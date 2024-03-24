https://sputnikarabic.ae/20240324/الرئيس-السابق-للمخابرات-الصربية-لا-نستطيع-أن-نغفر-لحلف-شمال-الأطلسي-1087321756.html

الرئيس السابق للمخابرات الصربية: لا نستطيع أن نغفر لحلف شمال الأطلسي

الرئيس السابق للمخابرات الصربية: لا نستطيع أن نغفر لحلف شمال الأطلسي

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس السابق للاستخبارات ومكافحة التجسس في صربيا، ألكسندر فولين، أنه حتى لو كان الله يسامح الناتو على قصف يوغوسلافيا، فإن الصرب لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك،... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T08:02+0000

2024-03-24T08:02+0000

2024-03-24T08:02+0000

يوغوسلافيا

صربيا

العالم

الناتو

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/18/1060394090_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_8abe0159d9220706b3f58de4f881da9f.jpg

وقال فولين لوكالة "سبوتنيك": "لقد نجت صربيا بفضل المقاومة الثابتة لجيشنا وشعبنا... ولم يكن أمامنا خيار سوى مواجهة حلف شمال الأطلسي وجريمته الكبرى والفظيعة والظلم الهائل والحاجة المذهلة لتدمير شعب صغير ولكنه محب للحرية. ربما يغفر الله للناتو، ربما سيسامح أيضًا أولئك الذين قتلوا أطفالنا، لكننا نحن الصرب، لن ننسى ولن نسامح".وأضاف فولين: "في بعض الأحيان، لأسباب سياسية، يعبرون عن أسفهم، ولكن فقط كما يقولون، بشأن الضحايا المدنيين. لكن لا، هذا لا يكفي بالنسبة لنا".ووفقا له، فإن حلف شمال الأطلسي لا يعتقد أنه "ارتكب خطأ على الإطلاق".ويصادف 24 من شهر مارس/ آذار، مرور 25 عامًا على بدء قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.في عام 1999، أدت مواجهة مسلحة بين الانفصاليين الألبان من جيش تحرير كوسوفو وقوات الأمن الصربية، إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (التي كانت تتألف في ذلك الوقت من صربيا والجبل الأسود) من قبل قوات الناتو.تم تنفيذ العملية العسكرية دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناءً على تأكيد الدول الغربية بأن "سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد نفذت تطهيرًا عرقيًا في منطقة الحكم الذاتي في كوسوفو وتسببت في كارثة إنسانية هناك".شاهد أيضا - ذكرى بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا في صوراستمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي، في الفترة من 24 مارس إلى 10 يونيو/ حزيران 1999.

https://sputnikarabic.ae/20240324/25-عاما-على-عدوان-الناتو-ضد-يوغوسلافيا-1087268624.html

يوغوسلافيا

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

يوغوسلافيا, صربيا, العالم, الناتو