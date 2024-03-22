https://sputnikarabic.ae/20240322/موسكو-ترد-على-تقارير-الاتهام-البريطانية-لوكالة-سبوتنيك-بشأن-وفاة-الملك-شارلز-1087244660.html

موسكو ترد على الاتهامات البريطانية لوكالة "سبوتنيك" بشأن مزاعم وفاة الملك تشارلز

موسكو ترد على الاتهامات البريطانية لوكالة "سبوتنيك" بشأن مزاعم وفاة الملك تشارلز

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن وسائل الإعلام البريطانية اتهمت وكالة "سبوتنيك" بنشر معلومات كاذبة ومضللة بشأن وفاة الملك تشارلز الثالث. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T07:29+0000

2024-03-22T07:29+0000

2024-03-22T07:40+0000

روسيا

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وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها لوكالة "سبوتنيك" أنه "في اللحظة المناسبة تقدم السلطات البريطانية نسخة معدة مسبقًا من التقارير التي تتهم فيها وسائل إعلام روسية بنشر أخبار كاذبة"، مضيفة أن الاتهامات الصادرة عن الوسائل الإعلام البريطانية شملت وكالة "نوفوستي" و"سبوتنيك"، لافتة إلى أنه أن الأخبار المرتبطة بالموضوع كانت معاكسة تماما، حيث عملت لندن على اتهام وسائل الإعلام الروسية على وجه التحديد بحقيقة أنها قامت بمحاولة التحقق من الأخبار الشائعة على نطاق واسع، أي أنها اتُهمت بالتحقق من الحقائق.وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أن "هذا أمر واجب ومتأصل في جميع المنصات الإعلامية المهنية حقا"، مشيرة إلى أن الديوان الملكي والحكومة البريطانية متورطان في فبركة وتداول معلومات مضللة حول صحة أميرة ويلز كيت ميدلتون، حيث يتم نشر مجموعة متنوعة من "النظريات" في الفضاء الإعلامي حول أسباب غياب كيت ميدلتون عن الرأي العام لفترة طويلة وبدلاً من وقف نشر المعلومات المضللة تفضل الحكومة والبيت الملكي ليس فقط تجنب الإجابات المباشرة، ولكن أيضًا للمشاركة في تلفيق وتوزيع مواد معلومات مضللة فيما يتعلق بالحالة الصحية لأميرة ويلز".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت بعض القنوات على منصة "تلغرام" رسالة مزيفة زُعم أنها من قصر باكنغهام بشأن وفاة الملك.وقامت وكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد بالتواصل مع الخدمة الصحفية الملكية التي نفت هذه الشائعات.

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