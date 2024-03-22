زلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة... فيديو
13:15 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 14:32 GMT 22.03.2024)
© Sputnik . Sohaib Omrayaزلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة
© Sputnik . Sohaib Omraya
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من ظلمة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، برز المبنى القديم لإحدى الكاتدرائيات القديمة في مدينة حلب.
حجارة كاتدرائية مار إفرام للسريان الأرثوذكس التي تتوسط حي السليمانية في مدينة حلب، شمالي سوريا، خرجت إلى النور بعد التصدعات التي أصابتها جراء الزلزال المدمر في فبراير/شباط من العام الماضي، لتبدأ عمليات استعادتها وإظهارها كما كانت عليه حين بنيت للمرة الأولى.
يقول المطران بطرس قسيس، مطران أبرشية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس، في حديث لـ "سبوتنيك": "تضرر هذا الموقع الديني المقدس خلال الحرب، إلا أن الضرر الأكبر جاء مع الزلزال الذي ضرب مدينة حلب، في شهر شباط من العام الماضي".
ألحق الزلزال أضرارًا جسيمة في مبنى الكاتدرائية، بما في ذلك تشققات كبيرة أصابت جدران واجهتها الرئيسية، مع تخلخل الكثير من الحجارة التي بنيت بها، وفقدان بعض القطع الحجرية من سقفها.
© Sputnik . Sohaib Omrayaزلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة
زلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة
© Sputnik . Sohaib Omraya
يضيف المطران قسيس: "حين بدأنا عمليات إعادة تأهيل مبنى الكنيسة، ظهرت معنا الحجارة القديمة التي بنيت فيها، فقررنا العمل على إظهارها وإعادتها إلى ما كانت عليه حين بنيت بحجارتها الأولى".
في يونيو/حزيران الماضي، بدأت عمليات استعادة المبنى القديم للكاتدرائية. وخلال شهر أبريل/نيسان المقبل، يُتوقع أن تنتهي عمليات الترميم، تمهيدا لافتتاحها وعودة الصلوات فيها.
وتوقع المطران قسيس أن "تقام صلاة عيد القيامة في 5 أيام القادم ضمن الكنيسة المرممة الجديدة تماما كما أقيمت لأول مرة في عام 1924 ميلادي، متمنيا السلام لكل دول العالم، ولسوريا على وجه الخصوص".
© Sputnik . Sohaib Omrayaزلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة
زلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة
© Sputnik . Sohaib Omraya
بدوره، قال المهندس فتحي حايك، المسؤول عن ترميم الكاتدرائية، أن جدران الكنيسة كانت عبارة عن حجارة (تلبيس) تخفي خلفها الحجارة الأصلية التي بنيت فيها الكنيسة لأول مرة.
وأضاف حايك: "بعد وقوع الزلزال، بدأنا بعمليات معالجة الأضرار التي لحقت بالكاتدرائية وإزالة الحجارة المدمرة وتدعيمها بأخرى جديدة خوفا على حياة المصلين في الكنيسة، ومع بدء الترميم، ظهرت أمامنا الجدران الأساسية للبناء بحجارتها الأصلية المبية وفق المعمار الحلبي القديم".
بعد إزالة الجدران القديمة، ظهرت لمسات الفن المعماري للحجارة الحلبية البيضاء، بما ينسجم مع روح الفن المعماري التاريخي للمدينة.
© Sputnik . Sohaib Omrayaزلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة
زلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة
© Sputnik . Sohaib Omraya
يستطرد المهندس حايك: "حين ظهرت لنا ملامح الكاتدرائية القديمة، تم اتخاذ القرار بإعادة جدرانها الأصلية حين بنيت للمرة الأولى، مع تحديث أنظمة الخدمة في الكنيسة بما يواكب العصر، دون الإخلال بمعايير الترميم في الأبنية الأثرية".
وختم حايك: "أما الأضرار الإنشائية الجوهرية الناجمة عن الزلزال، فقد تم تلافيها عبر عمليات تدعيم مناسبة بما لا يسيء إلى الروح المعمارية للكاتدرائية".
© Sputnik . Sohaib Omrayaزلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة
زلزال حلب يكشف عن جدران كاتدرائية قديمة
© Sputnik . Sohaib Omraya
ترميم الأيقونات
تقطع الفنانة التشكيلية فاديا خليل فضول، الحدود السورية اللبنانية أسبوعيا للمساهمة في ترميم أيقونات كاتدرائية السليمانية من الأضرار التي خلفها الزمن والزلزال.
تقول خليل المتخصصة في الفنون الدينية المقدسة منذ 30 عاما:
"لا نقوم بأي تعديل في الأيقونات، بل مجرد تظهير للألوان بما يعيدها إلى سابق عهدها"، مضيفة لـ "سبوتنيك": "كان التأثير الأكبر للزلزال في الواجهة الرئيسية التي أصابها شق كبير تم ترميمه، إلا ان الأضرار التي لحقت بالإيقونات، ترجع إلى عوامل الزمن بمعظمها".
بدورها، تؤكد الفنانة التشكيلة لوسي جورج محفوظ بأن العمل يتم لاستعادة ألق الأيقونات والرسومات الجدارية في الكاتدرائية.
وأوضحت الفنانة محفوظ باأن العمل يتسم بالدقة نظرا لأن الأيقونة السورية (السريانية) لها خصوصية، مشيرةً إلى أن (الأب عبدو) كان قد رسمها قديما مقتبسا إياها من المنمنمات السريانية.
وبيّنت محفوظ أن أيقونات الكاتدرائية تتسم بالبساطة الشديدة، وترتكز إلى ثقافتنا المحلية في سوريا، بما في ذلك النصوص المكتوبة.