الرئيس السابق للمخابرات الصربية: لا نستطيع أن نغفر لحلف شمال الأطلسي
© AP Photo / David Brauchliأم من كوسوفو تقود أطفالها الباكين خارج بيك، كوسوفو، يوغوسلافيا على طول طريق ثلجي يؤدي إلى إقليم الجبل الأسود اليوغوسلافي القريب يوم 31 مارس 1999
© AP Photo / David Brauchli
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صرح الرئيس السابق للاستخبارات ومكافحة التجسس في صربيا، ألكسندر فولين، أنه حتى لو كان الله يسامح الناتو على قصف يوغوسلافيا، فإن الصرب لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لأن الناتو قتل الأطفال الصرب، والآن لا يشعر الحلف بأي ندم.
وقال فولين لوكالة "سبوتنيك": "لقد نجت صربيا بفضل المقاومة الثابتة لجيشنا وشعبنا... ولم يكن أمامنا خيار سوى مواجهة حلف شمال الأطلسي وجريمته الكبرى والفظيعة والظلم الهائل والحاجة المذهلة لتدمير شعب صغير ولكنه محب للحرية. ربما يغفر الله للناتو، ربما سيسامح أيضًا أولئك الذين قتلوا أطفالنا، لكننا نحن الصرب، لن ننسى ولن نسامح".
وأشار إلى أن الناتو لا يزال يعتقد أن التفجيرات كانت مبررة وأن "كل جريمة قتل يرتكبونها هي خدمة لصربيا، وهذا هو ما قادنا إلى الديمقراطية".
وأضاف فولين: "في بعض الأحيان، لأسباب سياسية، يعبرون عن أسفهم، ولكن فقط كما يقولون، بشأن الضحايا المدنيين. لكن لا، هذا لا يكفي بالنسبة لنا".
وتابع: "لم يكن لديهم الحق في قتل جيشنا أو شرطتنا، لم يكن لديهم الحق في أخذ حياة واحدة، من له الحق في قتل عسكري صربي وشرطي صربي على الأراضي الصربية؟ ولماذا لا يريد أحد أن يندم عليهم ويعتذر؟"
ووفقا له، فإن حلف شمال الأطلسي لا يعتقد أنه "ارتكب خطأ على الإطلاق".
وقال فولين: "في بلغراد، إلى جانب كل شيء آخر، قصفوا السفارة الصينية، وقتلوا مواطنين صينيين، ولا أعتقد أنهم كانوا مخطئين. يزعمون أنهم ارتكبوا خطأ في المبنى، لكنهم لا يشعرون بأي ندم، ولا يرون خطأهم، ولذالك سامحهم الله ولكننا لا نريد".
ويصادف 24 من شهر مارس/ آذار، مرور 25 عامًا على بدء قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
في عام 1999، أدت مواجهة مسلحة بين الانفصاليين الألبان من جيش تحرير كوسوفو وقوات الأمن الصربية، إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (التي كانت تتألف في ذلك الوقت من صربيا والجبل الأسود) من قبل قوات الناتو.
تم تنفيذ العملية العسكرية دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناءً على تأكيد الدول الغربية بأن "سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد نفذت تطهيرًا عرقيًا في منطقة الحكم الذاتي في كوسوفو وتسببت في كارثة إنسانية هناك".
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استمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي، في الفترة من 24 مارس إلى 10 يونيو/ حزيران 1999.