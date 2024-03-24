أسرع هدف في تاريخ كرة القدم ... فيديو
© Sputnik . Alexey Filippovحارس مرمى فريق كرة القدم الروسي إيغور أكينفييف خلال مباراة ودية بين روسيا وبلجيكا
© Sputnik . Alexey Filippov
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تمكن المهاجم النمساوي كريستوف بومغارتنر، من تسجيل أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الدولية خلال المواجهة الودية بين منتخب النمسا ومضيفه السلوفاكي، يوم أمس السبت.
وسجل بومغارتنر صاحب الـ(24)عاما، هدفا مذهلا للنمسا، بعد 6 ثوان فقط من انطلاق المباراة، في مباراة انتهت بفوز فريقه 2-0.
وعندما أطلق الحكم صافرة البداية، أخذ بومغارتنر، الكرة من منتصف الملعب لتفادي ثلاثة لاعبين وتسديد كرة مفاجئة من مسافة 25 مترا خدعت حارس مرمى سلوفاكيا.
وفقا للاتحاد النمساوي لكرة القدم، فإن هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ المباريات الدولية.
Gol 6 Detik!!— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) March 24, 2024
Gol pemain Austria, Christoph Baumgartner ke gawang Slovakia
Gol tercepat dalam sejarah sepakbola internasionalpic.twitter.com/qpocN6uuv2
وبحسب وسائل إعلام نمساوية، فإن هذا الهدف يتفوق على الرقم القياسي السابق للألماني لوكاس بودولسكي، الذي سجل هدفا بعد سبع ثوان، في مباراة ودية ضد الإكوادور، عام 2013.