https://sputnikarabic.ae/20240322/زلزال-حلب-يكشف-عن-جدران-كاتدرائية-قديمة-1087265970.html

زلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة... فيديو

زلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة... فيديو

سبوتنيك عربي

من ظلمة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، برز المبنى القديم لإحدى الكاتدرائيات القديمة في مدينة حلب. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T13:15+0000

2024-03-22T13:15+0000

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حجارة كاتدرائية مار إفرام للسريان الأرثوذكس التي تتوسط حي السليمانية في مدينة حلب، شمالي سوريا، خرجت إلى النور بعد التصدعات التي أصابتها جراء الزلزال المدمر في فبراير/شباط من العام الماضي، لتبدأ عمليات استعادتها وإظهارها كما كانت عليه حين بنيت للمرة الأولى.يقول المطران بطرس قسيس، مطران أبرشية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس، في حديث لـ "سبوتنيك": "تضرر هذا الموقع الديني المقدس خلال الحرب، إلا أن الضرر الأكبر جاء مع الزلزال الذي ضرب مدينة حلب، في شهر شباط من العام الماضي".ألحق الزلزال أضرارًا جسيمة في مبنى الكاتدرائية، بما في ذلك تشققات كبيرة أصابت جدران واجهتها الرئيسية، مع تخلخل الكثير من الحجارة التي بنيت بها، وفقدان بعض القطع الحجرية من سقفها.في يونيو/حزيران الماضي، بدأت عمليات استعادة المبنى القديم للكاتدرائية. وخلال شهر أبريل/نيسان المقبل، يُتوقع أن تنتهي عمليات الترميم، تمهيدا لافتتاحها وعودة الصلوات فيها.وتوقع المطران قسيس أن "تقام صلاة عيد القيامة في 5 أيام القادم ضمن الكنيسة المرممة الجديدة تماما كما أقيمت لأول مرة في عام 1924 ميلادي، متمنيا السلام لكل دول العالم، ولسوريا على وجه الخصوص".بدوره، قال المهندس فتحي حايك، المسؤول عن ترميم الكاتدرائية، أن جدران الكنيسة كانت عبارة عن حجارة (تلبيس) تخفي خلفها الحجارة الأصلية التي بنيت فيها الكنيسة لأول مرة.بعد إزالة الجدران القديمة، ظهرت لمسات الفن المعماري للحجارة الحلبية البيضاء، بما ينسجم مع روح الفن المعماري التاريخي للمدينة.يستطرد المهندس حايك: "حين ظهرت لنا ملامح الكاتدرائية القديمة، تم اتخاذ القرار بإعادة جدرانها الأصلية حين بنيت للمرة الأولى، مع تحديث أنظمة الخدمة في الكنيسة بما يواكب العصر، دون الإخلال بمعايير الترميم في الأبنية الأثرية".وختم حايك: "أما الأضرار الإنشائية الجوهرية الناجمة عن الزلزال، فقد تم تلافيها عبر عمليات تدعيم مناسبة بما لا يسيء إلى الروح المعمارية للكاتدرائية".ترميم الأيقوناتتقطع الفنانة التشكيلية فاديا خليل فضول، الحدود السورية اللبنانية أسبوعيا للمساهمة في ترميم أيقونات كاتدرائية السليمانية من الأضرار التي خلفها الزمن والزلزال.تقول خليل المتخصصة في الفنون الدينية المقدسة منذ 30 عاما:بدورها، تؤكد الفنانة التشكيلة لوسي جورج محفوظ بأن العمل يتم لاستعادة ألق الأيقونات والرسومات الجدارية في الكاتدرائية.وأوضحت الفنانة محفوظ باأن العمل يتسم بالدقة نظرا لأن الأيقونة السورية (السريانية) لها خصوصية، مشيرةً إلى أن (الأب عبدو) كان قد رسمها قديما مقتبسا إياها من المنمنمات السريانية.وبيّنت محفوظ أن أيقونات الكاتدرائية تتسم بالبساطة الشديدة، وترتكز إلى ثقافتنا المحلية في سوريا، بما في ذلك النصوص المكتوبة.

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