https://sputnikarabic.ae/20240322/انطلاق-حملة-إفطار-صائم-غزاوي-من-مصراتة-إلى-غزة-صور--1087272027.html
انطلاق حملة إفطار صائم غزاوي من مصراتة إلى غزة.. صور
انطلاق حملة إفطار صائم غزاوي من مصراتة إلى غزة.. صور
سبوتنيك عربي
انطلقت في الأيام القليلة الماضية، في مدينة مصراتة الليبية غرب البلاد، حملة إفطار صائم غزاوي، التي تهدف إلى إيصال المواد الغذائية والسلع التموينية لأهل قطاع... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T16:13+0000
2024-03-22T16:13+0000
2024-03-22T16:13+0000
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وبفضل مشاركة أهل الخير في المدينة، وبجهود التبرعات المالية، تم شحن العديد من القوافل المتجهة إلى قطاع غزة، ولا تزال الحملة مستمرة طيلة أيام شهر رمضان.وأوضح أحد أعضاء حملة إفطار صائم غزاوي، عبد العزيز السيوي، أن هذه الحملة "قامت بجهود فريق جماعي في الأيام الماضية، وبمشروعية من المجلس البلدي بمدينة مصراتة وبدعم أهل الخير بالمدينة، حيث تنادى الفريق في الشوارع والنوادي والأسواق والمساجد، بالإضافة إلى الدعوات من خلال المحطات الإذاعية في المدينة و"السوشيال ميديا"، في مناشدة أهل الخير للتبرع ودعم هذه الحملة، وكان هناك إقبال كبير في دعم هذه الحملة".وأكد أن "الحملة لا تزال مستمرة، وهناك إقبال كبير من جانب الأهالي في المدينة لدعم هذه الحملة، التي تعتبر إغاثة للمكروبين في فلسطين الجريحة".وتابع مناشدا بأنه "يجب على كل المدن أن تحذو حذو مدينة مصراتة في إقامة مثل هذه الحملات والمبادرات، لكي تصل التبرعات لأخوتنا في قطاع غزة، كنوع من الدعم والنصرة لهم".
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رمضان, رمضان شهر الخير, حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
رمضان, رمضان شهر الخير, حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
انطلاق حملة إفطار صائم غزاوي من مصراتة إلى غزة.. صور
حصري
انطلقت في الأيام القليلة الماضية، في مدينة مصراتة الليبية غرب البلاد، حملة إفطار صائم غزاوي، التي تهدف إلى إيصال المواد الغذائية والسلع التموينية لأهل قطاع غزة، الذين يعانون ويلات الحرب والظروف المعيشية الصعبة، وذلك بعد استمرار القصف الإسرائيلي على كامل القطاع.
وبفضل مشاركة أهل الخير في المدينة، وبجهود التبرعات المالية، تم شحن العديد من القوافل المتجهة إلى قطاع غزة، ولا تزال الحملة مستمرة طيلة أيام شهر رمضان.
وأوضح أحد أعضاء حملة إفطار صائم غزاوي، عبد العزيز السيوي، أن هذه الحملة "قامت بجهود فريق جماعي في الأيام الماضية، وبمشروعية من المجلس البلدي بمدينة مصراتة وبدعم أهل الخير بالمدينة، حيث تنادى الفريق في الشوارع والنوادي والأسواق والمساجد، بالإضافة إلى الدعوات من خلال المحطات الإذاعية في المدينة و"السوشيال ميديا"، في مناشدة أهل الخير للتبرع ودعم هذه الحملة، وكان هناك إقبال كبير في دعم هذه الحملة".
وتابع السيوي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن "الشحنات الأولى من هذه الحملة وصلت إلى الأهل في قطاع غزة وتم استقبالها هناك، وكان هناك أثر طيب لهذه المبادرة".
وأكد أن "الحملة لا تزال مستمرة، وهناك إقبال كبير من جانب الأهالي في المدينة لدعم هذه الحملة، التي تعتبر إغاثة للمكروبين في فلسطين الجريحة".
وتابع مناشدا بأنه "يجب على كل المدن أن تحذو حذو مدينة مصراتة في إقامة مثل هذه الحملات والمبادرات، لكي تصل التبرعات لأخوتنا في قطاع غزة، كنوع من الدعم والنصرة لهم".