https://sputnikarabic.ae/20240322/وزيرالصحة-الروسي-نقل-115-شخصًا-إلى-المستشفيات-بعد-الهجوم-على-قاعة-كروكوس-سيتي-بموسكو-1087281203.html

وزيرالصحة الروسي: نقل 115 شخصًا إلى المستشفيات بعد الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي" بموسكو

وزيرالصحة الروسي: نقل 115 شخصًا إلى المستشفيات بعد الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي" بموسكو

سبوتنيك عربي

صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو بلغ 115... 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T23:05+0000

2024-03-22T23:05+0000

2024-03-22T23:05+0000

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وقال موراشكو في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عدد المصابين حتى الآن بلغ 115 شخصًا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفىيات، من بينهم خمسة أطفال، وطفل واحد في حالة خطيرة".وأضاف موراشكو، أن "60 من بين الـ110 مصابين البالغين في حالة خطيرة".أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث يتم إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار أطلقوا النار في قاعة للحفلات الموسيقية.ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكر المراسل.وبحسب قوله، "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران".وتابع: "استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، واستلقوا هناك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".

https://sputnikarabic.ae/20240322/إجلاء-حوالي-100-شخص-من-قاعة-كروكوس-سيتي-في-موسكو-بعد-عملية-إطلاق-النار-1087276060.html

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