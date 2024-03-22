https://sputnikarabic.ae/20240322/زلزال-قوي-يضرب-قبالة-سواحل-إندونيسيا-1087251829.html
زلزال قوي يضرب قبالة سواحل إندونيسيا
زلزال قوي يضرب قبالة سواحل إندونيسيا
سبوتنيك عربي
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على موقعه الإلكتروني، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع قبالة سواحل إندونيسيا. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T10:05+0000
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العالم
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وبحسب مركز رصد الزلازل، وقع الزلزال عند الساعة 08.52 بالتوقيت العالمي على بعد 156 كيلومترا شمال غرب مدينة سورابايا في جزيرة جاوا الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها مليونين و374 نسمة.ويقول التقرير إن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. لم يتم تقديم معلومات عن الضحايا.وأكدت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية BMKG أن الزلزال ليس لديه القدرة على توليد تسونامي.وقالت الوكالة على موقعها على الإنترنت: "هذا الزلزال لا يحمل أي احتمال لحدوث تسونامي".
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العالم
زلزال قوي يضرب قبالة سواحل إندونيسيا
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على موقعه الإلكتروني، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع قبالة سواحل إندونيسيا.
وبحسب مركز رصد الزلازل، وقع الزلزال عند الساعة 08.52 بالتوقيت العالمي على بعد 156 كيلومترا شمال غرب مدينة سورابايا في جزيرة جاوا الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها مليونين و374 نسمة.
ويقول التقرير إن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. لم يتم تقديم معلومات عن الضحايا.
وأكدت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية BMKG أن الزلزال ليس لديه القدرة على توليد تسونامي.
وقالت الوكالة على موقعها على الإنترنت: "هذا الزلزال لا يحمل أي احتمال لحدوث تسونامي".