https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-أيام-معدودة-للقوى-والنخب-السياسية-في-كييف-والغرب-1087320321.html

خبير أمريكي يتحدث عن "أيام معدودة" للقوى والنخب السياسية في كييف والغرب

خبير أمريكي يتحدث عن "أيام معدودة" للقوى والنخب السياسية في كييف والغرب

سبوتنيك عربي

صرح الأستاذ في جامعة شيكاغو الأمريكية، جون ميرشايمر، بأن الشخصيات الرئيسية في كل من أوكرانيا والغرب، تدرك بالفعل أن كييف وحلف شمال الأطلسي(الناتو) سيواجهان... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T07:02+0000

2024-03-24T07:02+0000

2024-03-24T07:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ميرشايمر، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "أراهن أن غالبية الأوكرانيين المرتبطين بالأمن القومي والسياسة الخارجية يدركون أن أيامهم أصبحت معدودة، وأنا على استعداد للمراهنة على أن أغلب النخب السياسية في الغرب يدركون أن أوكرانيا سوف تخسر".وبحسب ميرشايمر، فإن هذه هي على وجه التحديد الاعتبارات التي يوجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما يغازل فكرة إرسال جنود إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العام الحالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات العسكرية.وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي. وأضاف شويغو أن الجيش الروسي يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم على خطوط جديدة.

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