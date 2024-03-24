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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240324/أطفال-سوريون-يعلقون-شارات-الحداد-على-جدار-البيت-الروسي-حزنا-على-ضحايا-كروكوس-1087340207.html
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار "البيت الروسي" حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار "البيت الروسي" حزنا على ضحايا "كروكوس"
سبوتنيك عربي
شارك العشرات من الأطفال السوريين ضمن وقفة تضامنية أمام المركز الثقافي الروسي في دمشق، تنديدا بالهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس" في ضواحي العاصمة موسكو. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T15:36+0000
2024-03-24T15:37+0000
روسيا
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الهجوم الإرهابي في موسكو
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وتتزامن الوقفة مع يوم الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 137 مواطنا في حصيلة مرشحة للارتفاع.وعبر الطلبة المشاركين في الوقفة عن "تضامنهم مع روسيا للقضاء على الإرهاب"، مقدمين تعازيهم لأسر الضحايا ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى.وعلق المشاركون في وقفة الحداد الأشرطة السوداء على جدران المركز الثقافي الروسي بدشق، حزنا على الضحايا الذي قتلوا برصاص الإرهاب في "كروكوس".كما شارك في الوقفة التضامنية بعض من خريجي الجامعات الروسية وأبناء الجالية الروسية المقيمين بدمشق، إضافة لفعاليات طلابية وتلاميذ مدارس.وكان الرئيس بوتين توجه مساء أمس بكلمة متلفزة إلى مواطني روسيا، أعلن فيها يوم الرابع والعشرين من آذار الجاري يوم حداد وطني في البلاد.كما قامت سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو اليوم بتنكيس العلم الوطني على مقر السفارة تضامناً مع قيادة روسيا الاتحادية والشعب الروسي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس في مجمع كروكوس التجاري بضواحي العاصمة الروسية.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الهجوم الإرهابي في موسكو

أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار "البيت الروسي" حزنا على ضحايا "كروكوس"

15:36 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 15:37 GMT 24.03.2024)
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Shams Melhem
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حصري
شارك العشرات من الأطفال السوريين ضمن وقفة تضامنية أمام المركز الثقافي الروسي في دمشق، تنديدا بالهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس" في ضواحي العاصمة موسكو.
وتتزامن الوقفة مع يوم الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 137 مواطنا في حصيلة مرشحة للارتفاع.
وعبر الطلبة المشاركين في الوقفة عن "تضامنهم مع روسيا للقضاء على الإرهاب"، مقدمين تعازيهم لأسر الضحايا ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى.
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
وعلق المشاركون في وقفة الحداد الأشرطة السوداء على جدران المركز الثقافي الروسي بدشق، حزنا على الضحايا الذي قتلوا برصاص الإرهاب في "كروكوس".
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
كما شارك في الوقفة التضامنية بعض من خريجي الجامعات الروسية وأبناء الجالية الروسية المقيمين بدمشق، إضافة لفعاليات طلابية وتلاميذ مدارس.
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
وكان الرئيس بوتين توجه مساء أمس بكلمة متلفزة إلى مواطني روسيا، أعلن فيها يوم الرابع والعشرين من آذار الجاري يوم حداد وطني في البلاد.
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem
كما قامت سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو اليوم بتنكيس العلم الوطني على مقر السفارة تضامناً مع قيادة روسيا الاتحادية والشعب الروسي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس في مجمع كروكوس التجاري بضواحي العاصمة الروسية.
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhemأطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
© Sputnik . Shams Melhem أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا كروكوس - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
1/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
2/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
3/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
4/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
5/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
6/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
7/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
8/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
9/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
10/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
11/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
12/12
© Sputnik . Shams Melhem
أطفال سوريون يعلقون شارات الحداد على جدار البيت الروسي حزنا على ضحايا "كروكوس"
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