https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-أيام-معدودة-للقوى-والنخب-السياسية-في-كييف-والغرب-1087320321.html
خبير أمريكي يتحدث عن "أيام معدودة" للقوى والنخب السياسية في كييف والغرب
خبير أمريكي يتحدث عن "أيام معدودة" للقوى والنخب السياسية في كييف والغرب
سبوتنيك عربي
صرح الأستاذ في جامعة شيكاغو الأمريكية، جون ميرشايمر، بأن الشخصيات الرئيسية في كل من أوكرانيا والغرب، تدرك بالفعل أن كييف وحلف شمال الأطلسي(الناتو) سيواجهان... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T07:02+0000
2024-03-24T07:02+0000
2024-03-24T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميرشايمر، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "أراهن أن غالبية الأوكرانيين المرتبطين بالأمن القومي والسياسة الخارجية يدركون أن أيامهم أصبحت معدودة، وأنا على استعداد للمراهنة على أن أغلب النخب السياسية في الغرب يدركون أن أوكرانيا سوف تخسر".وبحسب ميرشايمر، فإن هذه هي على وجه التحديد الاعتبارات التي يوجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما يغازل فكرة إرسال جنود إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العام الحالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات العسكرية.وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي. وأضاف شويغو أن الجيش الروسي يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم على خطوط جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20240320/البنتاغون-يرفض-التعليق-حول-استخدام-كييف-لمدرعة-برادلي-أثناء-محاولة-اختراق-الحدود-الروسية-1087216544.html
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روسيا, العالم
خبير أمريكي يتحدث عن "أيام معدودة" للقوى والنخب السياسية في كييف والغرب
صرح الأستاذ في جامعة شيكاغو الأمريكية، جون ميرشايمر، بأن الشخصيات الرئيسية في كل من أوكرانيا والغرب، تدرك بالفعل أن كييف وحلف شمال الأطلسي(الناتو) سيواجهان هزيمة حتمية في الصراع مع روسيا.
وقال ميرشايمر، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "أراهن أن غالبية الأوكرانيين المرتبطين بالأمن القومي والسياسة الخارجية يدركون أن أيامهم أصبحت معدودة، وأنا على استعداد للمراهنة على أن أغلب النخب السياسية في الغرب يدركون أن أوكرانيا سوف تخسر".
وأشار إلى أنه حتى إدراك الهزيمة الحتمية لم يستيقظ بعد من هم في السلطة، فالزعماء الغربيون يبحثون باستمرار عن معجزة لإنقاذ كييف من الكارثة.
وبحسب ميرشايمر، فإن هذه هي على وجه التحديد الاعتبارات التي يوجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما يغازل فكرة إرسال جنود إلى أوكرانيا.
وأضاف ميرشايمر: "انتصار روسيا لا تعني فقط هزيمة أوكرانيا، بل الغرب أيضا، ولهذا السبب نحاول يائسين تجنب ذلك، لكننا لن ننجح".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العام الحالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات العسكرية.
وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف شويغو أن الجيش الروسي يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم على خطوط جديدة.