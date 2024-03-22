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تغطية مباشرة لحادثة "كروكوس سيتي"... أكثر من 40 قتيلا و100 جريح في حادثة إطلاق النار في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20240322/المغرب-يدين-بشدة-هجوم-كروكوس-الإرهابي-ويعرب-عن-تضامنه-مع-السلطات-الروسية-1087281364.html
المغرب يدين بشدة هجوم "كروكوس" الإرهابي ويعرب عن تضامنه مع السلطات الروسية
المغرب يدين بشدة هجوم "كروكوس" الإرهابي ويعرب عن تضامنه مع السلطات الروسية
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية المغربية عن إدانتها "الشديدة" للهجوم الإرهابي الذي وقع، الجمعة، بمقر بلدية كروكوس بمدينة كراسنوجورسك قرب موسكو، والذي أدى إلى سقوط أعداد... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T23:08+0000
2024-03-22T23:08+0000
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وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، أن "المملكة المغربية تعرب عن تضامنها مع السلطات الروسية في مواجهة الإرهاب، مضيفا أن المملكة تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".في سياق متصل، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، بأن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس بلغ 115 شخصًا، بينهم خمسة أطفال.وقال موراشكو في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عدد المصابين حتى الآن بلغ 115 شخصًا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفىيات، من بينهم خمسة أطفال، وطفل واحد في حالة خطيرة"، وأضاف موراشكو، أن "60 من بين الـ110 مصابين البالغين في حالة خطيرة".أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث يتم إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".
https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-الحكومة-الليبية-المنتخبة-من-البرلمان-يدين-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087280453.html
https://sputnikarabic.ae/20240322/الكرملين-بوتين-أعطى-كل-التعليمات-اللازمة-فيما-يتعلق-بهجوم-كروكوس-في-موسكو--1087276976.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

المغرب يدين بشدة هجوم "كروكوس" الإرهابي ويعرب عن تضامنه مع السلطات الروسية

23:08 GMT 22.03.2024
© AFP 2023 / STRINGERمركبات خدمات الطوارئ خارج قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة في "كروكوس" في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك
مركبات خدمات الطوارئ خارج قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة في كروكوس في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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أعربت وزارة الخارجية المغربية عن إدانتها "الشديدة" للهجوم الإرهابي الذي وقع، الجمعة، بمقر بلدية كروكوس بمدينة كراسنوجورسك قرب موسكو، والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، أن "المملكة المغربية تعرب عن تضامنها مع السلطات الروسية في مواجهة الإرهاب، مضيفا أن المملكة تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
في سياق متصل، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، بأن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس بلغ 115 شخصًا، بينهم خمسة أطفال.
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في كلمته بفعاليات ‏اليوم العالمي لمكافحة الفساد، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان يدين هجوم "كروكوس" الإرهابي
22:38 GMT
وقال موراشكو في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عدد المصابين حتى الآن بلغ 115 شخصًا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفىيات، من بينهم خمسة أطفال، وطفل واحد في حالة خطيرة"، وأضاف موراشكو، أن "60 من بين الـ110 مصابين البالغين في حالة خطيرة".
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
الكرملين: بوتين أعطى كل التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهجوم "كروكوس" في موسكو
20:31 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث يتم إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.
وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".
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