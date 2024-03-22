https://sputnikarabic.ae/20240322/لحظة-تدمير-القوات-الروسية-مدافع-هاوتزر-إم777-أوكرانية-على-الحدود-مع-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087254190.html
لحظة تدمير القوات الروسية مدافع هاوتزر "إم777" أوكرانية على الحدود مع مقاطعة بيلغورود... فيديو
لحظة تدمير القوات الروسية مدافع هاوتزر "إم777" أوكرانية على الحدود مع مقاطعة بيلغورود... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لمدفع أوكراني من طراز "إم777" على الحدود مع مقاطعة بيلغورود الروسية بضربة دقيقة. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T11:20+0000
2024-03-22T11:20+0000
2024-03-22T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393325_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_9fc0bd09141970cb41fad1314366728d.jpg
وقالت الوزارة: "لقطات لتدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز" إم777 " وطاقم المدفعية التابع لـمجموعة التخريب الأوكرانية في المنطقة الحدودية بين أوكرانيا ومقاطعة بيلغورود".يظهر الفيديو الضربة الدقيقة التي تصيب مدفع هاوتزر " إم777" وطاقم المدفع الأوكراني في منطقة غابات.وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد موقع مدفع العدو وتم تدميره بنيران مدفعية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة تدمير القوات الروسية مدافع هاوتزر "إم777" أوكرانية على الحدود مع مقاطعة بيلغورود... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لمدفع أوكراني من طراز "إم777" على الحدود مع مقاطعة بيلغورود الروسية بضربة دقيقة.
وقالت الوزارة: "لقطات لتدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز" إم777 " وطاقم المدفعية التابع لـمجموعة التخريب الأوكرانية في المنطقة الحدودية بين أوكرانيا ومقاطعة بيلغورود".
يظهر الفيديو الضربة الدقيقة التي تصيب مدفع هاوتزر " إم777" وطاقم المدفع الأوكراني في منطقة غابات.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد موقع مدفع العدو وتم تدميره بنيران مدفعية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.