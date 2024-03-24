https://sputnikarabic.ae/20240324/الرئيس-الطاجيكستاني-سنتعاون-مع-روسيا-في-مكافحة-الإرهاب-1087332138.html
الرئيس الطاجيكستاني: سنتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب
الرئيس الطاجيكستاني: سنتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أدان رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز التسوق "كروكوس سيتي" قرب... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T13:15+0000
2024-03-24T13:15+0000
2024-03-24T13:28+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
أخبار طاجيكستان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087293265_0:63:3416:1985_1920x0_80_0_0_ebbfccad00c5b13f13625b703cbdcbcd.jpg
وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس رحمون بعد محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين: "أدان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة العمل الإرهابي القاسي والدموي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي هول".وتابع البيان: "في ساعة الحداد الوطني الحزينة في روسيا، أكد إمام علي رحمون تضامن جميع مواطني طاجيكستان مع الشعب الروسي الشقيق.وقال البيان: "وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق بين الإدارات والخدمات ذات الصلة من أجل الاستجابة الفعالة لهذه التهديدات ومكافحتها بشكل مشترك".وفي السياق نفسه، أشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الأجهزة الخاصة والإدارات المعنية في البلدين تعمل بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب وسيتم تكثيف هذا العمل.
https://sputnikarabic.ae/20240324/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087293265_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_9844945283885541531338c7501586e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار طاجيكستان
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار طاجيكستان
الرئيس الطاجيكستاني: سنتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب
13:15 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 13:28 GMT 24.03.2024)
أدان رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز التسوق "كروكوس سيتي" قرب العاصمة موسكو.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس رحمون بعد محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين: "أدان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة العمل الإرهابي القاسي والدموي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي هول".
وبحسب البيان أكد رحمون أن "الإرهابيين ليس لديهم لا جنسية، ولا وطن، ولا دين".
وتابع البيان: "في ساعة الحداد الوطني الحزينة في روسيا، أكد إمام علي رحمون تضامن جميع مواطني طاجيكستان مع الشعب الروسي الشقيق.
كما أكد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب والتطرف ومظاهر التطرف الديني التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن.
وقال البيان: "وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق بين الإدارات والخدمات ذات الصلة من أجل الاستجابة الفعالة لهذه التهديدات ومكافحتها بشكل مشترك".
وفي نهاية الاتصال، تمنى رئيس طاجيكستان الشفاء العاجل للضحايا، ونقل خالص تعازيه ودعمه لأسر وأحباء الذين قتلوا في هذه المأساة الرهيبة.
وفي السياق نفسه، أشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الأجهزة الخاصة والإدارات المعنية في البلدين تعمل بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب وسيتم تكثيف هذا العمل.