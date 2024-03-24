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https://sputnikarabic.ae/20240324/أسرع-هدف-في-تاريخ-كرة-القدم--فيديو-1087324874.html
أسرع هدف في تاريخ كرة القدم ... فيديو
أسرع هدف في تاريخ كرة القدم ... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن المهاجم النمساوي كريستوف بومغارتنر، من تسجيل أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الدولية خلال المواجهة الودية بين منتخب النمسا ومضيفه السلوفاكي، يوم أمس السبت. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T09:46+0000
2024-03-24T09:46+0000
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وسجل بومغارتنر صاحب الـ(24)عاما، هدفا مذهلا للنمسا، بعد 6 ثوان فقط من انطلاق المباراة، في مباراة انتهت بفوز فريقه 2-0.وفقا للاتحاد النمساوي لكرة القدم، فإن هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ المباريات الدولية.وبحسب وسائل إعلام نمساوية، فإن هذا الهدف يتفوق على الرقم القياسي السابق للألماني لوكاس بودولسكي، الذي سجل هدفا بعد سبع ثوان، في مباراة ودية ضد الإكوادور، عام 2013.
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

أسرع هدف في تاريخ كرة القدم ... فيديو

09:46 GMT 24.03.2024
© Sputnik . Alexey Filippovحارس مرمى فريق كرة القدم الروسي إيغور أكينفييف خلال مباراة ودية بين روسيا وبلجيكا
حارس مرمى فريق كرة القدم الروسي إيغور أكينفييف خلال مباراة ودية بين روسيا وبلجيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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تمكن المهاجم النمساوي كريستوف بومغارتنر، من تسجيل أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الدولية خلال المواجهة الودية بين منتخب النمسا ومضيفه السلوفاكي، يوم أمس السبت.
وسجل بومغارتنر صاحب الـ(24)عاما، هدفا مذهلا للنمسا، بعد 6 ثوان فقط من انطلاق المباراة، في مباراة انتهت بفوز فريقه 2-0.

وعندما أطلق الحكم صافرة البداية، أخذ بومغارتنر، الكرة من منتصف الملعب لتفادي ثلاثة لاعبين وتسديد كرة مفاجئة من مسافة 25 مترا خدعت حارس مرمى سلوفاكيا.

وفقا للاتحاد النمساوي لكرة القدم، فإن هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ المباريات الدولية.
وبحسب وسائل إعلام نمساوية، فإن هذا الهدف يتفوق على الرقم القياسي السابق للألماني لوكاس بودولسكي، الذي سجل هدفا بعد سبع ثوان، في مباراة ودية ضد الإكوادور، عام 2013.
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