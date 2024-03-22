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تغطية مباشرة لحادثة "كروكوس سيتي"... أكثر من 40 قتيلا و100 جريح في حادثة إطلاق النار في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20240322/وزيرالصحة-الروسي-نقل-115-شخصًا-إلى-المستشفيات-بعد-الهجوم-على-قاعة-كروكوس-سيتي-بموسكو-1087281203.html
وزيرالصحة الروسي: نقل 115 شخصًا إلى المستشفيات بعد الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي" بموسكو
وزيرالصحة الروسي: نقل 115 شخصًا إلى المستشفيات بعد الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي" بموسكو
سبوتنيك عربي
صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو بلغ 115... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T23:05+0000
2024-03-22T23:05+0000
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وقال موراشكو في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عدد المصابين حتى الآن بلغ 115 شخصًا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفىيات، من بينهم خمسة أطفال، وطفل واحد في حالة خطيرة".وأضاف موراشكو، أن "60 من بين الـ110 مصابين البالغين في حالة خطيرة".أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث يتم إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار أطلقوا النار في قاعة للحفلات الموسيقية.ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكر المراسل.وبحسب قوله، "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران".وتابع: "استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، واستلقوا هناك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".
https://sputnikarabic.ae/20240322/إجلاء-حوالي-100-شخص-من-قاعة-كروكوس-سيتي-في-موسكو-بعد-عملية-إطلاق-النار-1087276060.html
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وزيرالصحة الروسي: نقل 115 شخصًا إلى المستشفيات بعد الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي" بموسكو

23:05 GMT 22.03.2024
© AFP 2023 / STRINGERمركبات خدمات الطوارئ خارج قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة في "كروكوس" في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك
مركبات خدمات الطوارئ خارج قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة في كروكوس في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو بلغ 115 شخصًا، بينهم خمسة أطفال.
وقال موراشكو في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عدد المصابين حتى الآن بلغ 115 شخصًا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفىيات، من بينهم خمسة أطفال، وطفل واحد في حالة خطيرة".
وأضاف موراشكو، أن "60 من بين الـ110 مصابين البالغين في حالة خطيرة".
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".
وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث يتم إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.
وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".
حشد الناس خارج قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة في كروكوس في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
إجلاء حوالي 100 شخص من قاعة "كروكوس سيتي" في موسكو بعد عملية إطلاق النار
19:13 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بوقوع إطلاق النار بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار أطلقوا النار في قاعة للحفلات الموسيقية.
ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكر المراسل.
ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.
وبحسب قوله، "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران".
وتابع: "استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، واستلقوا هناك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".
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