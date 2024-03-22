https://sputnikarabic.ae/20240322/المغرب-يدين-بشدة-هجوم-كروكوس-الإرهابي-ويعرب-عن-تضامنه-مع-السلطات-الروسية-1087281364.html

المغرب يدين بشدة هجوم "كروكوس" الإرهابي ويعرب عن تضامنه مع السلطات الروسية

المغرب يدين بشدة هجوم "كروكوس" الإرهابي ويعرب عن تضامنه مع السلطات الروسية

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية المغربية عن إدانتها "الشديدة" للهجوم الإرهابي الذي وقع، الجمعة، بمقر بلدية كروكوس بمدينة كراسنوجورسك قرب موسكو، والذي أدى إلى سقوط أعداد... 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T23:08+0000

2024-03-22T23:08+0000

2024-03-22T23:08+0000

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087280935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_196b2e86dfd644a79115f44a4fa10de6.jpg

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، أن "المملكة المغربية تعرب عن تضامنها مع السلطات الروسية في مواجهة الإرهاب، مضيفا أن المملكة تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".في سياق متصل، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، بأن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس بلغ 115 شخصًا، بينهم خمسة أطفال.وقال موراشكو في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عدد المصابين حتى الآن بلغ 115 شخصًا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفىيات، من بينهم خمسة أطفال، وطفل واحد في حالة خطيرة"، وأضاف موراشكو، أن "60 من بين الـ110 مصابين البالغين في حالة خطيرة".أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث يتم إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".

https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-الحكومة-الليبية-المنتخبة-من-البرلمان-يدين-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087280453.html

https://sputnikarabic.ae/20240322/الكرملين-بوتين-أعطى-كل-التعليمات-اللازمة-فيما-يتعلق-بهجوم-كروكوس-في-موسكو--1087276976.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار