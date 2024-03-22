https://sputnikarabic.ae/20240322/قيس-سعيد-لن-أبيع-الخطوط-التونسية-في-الأرض-ولا-في-السماء-1087267002.html
قيس سعيد: لن أبيع الخطوط التونسية في الأرض ولا في السماء
قيس سعيد: لن أبيع الخطوط التونسية في الأرض ولا في السماء
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على رفضه تفويت (بيع) جزء من شركة الخطوط الجوية التونسية لشركاء أجانب، مؤكدا أنها ستبقى ملكا للجمهورية التونسية. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T14:04+0000
2024-03-22T14:04+0000
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وحسب الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال اجتماع مع وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني، أمس الخميس.وقال سعيد إن ضرب الخطوط الجوية التونسية لا يقتصر على الفساد الذي استشرى داخلها والانتدابات غير القانونية التي عرفتها خاصة، منذ عام 2011، بل يهدف إلى "التفويت فيها" (بيع جزء منها لشركات أجنبية).واتهم الرئيس التونسي خلال الاجتماع من يسعى إلى إدخال شركاء أجانب في الشركة بـ"التفريط في مكتسبات البلاد والانصياع لتعليمات الخارج"، واصفًا إياهم بـ"اللوبيات".كما شدد على أنه "لن يكون هناك أي تفويت لا في الأرض ولا في السماء".وكانت وزارة النقل في تونس قد أعفت المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي، في فبراير/شباط 2021 بعد شهر ونصف، من توليها المنصب، بسبب أزمة تسيير وصعوبات مالية تفجرت في الشركة. ووفقا لوسائل إعلام تونسية، فإن الشركة الحكومية تراجع مستوى خدماتها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه ما يتطلب تدخلا عاجلا "يقتضي تطهيرها"، وهو ما قال الرئيس التونسي إنه سيقوم به.
https://sputnikarabic.ae/20240307/الرئيس-التونسي-التزكية-من-جهات-أجنبية-خيانة-للوطن-1086742684.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار
قيس سعيد: لن أبيع الخطوط التونسية في الأرض ولا في السماء
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على رفضه تفويت (بيع) جزء من شركة الخطوط الجوية التونسية لشركاء أجانب، مؤكدا أنها ستبقى ملكا للجمهورية التونسية.
وحسب الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال اجتماع مع وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني، أمس الخميس.
وقال سعيد إن ضرب الخطوط الجوية التونسية لا يقتصر على الفساد الذي استشرى داخلها والانتدابات غير القانونية التي عرفتها خاصة، منذ عام 2011، بل يهدف إلى "التفويت فيها" (بيع جزء منها لشركات أجنبية).
واتهم الرئيس التونسي خلال الاجتماع من يسعى إلى إدخال شركاء أجانب في الشركة بـ"التفريط في مكتسبات البلاد والانصياع لتعليمات الخارج"، واصفًا إياهم بـ"اللوبيات".
كما شدد على أنه "لن يكون هناك أي تفويت لا في الأرض ولا في السماء".
وكانت وزارة النقل في تونس قد أعفت المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي، في فبراير/شباط 2021 بعد شهر ونصف، من توليها المنصب، بسبب أزمة تسيير وصعوبات مالية تفجرت في الشركة.
ووفقا لوسائل إعلام تونسية، فإن الشركة الحكومية تراجع مستوى خدماتها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه ما يتطلب تدخلا عاجلا "يقتضي تطهيرها"، وهو ما قال الرئيس التونسي إنه سيقوم به.