https://sputnikarabic.ae/20240322/بناء-أكبر-قاعدة-لحلف-الناتو-بأوروبا-في-رومانيا-1087255676.html
بناء أكبر قاعدة لحلف "الناتو" بأوروبا في رومانيا
بناء أكبر قاعدة لحلف "الناتو" بأوروبا في رومانيا
سبوتنيك عربي
أكبر قاعدة لحلف "الناتو" في أوروبا في رومانيا
2024-03-22T12:54+0000
2024-03-22T12:54+0000
2024-03-22T12:54+0000
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سيتم إنشاء المنشأة من خلال توسيع القاعدة الجوية القائمة بالفعل لحلف "الناتو" "ميخائيل كوغالنيسينو" في مقاطعة كونستانتا الواقعة في جنوب شرق رومانيا، وستبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.8 ألف هكتار.وذكرت وسائل إعلام رومانية أن "المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، سيشمل مدارج طيران ومنصات أسلحة وحظائر للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى المدارس ورياض الأطفال والمحلات التجارية وحتى مستشفى".وتجدر الإشارة إلى أن العمل قد بدأ بالفعل في إنشاء البنية التحتية الأساسية من طرق الوصول وشبكات الطاقة، وسيبدأ بناء مدرج جديد في المستقبل القريب. بعد انتهاء التوسع، ستتفوق "ميخائيل كوغالنيشانو" على قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا من حيث الحجم.في وقت سابق، عارض وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، نشر قواعد "الناتو" في البلاد بعد انضمامها إلى الحلف. وقال أيضا: "إن ستوكهولم لا ترى أي سبب لنشر أسلحة نووية في البلاد".قاعدة "ميخائيل كوغالنيشانو" في رومانيا ستستوعب الآلاف من جنود "الناتو" ويشار إلى أن عدد جنود "الناتو" في القاعدة ازداد في عام 2022. وفي أبريل/ نيسان من العام نفسه، أفيد بأنه تم نقل أكثر من 1800 فرد عسكري ومئات المركبات والمعدات العسكرية الأخرى إلى القاعدة الواقعة في شرق رومانيا بالقرب من البحر الأسود. من بين 3000 عسكري، هناك نحو 1900 جندي أمريكي، تم نقل بعضهم من ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، يتمركز نحو 500 جندي فرنسي ونحو 300 جندي بلجيكي في القاعدة.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد صرح في عام 2022، أن حلف "الناتو" يريد الانتقال من ردع روسيا بوجود متقدم إلى إنشاء نظام دفاع جماعي واسع النطاق على "الجناح الشرقي". وبعد بضعة أشهر، أعلن نائب الأمين العام للكتلة العسكرية السياسية للحلف، ميرسيا جواني، أن "الحلف سيضمن توسيع المجموعات القتالية للحلف على الجانب الشرقي إلى مستوى اللواء في أقرب وقت ممكن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أكبر قاعدة لحلف "الناتو" في أوروبا في رومانيا، قاعدة ميخائيل كوغالنيشانو
أكبر قاعدة لحلف "الناتو" في أوروبا في رومانيا، قاعدة ميخائيل كوغالنيشانو
بناء أكبر قاعدة لحلف "الناتو" بأوروبا في رومانيا
بدأ بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، في رومانيا، حيث يمكن استيعاب أكثر من 10 آلاف عسكري وأفراد أسرهم.
سيتم إنشاء المنشأة من خلال توسيع القاعدة الجوية القائمة بالفعل لحلف "الناتو" "ميخائيل كوغالنيسينو" في مقاطعة كونستانتا الواقعة في جنوب شرق رومانيا، وستبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.8 ألف هكتار.
وذكرت وسائل إعلام رومانية أن "المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، سيشمل مدارج طيران ومنصات أسلحة وحظائر للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى المدارس ورياض الأطفال والمحلات التجارية وحتى مستشفى".
وتجدر الإشارة إلى أن العمل قد بدأ بالفعل في إنشاء البنية التحتية الأساسية من طرق الوصول وشبكات الطاقة، وسيبدأ بناء مدرج جديد في المستقبل القريب. بعد انتهاء التوسع، ستتفوق "ميخائيل كوغالنيشانو" على قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا من حيث الحجم.
في وقت سابق، عارض وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، نشر قواعد "الناتو" في البلاد بعد انضمامها إلى الحلف. وقال أيضا: "إن ستوكهولم لا ترى أي سبب لنشر أسلحة نووية في البلاد".
قاعدة "ميخائيل كوغالنيشانو" في رومانيا ستستوعب الآلاف من جنود "الناتو"
قال قائد القاعدة، نيكولاي كريتسو، إن "القاعدة ستعمل بكامل طاقتها في عام 2040. من المخطط أن تكون "ميخائيل كوغالنيشانو" قادرة على استيعاب ما يصل إلى 10 آلاف فرد عسكري. في الوقت الحالي، يتمركز نحو 3 آلاف جندي في القاعدة. تستخدم القوات الأمريكية قاعدة "ميخائيل كوغالنيسينو" منذ عام 1999".
ويشار إلى أن عدد جنود "الناتو" في القاعدة ازداد في عام 2022. وفي أبريل/ نيسان من العام نفسه، أفيد بأنه تم نقل أكثر من 1800 فرد عسكري ومئات المركبات والمعدات العسكرية الأخرى إلى القاعدة الواقعة في شرق رومانيا بالقرب من البحر الأسود. من بين 3000 عسكري، هناك نحو 1900 جندي أمريكي، تم نقل بعضهم من ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، يتمركز نحو 500 جندي فرنسي ونحو 300 جندي بلجيكي في القاعدة.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد صرح في عام 2022، أن حلف "الناتو" يريد الانتقال من ردع روسيا بوجود متقدم إلى إنشاء نظام دفاع جماعي واسع النطاق على "الجناح الشرقي". وبعد بضعة أشهر، أعلن نائب الأمين العام للكتلة العسكرية السياسية للحلف، ميرسيا جواني، أن "الحلف سيضمن توسيع المجموعات القتالية للحلف على الجانب الشرقي إلى مستوى اللواء في أقرب وقت ممكن".