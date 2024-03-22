عربي
مراسل "سبوتنيك": إطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20240322/مراسل-سبوتنيك-إطلاق-نار-من-قبل-مجهولين-بمدينة-كروكوس-في-موسكو--1087274073.html
مراسل "سبوتنيك": إطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو
مراسل "سبوتنيك": إطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بوقوع إطلاق النار بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T17:35+0000
2024-03-22T17:52+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102322/73/1023227306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8919718a930fe0e2f7b8d4157a594835.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار أطلقوا النار في قاعة للحفلات الموسيقية.ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكر المراسل.ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.وبحسب قوله، "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران".وقال: "استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، واستلقوا هناك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102322/73/1023227306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7e07152551a30d854a198477f0232da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مراسل "سبوتنيك": إطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو

17:35 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 17:52 GMT 22.03.2024)
© AFP 2023 / Ruslan Shamukovعناصر الشرطة الروسية تطوق محطة "تيخنولوغيتشيسكي إنستيتوت" بمدينة سانت بطرسبورغ
عناصر الشرطة الروسية تطوق محطة تيخنولوغيتشيسكي إنستيتوت بمدينة سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / Ruslan Shamukov
تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بوقوع إطلاق النار بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار أطلقوا النار في قاعة للحفلات الموسيقية.
ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكر المراسل.
ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.
وبحسب قوله، "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران".
وقال: "استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، واستلقوا هناك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала