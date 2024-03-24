عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240324/الرئيس-الطاجيكستاني-سنتعاون-مع-روسيا-في-مكافحة-الإرهاب-1087332138.html
الرئيس الطاجيكستاني: سنتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب
الرئيس الطاجيكستاني: سنتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أدان رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز التسوق "كروكوس سيتي" قرب... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T13:15+0000
2024-03-24T13:28+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
أخبار طاجيكستان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087293265_0:63:3416:1985_1920x0_80_0_0_ebbfccad00c5b13f13625b703cbdcbcd.jpg
وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس رحمون بعد محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين: "أدان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة العمل الإرهابي القاسي والدموي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي هول".وتابع البيان: "في ساعة الحداد الوطني الحزينة في روسيا، أكد إمام علي رحمون تضامن جميع مواطني طاجيكستان مع الشعب الروسي الشقيق.وقال البيان: "وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق بين الإدارات والخدمات ذات الصلة من أجل الاستجابة الفعالة لهذه التهديدات ومكافحتها بشكل مشترك".وفي السياق نفسه، أشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الأجهزة الخاصة والإدارات المعنية في البلدين تعمل بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب وسيتم تكثيف هذا العمل.
https://sputnikarabic.ae/20240324/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087293265_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_9844945283885541531338c7501586e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار طاجيكستان
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار طاجيكستان

الرئيس الطاجيكستاني: سنتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب

13:15 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 13:28 GMT 24.03.2024)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو
عناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أدان رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز التسوق "كروكوس سيتي" قرب العاصمة موسكو.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس رحمون بعد محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين: "أدان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة العمل الإرهابي القاسي والدموي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي هول".

وبحسب البيان أكد رحمون أن "الإرهابيين ليس لديهم لا جنسية، ولا وطن، ولا دين".

وتابع البيان: "في ساعة الحداد الوطني الحزينة في روسيا، أكد إمام علي رحمون تضامن جميع مواطني طاجيكستان مع الشعب الروسي الشقيق.
قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
11:18 GMT
كما أكد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب والتطرف ومظاهر التطرف الديني التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن.
وقال البيان: "وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق بين الإدارات والخدمات ذات الصلة من أجل الاستجابة الفعالة لهذه التهديدات ومكافحتها بشكل مشترك".
وفي نهاية الاتصال، تمنى رئيس طاجيكستان الشفاء العاجل للضحايا، ونقل خالص تعازيه ودعمه لأسر وأحباء الذين قتلوا في هذه المأساة الرهيبة.
وفي السياق نفسه، أشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الأجهزة الخاصة والإدارات المعنية في البلدين تعمل بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب وسيتم تكثيف هذا العمل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие группировки войск Центр ВС РФ на тренировке расчетов противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMTКонцертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب11:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала