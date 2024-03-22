https://sputnikarabic.ae/20240322/الكرملين-بوتين-أعطى-كل-التعليمات-اللازمة-فيما-يتعلق-بهجوم-كروكوس-في-موسكو--1087276976.html

الكرملين: بوتين أعطى كل التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهجوم "كروكوس" في موسكو

الكرملين: بوتين أعطى كل التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهجوم "كروكوس" في موسكو

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالهحوم الذي وقع في... 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T20:31+0000

2024-03-22T20:31+0000

2024-03-22T20:31+0000

روسيا

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وقال بيسكوف: "لقد أعطى الرئيس كل التعليمات اللازمة [فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في موسكو]".أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة، أطلقوا النار في قاعة للحفلات الموسيقية.ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.وتابع: "استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، واستلقوا هناك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".

https://sputnikarabic.ae/20240322/إجلاء-حوالي-100-شخص-من-قاعة-كروكوس-سيتي-في-موسكو-بعد-عملية-إطلاق-النار-1087276060.html

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