لأشخاص يستمتعون بشاطئ ريكريو دوس بانديرانتس وسط موجة حارة في ريو دي جانيرو البرازيلية.
منظر جوي لأشخاص يستمتعون بشاطئ ريكريو دوس بانديرانتس وسط موجة حارة في ريو دي جانيرو البرازيلية.
مشاركة في موكب عيد القديس باتريك في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
مشاركة في موكب عيد القديس باتريك في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
دامرونجساك موراكوت، المالك السابق ومربي الجاموس الأبيض الذي باعه مؤخرًا مقابل 18 مليون باهت يأخذه إلى شاحنته بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين في مقر الحكومة في بانكوك.
دامرونجساك موراكوت، المالك السابق ومربي الجاموس الأبيض الذي باعه مؤخرًا مقابل 18 مليون باهت يأخذه إلى شاحنته بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين في مقر الحكومة في بانكوك.