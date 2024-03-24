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الجيش الأمريكي يعلن استهداف جماعة "أنصار الله" لسفينة صينية
الجيش الأمريكي يعلن استهداف جماعة "أنصار الله" لسفينة صينية
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T04:58+0000
2024-03-24T04:58+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس": "في 23 مارس (آذار الجاري)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران، بين الساعة 2:50 إلى 4:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أربعة صواريخ بالستية مضادة للسفن في البحر الأحمر، بالقرب من ناقلة النفط "إم في هوانغ بو)، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها الصين".وأشارت إلى أن "السفينة تعرضت لأضرار طفيفة، وتم إخماد الحريق خلال 30 دقيقة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها، وهاجم الحوثيون السفينة على الرغم من إعلانهم سابقا أنهم لن يهاجموا السفن الصينية".ووفقا للبيان، فإن "هذه الطائرات دون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

الجيش الأمريكي يعلن استهداف جماعة "أنصار الله" لسفينة صينية

04:58 GMT 24.03.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس": "في 23 مارس (آذار الجاري)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران، بين الساعة 2:50 إلى 4:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أربعة صواريخ بالستية مضادة للسفن في البحر الأحمر، بالقرب من ناقلة النفط "إم في هوانغ بو)، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها الصين".

وأضافت: "في الساعة 4:25 مساءً (بتوقيت صنعاء)، تم اكتشاف صاروخ بالستي خامس أطلق باتجاه الناقلة "هوانغ بو"، وأصدرت الناقلة نداء استغاثة لكنها لم تطلب المساعدة".

وأشارت إلى أن "السفينة تعرضت لأضرار طفيفة، وتم إخماد الحريق خلال 30 دقيقة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها، وهاجم الحوثيون السفينة على الرغم من إعلانهم سابقا أنهم لن يهاجموا السفن الصينية".

وتابعت: "القوات الأمريكية، بما في ذلك السفينة "يو إس إس كارني" اشتبكت، بين الساعة 6:50 و9:50 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، مع 6 طائرات من دون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، وتحطمت خمس منها في البحر الأحمر، وحلقت واحدة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ووفقا للبيان، فإن "هذه الطائرات دون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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