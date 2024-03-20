https://sputnikarabic.ae/20240320/البنتاغون-يرفض-التعليق-حول-استخدام-كييف-لمدرعة-برادلي-أثناء-محاولة-اختراق-الحدود-الروسية-1087216544.html
البنتاغون يرفض التعليق حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية
البنتاغون يرفض التعليق حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
رفضت وزارة الدفاع الأمريكية الرد على طلب التعليق لوكالة "سبوتنيك" على معلومات حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" الأمريكية أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T23:12+0000
2024-03-20T23:12+0000
2024-03-20T23:12+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "لا يمكننا تأكيد هذه التقارير"، وإحالة الوزارة الوكالة بالتوجه لكييف بالتعليق على ذلك.وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولاتها اختراق المناطق الحدودية الروسية في مقاطعتي بيلغورد وكورسك غربي روسيا، قائلا: "تم صد جميع هجمات العدو بنجاح وخلال 8 أيام من الاشتباكات بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3.5 ألف عسكري و23 دبابة و34 عربة مدرعة بينها 11 "برادلي" و5 راجمات صواريخ " فامبير" ومروحية مي - 8".
https://sputnikarabic.ae/20240227/الدفاع-الروسية-تكشف-مكان-تدمير-الأختين-أبرامز-وبرادلي-الأمريكيتين-1086454077.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون الأمريكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون يرفض التعليق حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية
رفضت وزارة الدفاع الأمريكية الرد على طلب التعليق لوكالة "سبوتنيك" على معلومات حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" الأمريكية أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "لا يمكننا تأكيد هذه التقارير"، وإحالة الوزارة الوكالة بالتوجه لكييف بالتعليق على ذلك.
وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولاتها اختراق المناطق الحدودية الروسية في مقاطعتي بيلغورد وكورسك غربي روسيا، قائلا: "تم صد جميع هجمات العدو بنجاح وخلال 8 أيام من الاشتباكات بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3.5 ألف عسكري و23 دبابة و34 عربة مدرعة بينها 11 "برادلي" و5 راجمات صواريخ " فامبير" ومروحية مي - 8".