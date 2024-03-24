عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240324/الرئيس-السابق-للمخابرات-الصربية-لا-نستطيع-أن-نغفر-لحلف-شمال-الأطلسي-1087321756.html
الرئيس السابق للمخابرات الصربية: لا نستطيع أن نغفر لحلف شمال الأطلسي
الرئيس السابق للمخابرات الصربية: لا نستطيع أن نغفر لحلف شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السابق للاستخبارات ومكافحة التجسس في صربيا، ألكسندر فولين، أنه حتى لو كان الله يسامح الناتو على قصف يوغوسلافيا، فإن الصرب لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك،... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T08:02+0000
2024-03-24T08:02+0000
يوغوسلافيا
صربيا
العالم
الناتو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/18/1060394090_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_8abe0159d9220706b3f58de4f881da9f.jpg
وقال فولين لوكالة "سبوتنيك": "لقد نجت صربيا بفضل المقاومة الثابتة لجيشنا وشعبنا... ولم يكن أمامنا خيار سوى مواجهة حلف شمال الأطلسي وجريمته الكبرى والفظيعة والظلم الهائل والحاجة المذهلة لتدمير شعب صغير ولكنه محب للحرية. ربما يغفر الله للناتو، ربما سيسامح أيضًا أولئك الذين قتلوا أطفالنا، لكننا نحن الصرب، لن ننسى ولن نسامح".وأضاف فولين: "في بعض الأحيان، لأسباب سياسية، يعبرون عن أسفهم، ولكن فقط كما يقولون، بشأن الضحايا المدنيين. لكن لا، هذا لا يكفي بالنسبة لنا".ووفقا له، فإن حلف شمال الأطلسي لا يعتقد أنه "ارتكب خطأ على الإطلاق".ويصادف 24 من شهر مارس/ آذار، مرور 25 عامًا على بدء قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.في عام 1999، أدت مواجهة مسلحة بين الانفصاليين الألبان من جيش تحرير كوسوفو وقوات الأمن الصربية، إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (التي كانت تتألف في ذلك الوقت من صربيا والجبل الأسود) من قبل قوات الناتو.تم تنفيذ العملية العسكرية دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناءً على تأكيد الدول الغربية بأن "سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد نفذت تطهيرًا عرقيًا في منطقة الحكم الذاتي في كوسوفو وتسببت في كارثة إنسانية هناك".شاهد أيضا - ذكرى بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا في صوراستمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي، في الفترة من 24 مارس إلى 10 يونيو/ حزيران 1999.
https://sputnikarabic.ae/20240324/25-عاما-على-عدوان-الناتو-ضد-يوغوسلافيا-1087268624.html
يوغوسلافيا
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/18/1060394090_0:0:1992:1494_1920x0_80_0_0_08fe63d9f02182bd1ce9308d480049fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
يوغوسلافيا, صربيا, العالم, الناتو
يوغوسلافيا, صربيا, العالم, الناتو

الرئيس السابق للمخابرات الصربية: لا نستطيع أن نغفر لحلف شمال الأطلسي

08:02 GMT 24.03.2024
© AP Photo / David Brauchliأم من كوسوفو تقود أطفالها الباكين خارج بيك، كوسوفو، يوغوسلافيا على طول طريق ثلجي يؤدي إلى إقليم الجبل الأسود اليوغوسلافي القريب يوم 31 مارس 1999
أم من كوسوفو تقود أطفالها الباكين خارج بيك، كوسوفو، يوغوسلافيا على طول طريق ثلجي يؤدي إلى إقليم الجبل الأسود اليوغوسلافي القريب يوم 31 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / David Brauchli
تابعنا عبر
صرح الرئيس السابق للاستخبارات ومكافحة التجسس في صربيا، ألكسندر فولين، أنه حتى لو كان الله يسامح الناتو على قصف يوغوسلافيا، فإن الصرب لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لأن الناتو قتل الأطفال الصرب، والآن لا يشعر الحلف بأي ندم.
وقال فولين لوكالة "سبوتنيك": "لقد نجت صربيا بفضل المقاومة الثابتة لجيشنا وشعبنا... ولم يكن أمامنا خيار سوى مواجهة حلف شمال الأطلسي وجريمته الكبرى والفظيعة والظلم الهائل والحاجة المذهلة لتدمير شعب صغير ولكنه محب للحرية. ربما يغفر الله للناتو، ربما سيسامح أيضًا أولئك الذين قتلوا أطفالنا، لكننا نحن الصرب، لن ننسى ولن نسامح".

وأشار إلى أن الناتو لا يزال يعتقد أن التفجيرات كانت مبررة وأن "كل جريمة قتل يرتكبونها هي خدمة لصربيا، وهذا هو ما قادنا إلى الديمقراطية".

وأضاف فولين: "في بعض الأحيان، لأسباب سياسية، يعبرون عن أسفهم، ولكن فقط كما يقولون، بشأن الضحايا المدنيين. لكن لا، هذا لا يكفي بالنسبة لنا".

وتابع: "لم يكن لديهم الحق في قتل جيشنا أو شرطتنا، لم يكن لديهم الحق في أخذ حياة واحدة، من له الحق في قتل عسكري صربي وشرطي صربي على الأراضي الصربية؟ ولماذا لا يريد أحد أن يندم عليهم ويعتذر؟"

ووفقا له، فإن حلف شمال الأطلسي لا يعتقد أنه "ارتكب خطأ على الإطلاق".

وقال فولين: "في بلغراد، إلى جانب كل شيء آخر، قصفوا السفارة الصينية، وقتلوا مواطنين صينيين، ولا أعتقد أنهم كانوا مخطئين. يزعمون أنهم ارتكبوا خطأ في المبنى، لكنهم لا يشعرون بأي ندم، ولا يرون خطأهم، ولذالك سامحهم الله ولكننا لا نريد".

ويصادف 24 من شهر مارس/ آذار، مرور 25 عامًا على بدء قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
في عام 1999، أدت مواجهة مسلحة بين الانفصاليين الألبان من جيش تحرير كوسوفو وقوات الأمن الصربية، إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (التي كانت تتألف في ذلك الوقت من صربيا والجبل الأسود) من قبل قوات الناتو.
25 عاما من عدوان الناتو على يوغوسلافيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
وسائط متعددة
25 عاما على عدوان "الناتو" ضد يوغوسلافيا
07:00 GMT
تم تنفيذ العملية العسكرية دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناءً على تأكيد الدول الغربية بأن "سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد نفذت تطهيرًا عرقيًا في منطقة الحكم الذاتي في كوسوفو وتسببت في كارثة إنسانية هناك".
شاهد أيضا - ذكرى بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا في صور
استمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي، في الفترة من 24 مارس إلى 10 يونيو/ حزيران 1999.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие группировки войск Центр ВС РФ на тренировке расчетов противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMTКонцертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала