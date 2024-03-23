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تغطية مباشرة لحادثة "كروكوس سيتي"... أكثر من 60 قتيلا و100 جريح إثر هجوم إرهابي في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20240323/نائب-مجلس-الدوما-اعتقال-اثنين-من-المشتبه-بهم-في-الهجوم-على--كروكوس-سيتي-1087287293.html
نائب مجلس الدوما: اعتقال اثنين من المشتبه بهم في الهجوم على "كروكوس سيتي"
نائب مجلس الدوما: اعتقال اثنين من المشتبه بهم في الهجوم على "كروكوس سيتي"
سبوتنيك عربي
أعلن نائب مجلس الدوما ألكسندر خنشتين، اليوم السبت، اعتقال اثنين من المشتبه بهم في ارتكابهم الهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T07:48+0000
2024-03-23T07:55+0000
روسيا
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وقال نائب مجلس الدوما: "تم العثور على سيارة رينو التي كان يستقلها المشتبه بهم ليلاً بالقرب من قرية خاتسون في منطقة كراتشينسكي في مقاطعة بريانسك".وتابع خنشتين: "تم اعتقال أحد الإرهابيين على الفور وفر الباقون إلى الغابة. ونتيجة للتفتيش، تم تحديد مكان المشتبه به الثاني واحتجازه في حوالي الساعة 3:50 صباحًا. ويستمر البحث عن الآخرين. وتشارك جميع وكالات إنفاذ القانون في العملية".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو إلى أكثر من 60 قتيلا و100 مصابا، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.
https://sputnikarabic.ae/20240323/ناج-من-هجوم-كروكوس-الإرهابي-يكشف-ملابسات-الواقعة-1087281841.html
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نائب مجلس الدوما: اعتقال اثنين من المشتبه بهم في الهجوم على "كروكوس سيتي"

07:48 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 07:55 GMT 23.03.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورهجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
هجوم إرهابي على مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلن نائب مجلس الدوما ألكسندر خنشتين، اليوم السبت، اعتقال اثنين من المشتبه بهم في ارتكابهم الهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وقال نائب مجلس الدوما: "تم العثور على سيارة رينو التي كان يستقلها المشتبه بهم ليلاً بالقرب من قرية خاتسون في منطقة كراتشينسكي في مقاطعة بريانسك".

وأضاف: "السيارة لم تتوقف بناء على طلب ضباط إنفاذ القانون وحاولت الهروب. وأثناء المطاردة تم إطلاق النار وانقلبت السيارة".

وتابع خنشتين: "تم اعتقال أحد الإرهابيين على الفور وفر الباقون إلى الغابة. ونتيجة للتفتيش، تم تحديد مكان المشتبه به الثاني واحتجازه في حوالي الساعة 3:50 صباحًا. ويستمر البحث عن الآخرين. وتشارك جميع وكالات إنفاذ القانون في العملية".

وأشار النائب إلى أن "تم العثور على مسدس ومخزن بندقية هجومية من طراز "AKM" وجوازات سفر لمواطنين من طاجيكستان في سيارة رينو"، وأرفق المنشور بصورة المسدس.

مكان الهجوم الغرهابي كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
ناج من هجوم "كروكوس سيتي" الإرهابي يكشف ملابسات الواقعة
01:31 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.

ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".
وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو إلى أكثر من 60 قتيلا و100 مصابا، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.
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