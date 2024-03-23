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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... ارتفاع عدد الضحايا إلى 93 قتيلا
https://sputnikarabic.ae/20240323/الكرملين-الأمن-الفيدرالي-يبلغ-بوتين-عن-اعتقال-11-شخصا-شاركوا--في-العمل-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087287735.html
الكرملين: الأمن الفيدرالي يبلغ بوتين باعتقال 11 شخصا شاركوا بالعمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"
الكرملين: الأمن الفيدرالي يبلغ بوتين باعتقال 11 شخصا شاركوا بالعمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T08:06+0000
2024-03-23T08:49+0000
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن فلاديمير بوتين تم إبلاغه بحادثة إطلاق النار على "كروكوس سيتي" في الدقائق الأولى، وهو يتلقى باستمرار معلومات من خلال جميع الأجهزة ذات الصلة حول ما يحدث وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها.وقال نائب مجلس الدوما: "تم العثور على سيارة رينو التي كان يستقلها المشتبه بهم ليلاً بالقرب من قرية خاتسون في منطقة كراتشينسكي في مقاطعة بريانسك".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو إلى أكثر من 60 قتيلا و100 مصاب، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.
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الكرملين: الأمن الفيدرالي يبلغ بوتين باعتقال 11 شخصا شاركوا بالعمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"

08:06 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 08:49 GMT 23.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
صور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

وأشارت إلى أنه "يجري المزيد من العمل لتحديد قاعدة المتواطئين في قضية الهجوم الإرهابي".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن فلاديمير بوتين تم إبلاغه بحادثة إطلاق النار على "كروكوس سيتي" في الدقائق الأولى، وهو يتلقى باستمرار معلومات من خلال جميع الأجهزة ذات الصلة حول ما يحدث وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن نائب مجلس الدوما ألكسندر خنشتين، اعتقال اثنين من المشتبه بهم في ارتكابهم الهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال نائب مجلس الدوما: "تم العثور على سيارة رينو التي كان يستقلها المشتبه بهم ليلاً بالقرب من قرية خاتسون في منطقة كراتشينسكي في مقاطعة بريانسك".

وأشار النائب إلى أنه "تم العثور على مسدس ومخزن بندقية هجومية من طراز "AKM" وجوازات سفر لمواطنين من طاجيكستان في سيارة رينو"، وأرفق المنشور بصورة المسدس.

رجال الإطفاء يقومون بإطفاء قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة أثر الهجوم الأرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
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أمس, 23:08 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.
ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تلغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء نحو 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو إلى أكثر من 60 قتيلا و100 مصاب، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.
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