https://sputnikarabic.ae/20240322/دراسة-تؤكد-أن-عدد-سكان-العالم-سيبدأ-بالانخفاض-في-العقود-المقبلة-1087247061.html

دراسة تؤكد أن عدد سكان العالم سيبدأ بالانخفاض في العقود المقبلة

دراسة تؤكد أن عدد سكان العالم سيبدأ بالانخفاض في العقود المقبلة

سبوتنيك عربي

أكدت دراسة أن عدد سكان العالم سيبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة للمرة الأولى منذ وباء الموت الأسود (الطاعون) في القرن الرابع عشر، بسبب الانخفاض الحاد في... 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T08:25+0000

2024-03-22T08:25+0000

2024-03-22T08:25+0000

مجتمع

علوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101940/73/1019407384_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_7a05f861a9b1f477eeb89b28dbef33f4.jpg

وذكرت صحيفة "تلغراف" التي نقلت الدراسة أنه نتيجة لوباء الطاعون الذي حدث في القرن الرابع عشر، انخفض عدد سكان العالم من 400 مليون إلى 350 مليون نسمة، في حين انخفض عدد سكان أوروبا بنحو الثلث. ويلاحظ أن هذه هي الفترة الوحيدة في التاريخ التي تم فيها تسجيل انخفاض في عدد سكان الكوكب.وكتبت الصحيفة: "من المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان العالم للمرة الأولى منذ الموت الأسود، بسبب الانخفاض الحاد في معدلات الولادة".وتشير الصحيفة إلى أنه لضمان النمو السكاني، يجب أن يكون معدل المواليد 2.1 طفل لكل امرأة، بينما في عام 2021 بلغ معدل المواليد العالمي 2.23. ومع ذلك، يشير مؤلفو المقال إلى أن هذه القيمة في انخفاض مستقر - إذا كان معدل الولادة العالمي في عام 1950 يبلغ 4.84، فمن المتوقع بحلول عام 2050 أن يصل إلى 1.83، وبحلول عام 2100 إلى 1.59.وقالت مديرة علوم السكان في جامعة أكسفورد، ميليندا ميلز، إنه بالنظر إلى اتجاهات انخفاض السكان والشيخوخة، ستكون هناك حاجة إلى "إعادة تنظيم" العناصر الأساسية في المجتمع.وأضافت ميلز: "من الأمن الغذائي... إلى البنية التحتية للبلد نفسه، تؤثر التركيبة السكانية على البنية التحتية مثل المدارس والإسكان والنقل والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية".وتحذر إحدى مؤلفات الدراسة، وهي باحثة رائدة في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، ناتاليا بخاتاشارجي، من ظهور "المنافسة على المهاجرين" بسبب انخفاض عدد السكان.

https://sputnikarabic.ae/20240318/دراسة-تكشف-عن-علاقة-الإفراط-في-الجلوس-بخطر-يهدد-الحياة-1087116916.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم