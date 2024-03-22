https://sputnikarabic.ae/20240322/مراسل-سبوتنيك-إطلاق-نار-من-قبل-مجهولين-بمدينة-كروكوس-في-موسكو--1087274073.html
مراسل "سبوتنيك": إطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو
مراسل "سبوتنيك": إطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بوقوع إطلاق النار بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T17:35+0000
2024-03-22T17:35+0000
2024-03-22T17:52+0000
روسيا
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ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار أطلقوا النار في قاعة للحفلات الموسيقية.ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكر المراسل.ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.وبحسب قوله، "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران".وقال: "استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، واستلقوا هناك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".
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روسيا
مراسل "سبوتنيك": إطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو
17:35 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 17:52 GMT 22.03.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بوقوع إطلاق النار بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار أطلقوا النار في قاعة للحفلات الموسيقية.
ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكر المراسل.
ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.
وبحسب قوله، "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران".
وقال: "استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، واستلقوا هناك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".