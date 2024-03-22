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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/الصين-محاولات-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-لن-تكون-ناجحة-بدون-مشاركة-الطرفين-1087243265.html
الصين: محاولات تسوية الصراع في أوكرانيا لن تكون ناجحة دون مشاركة الطرفين
الصين: محاولات تسوية الصراع في أوكرانيا لن تكون ناجحة دون مشاركة الطرفين
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، اليوم الجمعة، أن كل من موسكو وكييف يجب أن يشاركا في المفاوضات، وإلا فلن تحقق هذه الاجتماعات نتائج. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T04:19+0000
2024-03-22T04:49+0000
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وقال لي هوي، في مؤتمر صحفي: "يتساءل الكثيرون عن سبب عدم مشاركة الصين في الاجتماعات التالية بعد الاجتماع في جدة، في المملكة العربية السعودية. هذا يعود إلى أن الصين تعتبر أن مثل هذه الاجتماعات لم يشارك فيها كل من الطرفين، وتمت مناقشة خطة [السلام] فقط من قبل جانب واحد. لذا، هذه الاجتماعات لا تكون كافية في التمثيل ولا يمكنها تحقيق نتائج كبيرة ولن تلعب الدور الإيجابي المناسب في استعادة السلام".وأضاف هوي أن جميع الدول التي زارها أولوا أهمية كبيرة لزيارته، ويأمل الجميع أن تلعب الصين دوراً أكبر في التسوية.وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنه بناءً على مراقباته، هناك توافق في أوروبا حول ضرورة المفاوضات، لكن مواقف الأطراف لا تزال بعيدة عن بعضها بعضا، مؤكدا أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب أن يمر لإيجاد حل، وحالياً لا يرى علامات على تخفيف التوتر في النزاع.يذكر أن لي هوي أنهى، الأسبوع الماضي، جولة أوروبية ثانية تهدف إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، حيث زار روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وأجرى محادثات مع المسؤولين.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "جنوب الصين الصباحية" أن الصين وسويسرا تصران على دعوة روسيا لحضور قمة سلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، والتي ستصبح دون مشاركة موسكو مثل "قرية بوتيمكين" (زائفة).وأشارت الصحيفة إلى أنه لا برن ولا بكين ترى أن خيار المفاوضات دون مشاركة روسيا واقعي.وكانت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما ذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في وقت سابق، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا وأنه من المستحيل تنفيذ عملية السلام دون روسيا، وصرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه ستتم دعوة روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240318/الصين-يمكن-أن-تقاطع-محادثات-السلام-المقبلة-بشأن-أوكرانيا-إذا-لم-تكن-روسيا-حاضرة-1087123273.html
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الصين, الصين وروسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, الصين وروسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الصين: محاولات تسوية الصراع في أوكرانيا لن تكون ناجحة دون مشاركة الطرفين

04:19 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 04:49 GMT 22.03.2024)
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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صرح المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، اليوم الجمعة، أن كل من موسكو وكييف يجب أن يشاركا في المفاوضات، وإلا فلن تحقق هذه الاجتماعات نتائج.
وقال لي هوي، في مؤتمر صحفي: "يتساءل الكثيرون عن سبب عدم مشاركة الصين في الاجتماعات التالية بعد الاجتماع في جدة، في المملكة العربية السعودية. هذا يعود إلى أن الصين تعتبر أن مثل هذه الاجتماعات لم يشارك فيها كل من الطرفين، وتمت مناقشة خطة [السلام] فقط من قبل جانب واحد. لذا، هذه الاجتماعات لا تكون كافية في التمثيل ولا يمكنها تحقيق نتائج كبيرة ولن تلعب الدور الإيجابي المناسب في استعادة السلام".
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وأضاف هوي أن جميع الدول التي زارها أولوا أهمية كبيرة لزيارته، ويأمل الجميع أن تلعب الصين دوراً أكبر في التسوية.
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنه بناءً على مراقباته، هناك توافق في أوروبا حول ضرورة المفاوضات، لكن مواقف الأطراف لا تزال بعيدة عن بعضها بعضا، مؤكدا أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب أن يمر لإيجاد حل، وحالياً لا يرى علامات على تخفيف التوتر في النزاع.
يذكر أن لي هوي أنهى، الأسبوع الماضي، جولة أوروبية ثانية تهدف إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، حيث زار روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وأجرى محادثات مع المسؤولين.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "جنوب الصين الصباحية" أن الصين وسويسرا تصران على دعوة روسيا لحضور قمة سلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، والتي ستصبح دون مشاركة موسكو مثل "قرية بوتيمكين" (زائفة).
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا برن ولا بكين ترى أن خيار المفاوضات دون مشاركة روسيا واقعي.
وكانت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما ذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في وقت سابق، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.
وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا وأنه من المستحيل تنفيذ عملية السلام دون روسيا، وصرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه ستتم دعوة روسيا.
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