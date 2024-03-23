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بوتين يخاطب المواطنين الروس بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20240323/الهجوم-الإرهابي-على-قاعةكروكوس-سيتي-في-ضواحي-موسكو-1087296911.html
الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو
الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" التي تنتمي إليها وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T11:55+0000
2024-03-23T12:12+0000
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وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 115 شخصا، وأصيب أكثر من 100 آخرون، بينهم أطفال.تابعوا آخر الأخبار الحصرية والمصورة هنا - تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"
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انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика, الهجوم الإرهابي في موسكو
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика, الهجوم الإرهابي في موسكو

الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو

11:55 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 12:12 GMT 23.03.2024)
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أفادت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" التي تنتمي إليها وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو إلى 143 قتيلا.
وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 115 شخصا، وأصيب أكثر من 100 آخرون، بينهم أطفال.
تابعوا آخر الأخبار الحصرية والمصورة هنا - تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"
الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس سيتي - سبوتنيك عربي
الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس سيتي - سبوتنيك عربي
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