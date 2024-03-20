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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/البنتاغون-يرفض-التعليق-حول-استخدام-كييف-لمدرعة-برادلي-أثناء-محاولة-اختراق-الحدود-الروسية-1087216544.html
البنتاغون يرفض التعليق حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية
البنتاغون يرفض التعليق حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
رفضت وزارة الدفاع الأمريكية الرد على طلب التعليق لوكالة "سبوتنيك" على معلومات حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" الأمريكية أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T23:12+0000
2024-03-20T23:12+0000
البنتاغون الأمريكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "لا يمكننا تأكيد هذه التقارير"، وإحالة الوزارة الوكالة بالتوجه لكييف بالتعليق على ذلك.وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولاتها اختراق المناطق الحدودية الروسية في مقاطعتي بيلغورد وكورسك غربي روسيا، قائلا: "تم صد جميع هجمات العدو بنجاح وخلال 8 أيام من الاشتباكات بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3.5 ألف عسكري و23 دبابة و34 عربة مدرعة بينها 11 "برادلي" و5 راجمات صواريخ " فامبير" ومروحية مي - 8".
https://sputnikarabic.ae/20240227/الدفاع-الروسية-تكشف-مكان-تدمير-الأختين-أبرامز-وبرادلي-الأمريكيتين-1086454077.html
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البنتاغون الأمريكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون الأمريكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

البنتاغون يرفض التعليق حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية

23:12 GMT 20.03.2024
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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رفضت وزارة الدفاع الأمريكية الرد على طلب التعليق لوكالة "سبوتنيك" على معلومات حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" الأمريكية أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "لا يمكننا تأكيد هذه التقارير"، وإحالة الوزارة الوكالة بالتوجه لكييف بالتعليق على ذلك.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف مكان تدمير الأختين "أبرامز" و"برادلي" الأمريكيتين
27 فبراير, 13:23 GMT
وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولاتها اختراق المناطق الحدودية الروسية في مقاطعتي بيلغورد وكورسك غربي روسيا، قائلا: "تم صد جميع هجمات العدو بنجاح وخلال 8 أيام من الاشتباكات بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3.5 ألف عسكري و23 دبابة و34 عربة مدرعة بينها 11 "برادلي" و5 راجمات صواريخ " فامبير" ومروحية مي - 8".
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مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطار بن غوريونأمس, 22:40 GMT
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