https://sputnikarabic.ae/20240323/الكرملين-الأمن-الفيدرالي-يبلغ-بوتين-عن-اعتقال-11-شخصا-شاركوا--في-العمل-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087287735.html

الكرملين: الأمن الفيدرالي يبلغ بوتين باعتقال 11 شخصا شاركوا بالعمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"

الكرملين: الأمن الفيدرالي يبلغ بوتين باعتقال 11 شخصا شاركوا بالعمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T08:06+0000

2024-03-23T08:06+0000

2024-03-23T08:49+0000

روسيا

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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن فلاديمير بوتين تم إبلاغه بحادثة إطلاق النار على "كروكوس سيتي" في الدقائق الأولى، وهو يتلقى باستمرار معلومات من خلال جميع الأجهزة ذات الصلة حول ما يحدث وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها.وقال نائب مجلس الدوما: "تم العثور على سيارة رينو التي كان يستقلها المشتبه بهم ليلاً بالقرب من قرية خاتسون في منطقة كراتشينسكي في مقاطعة بريانسك".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو إلى أكثر من 60 قتيلا و100 مصاب، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

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