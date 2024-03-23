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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... ارتفاع عدد القتلى إلى 143 شخصا
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https://sputnikarabic.ae/20240323/المواطنون-الروس-يتضامنون-مع-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-1087294582.html
المواطنون الروس يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
المواطنون الروس يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
سبوتنيك عربي
مواطنون روس يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
2024-03-23T11:25+0000
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مواطنون روس يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
مواطنون روس يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

المواطنون الروس يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

11:25 GMT 23.03.2024
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يستمر المواطنون الروس في جميع أنحاء روسيا، وكذلك في الدول المجاورة، بالتعبير عن تضامنهم مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة، 22 مارس/ آذار، في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي مدينة موسكو .
تابعوا آخر الأخبار الحصرية والمصورة هنا - تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

وضع أكاليل الزهور في شارع باومان في مدينة قازان، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

وضع أكاليل الزهور في شارع باومان في مدينة قازان، تكريما لضحايا قاعة &quot;كوروكوس سيتي&quot;، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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وضع أكاليل الزهور في شارع باومان في مدينة قازان، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

وضع أكاليل الزهور أمام قاعة "كروكوس سيتي"، موسكو

وضع أكاليل الزهور أمام قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot;، موسكو - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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وضع أكاليل الزهور أمام قاعة "كروكوس سيتي"، موسكو

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

وضع أكاليل الزهور أمام النصب التذكاري "موسكو" في سيفاستوبول، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

وضع أكاليل الزهور أمام النصب التذكاري &quot;موسكو&quot; في سيفاستوبول، تكريما لضحايا قاعة &quot;كوروكوس سيتي&quot;، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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وضع أكاليل الزهور أمام النصب التذكاري "موسكو" في سيفاستوبول، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في بيلاروسيا، تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" في موسكو

وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في بيلاروسيا، تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في بيلاروسيا، تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" في موسكو

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

وضع أكاليل الزهور أمام المعهد التقني في مدينة سان بطرسبورغ، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

وضع أكاليل الزهور أمام المعهد التقني في مدينة سان بطرسبورغ، تكريما لضحايا قاعة &quot;كوروكوس سيتي&quot;، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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وضع أكاليل الزهور أمام المعهد التقني في مدينة سان بطرسبورغ، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصور

وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في مدينة كيشنياو في مولدوفا، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في مدينة كيشنياو في مولدوفا، تكريما لضحايا قاعة &quot;كوروكوس سيتي&quot;، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Rodion Proca
/
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وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا في مدينة كيشنياو في مولدوفا، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

وضع أكاليل الزهور أمام قاعة "كروكوس سيتي هول"، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

وضع أكاليل الزهور أمام قاعة &quot;كروكوس سيتي هول&quot;، تكريما لضحايا قاعة &quot;كوروكوس سيتي&quot;، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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وضع أكاليل الزهور أمام قاعة "كروكوس سيتي هول"، تكريما لضحايا قاعة "كوروكوس سيتي"، حيث وقع الهجوم الإرهابي في موسكو

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