المواطنون الروس يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور في شارع باومان في مدينة قازان، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور في شارع باومان في مدينة قازان، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام قاعة "كروكوس سيتي"، موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام قاعة "كروكوس سيتي"، موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام النصب التذكاري "موسكو" في سيفاستوبول، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام النصب التذكاري "موسكو" في سيفاستوبول، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في بيلاروسيا، تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في بيلاروسيا، تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام المعهد التقني في مدينة سان بطرسبورغ، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام المعهد التقني في مدينة سان بطرسبورغ، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في مدينة كيشنياو في مولدوفا، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في مدينة كيشنياو في مولدوفا، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام قاعة "كروكوس سيتي هول"، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو
وضع أكاليل الزهور أمام قاعة "كروكوس سيتي هول"، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو