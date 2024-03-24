أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار "البيت الروسي" حزنا على ضحايا "كروكوس"
15:36 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 15:37 GMT 24.03.2024)
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
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شارك العشرات من الأطفال السوريين ضمن وقفة تضامنية أمام المركز الثقافي الروسي في دمشق، تنديدا بالهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس" في ضواحي العاصمة موسكو.
وتتزامن الوقفة مع يوم الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 137 مواطنا في حصيلة مرشحة للارتفاع.
📍شارك العشرات من الأطفال السوريين في وقفة تضامنية أمام المركز الثقافي الروسي بدمشق، تنديدا بالهجوم الإرهابي على قاعة مركز "كروكوس" للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة موسكو.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 24, 2024
وتتزامن الوقفة مع يوم الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضحايا الهجوم الإرهابي،… pic.twitter.com/jDBko94i6U
وعبر الطلبة المشاركين في الوقفة عن "تضامنهم مع روسيا للقضاء على الإرهاب"، مقدمين تعازيهم لأسر الضحايا ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى.
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
وعلق المشاركون في وقفة الحداد الأشرطة السوداء على جدران المركز الثقافي الروسي بدشق، حزنا على الضحايا الذي قتلوا برصاص الإرهاب في "كروكوس".
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
كما شارك في الوقفة التضامنية بعض من خريجي الجامعات الروسية وأبناء الجالية الروسية المقيمين بدمشق، إضافة لفعاليات طلابية وتلاميذ مدارس.
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
وكان الرئيس بوتين توجه مساء أمس بكلمة متلفزة إلى مواطني روسيا، أعلن فيها يوم الرابع والعشرين من آذار الجاري يوم حداد وطني في البلاد.
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
كما قامت سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو اليوم بتنكيس العلم الوطني على مقر السفارة تضامناً مع قيادة روسيا الاتحادية والشعب الروسي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس في مجمع كروكوس التجاري بضواحي العاصمة الروسية.
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
1/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
2/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
3/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
4/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
5/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
6/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
7/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhemأطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
8/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
9/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
10/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
11/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
12/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
1/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
2/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
3/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
4/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
5/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
6/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
7/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
8/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
9/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
10/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
11/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
12/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"