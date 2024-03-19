https://sputnikarabic.ae/20240319/لأول-مرة-خارج-منازلهم-كيف-يقضي-متضررو-زلزال-الحوز-في-المغرب-شهر-رمضان-صور-1087164897.html

لأول مرة خارج منازلهم... كيف يقضي متضررو زلزال الحوز في المغرب شهر رمضان... صور

لأول مرة خارج منازلهم... كيف يقضي متضررو زلزال الحوز في المغرب شهر رمضان... صور

سبوتنيك عربي

منذ عقود طويلة لم يمر شهر رمضان عليهم خارج منازلهم، لكن هذا العام جاء بشكل مغاير، بعد أن فرضت عليهم ليلة الثامن من سبتمبر/أيلول 2023، البقاء في الخيم والمنازل... 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T11:57+0000

2024-03-19T11:57+0000

2024-03-19T12:16+0000

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يعيش الآلاف من سكان مناطق إقليم الحوز هذا العام في الخيام منذ أن ضرب الزلزال منطقتهم في 8 سبتمبر 2023، إذ يقضون رمضان في أجواء مغايرة عن السنوات الماضية، دفعت المتبرعين والجمعيات لتكثيف الجهود والاهتمام بشكل خاص بتلك المناطق، التي يتساءل أهلها عن فترة إعادة الإعمار، حتى يعودوا إلى منازلهم مرة أخرى.العديد من النشطاء من بينهم اليوتيوبر، أمين منير، الذي سخّر الكثير من الجهد والوقت لخدمة المتضررين من الزلزال، والذي فاز بجائزة " صناع الأمل" في الوطن العربي، نظرًا لما قدمه في خدمة ضحايا الزلزال.يقول عبد اللطيف جعايدي، رئيس المكتب الجهوي للائتلاف الجمعوي لجهة مراكش آسفي، إن عملية إعادة الإعمار تتطلب المزيد من الوقت، فيما تستمر الجهود لإعادة البناء في المناطق المتضررة.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن السلطات وزعت العديد من التصاميم ورخص البناء، كما تتابع عمليات الهدم والسماع لمطالب المواطنين في تلك المناطق.يوضح جعايدي أن نسبة من السكان موجودة في الخيام حتى الآن، تصل إليها المساعدات من منظمات المجتمع المدني والسلطات، كما جرى إيواء بعض الأسر في منازل متنقلة.يؤكد جعايدي أن السلطات المغربية تواكب باستمرار عمليات الهدم والإزالة، والبدء في الإنشاءات للمنازل وفق الخطط الموضوعة، والفترة الزمنية اللازمة، نظرا للعدد الكبير للمتضررين وصعوبة التضاريس هناك.تجتمع العديد من العائلات قبل الإفطار في الخيم أو الفضاء العام، حيث تحرص الأسر على تناول الإفطار في مجموعات، بمشاركة بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني هناك.وفق المسؤول المغربي، تقوم السلطات ضمن برنامج مساعدات مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والعديد من المؤسسات بإيصال المساعدات خلال شهر رمضان إلى المناطق المتضررة.فيما تقول نجاة، إحدى السيدات من المناطق المتضررة، إن نحو 95 من العائلات ما زالت في الخيام. وتضيف في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن عمليات رفع ركام المنازل بدأت قبل فترة لكنها لم تنته بعد، فيما لم تبدأ عملية إعادة الإعمار حتى الآن.وفق نجاة، تقضي العائلات في المناطق المتضررة من الزلزال في الخيام، كما كان الوضع في اليوم التالي للزلزال.وتقوم السلطات الوطنية في المغرب بتوزيع سلات رمضانية على الأسر المقيمة في المخيمات، فضلا عن مساعدات تصل من بعض الجمعيات إلى المناطق المتضررة.تتضمن السلات الغذائية أطعمة وزيوتا وجميع الاحتياجات التي تلبي حاجتهم خلال شهر رمضان، خاصة أن العديد من المؤسسات خصصت الجزء الأكبر من مساعداتها لأهالي هذه المناطق.في الإطار، تقول فاطمة الزهراء من منطقة أمزميز، إن العديد من الجمعيات الخيرية في مراكش والمدن القريبة، أرسلت سلات غذائية إلى المناطق المتضررة مع بداية شهر رمضان، فيما تتواصل المساعدات حتى الآن.تشتكي فاطمة من بطء عمليات إعادة الإعمار، خاصة في ظل بقاء الأسر في الخيام لأشهر طويلة، مع غياب الكثير من الأساسيات للحياة.وفق فاطمة، فإن بعض الجمعيات أعدت "موائد رمضانية" في خيم مجهزة على مدار الشهر، تقدم وجبات الإفطار للأهالي الذين يمكنهم الذهاب إلى الخيمة الرمضانية، وكذلك الأطفال، خاصة في ظل الظروف غير الملائمة في بعض الخيم لإعداد الإفطار داخلها.وفق فاطمة، فإن تجمعات العائلات على الإفطار أصبحت بشكل أكبر هذا العام، نظرا للظروف التي فرضها الواقع منذ الزلزال، كما يجتمع الأطفال بشكل يومي في الخيام للاحتفال بشهر رمضان، وقراءة القرآن في مجاميع.وأسفر الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر عن سقوط أكثر من 2100 قتيل ونحو 2400 مصاب، طبقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية المغربية، فضلا عن تهدم قرى بأكملها.

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