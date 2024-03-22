https://sputnikarabic.ae/20240322/عبد-اللهيان-لهنية-في-اتصال-هاتفي-العالم-بات-يدرك-أن-نتنياهو-انتهى-1087244475.html
عبد اللهيان لهنية في اتصال هاتفي: العالم بات يدرك أن نتنياهو "انتهى"
عبد اللهيان لهنية في اتصال هاتفي: العالم بات يدرك أن نتنياهو "انتهى"
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، آخر مستجدات الأوضاع... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T07:12+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال عبد اللهيان، لهنية خلال المحادثة، إن "الكيان الإسرائيلي متورط في مستنقع غزة، وأن هذا تحقق بفضل صمود الشعب والمقاومة في فلسطين".وانتقد عبد اللهيان مجلس الأمن الدولي لعدم اتخاذه موقفا حازما تجاه ما يجري في غزة.وشدد على ضرورة التحرك من قبل المؤسسات الدولية المسؤولة لوقف قتل العزل والنساء والأطفال وإرسال المساعدات الإنسانية فورا ودون قيود لجميع السكان في كافة المناطق في القطاع.من جانبه، استعرض هنية آخر تطورات الجهود السياسية والإقليمية لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.ووصف هنية الوضع الإنساني خاصة في شمال قطاع غزة بالحرج، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من المساعدات لسكان القطاع.يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل نحو 32 ألف فلسطينيا و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدات التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد قرب اجتياج مدينة رفح جنوبي القطاع والتي لجأ إليها نحو 1.4 مليون فلسطيني مع تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال شن هجوم إسرائيلي، إلا أن إسرائيل تحاول إقناع المجتمع الدولي بأنها ستقوم بإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.
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طوفان الأقصى, إيران, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إيران, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
عبد اللهيان لهنية في اتصال هاتفي: العالم بات يدرك أن نتنياهو "انتهى"
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين والتطورات في غزة.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، قال عبد اللهيان، لهنية خلال المحادثة، إن "الكيان الإسرائيلي متورط في مستنقع غزة، وأن هذا تحقق بفضل صمود الشعب والمقاومة في فلسطين".
وأضاف: "العالم أصبح يدرك تماما أن نتنياهو وصل إلى نهايته السياسة وهو يكافح فقط من أجل البقاء".
وانتقد عبد اللهيان مجلس الأمن الدولي لعدم اتخاذه موقفا حازما تجاه ما يجري في غزة.
وشدد على ضرورة التحرك من قبل المؤسسات الدولية المسؤولة لوقف قتل العزل والنساء والأطفال وإرسال المساعدات الإنسانية فورا ودون قيود لجميع السكان في كافة المناطق في القطاع.
من جانبه، استعرض هنية آخر تطورات الجهود السياسية والإقليمية لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.
وأشار هنية إلى عرقلة إسرائيل المساعي الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، محملاً إسرائيل ونتنياهو المسؤولية عن أي فشل في المفاوضات.
ووصف هنية الوضع الإنساني خاصة في شمال قطاع غزة بالحرج، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من المساعدات لسكان القطاع.
يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى
" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل نحو 32 ألف فلسطينيا و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدات التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد قرب اجتياج مدينة رفح
جنوبي القطاع والتي لجأ إليها نحو 1.4 مليون فلسطيني مع تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال شن هجوم إسرائيلي، إلا أن إسرائيل تحاول إقناع المجتمع الدولي بأنها ستقوم بإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.