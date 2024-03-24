https://sputnikarabic.ae/20240324/الرئيس-الطاجيكستاني-سنتعاون-مع-روسيا-في-مكافحة-الإرهاب-1087332138.html

الرئيس الطاجيكستاني: سنتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب

الرئيس الطاجيكستاني: سنتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب

سبوتنيك عربي

أدان رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز التسوق "كروكوس سيتي" قرب... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T13:15+0000

2024-03-24T13:15+0000

2024-03-24T13:28+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

أخبار طاجيكستان

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وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس رحمون بعد محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين: "أدان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة العمل الإرهابي القاسي والدموي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي هول".وتابع البيان: "في ساعة الحداد الوطني الحزينة في روسيا، أكد إمام علي رحمون تضامن جميع مواطني طاجيكستان مع الشعب الروسي الشقيق.وقال البيان: "وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق بين الإدارات والخدمات ذات الصلة من أجل الاستجابة الفعالة لهذه التهديدات ومكافحتها بشكل مشترك".وفي السياق نفسه، أشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الأجهزة الخاصة والإدارات المعنية في البلدين تعمل بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب وسيتم تكثيف هذا العمل.

https://sputnikarabic.ae/20240324/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار طاجيكستان