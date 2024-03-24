https://sputnikarabic.ae/20240324/سوريا-تعلن-انضمامها-لمبادرة-حوكمة-الذكاء-الاصطناعي-التي-أطلقتها-الصين-1087329679.html
سوريا تعلن انضمامها لمبادرة "حوكمة الذكاء الاصطناعي" التي أطلقتها الصين
سوريا تعلن انضمامها لمبادرة "حوكمة الذكاء الاصطناعي" التي أطلقتها الصين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأحد، انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جي بينغ، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T12:25+0000
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وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الجمهورية العربية السورية، تعلن انضمامها إلى المبادرة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني تشي جين بينغ، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق تحت عنوان حوكمة الذكاء الاصطناعي".وأضاف البيان: "سوريا تعلن تأييدها لهذه المبادرة التي تدعو الدول إلى تعزيز نظام أخلاقيات الأنشطة البحثية التعاونية الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، والامتثال لها، والتوصل إلى اتفاق دولي بشأن مسألة أخلاقيات حوكمة الذكاء الاصطناعي على أساس المشاركة الواسعة، والعمل على صياغة إطار ومعايير وقواعد للحوكمة الدولية مع الاحترام الكامل لمبادئ وممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي الوطنية القائمة في مختلف الدول".وتابع البيان أن "الجمهورية العربية السورية، تؤكد على أهمية هذه المبادرة في إرساء مجموعة من الضوابط، التي يجب أن يتم اتباعها فيما يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي من بينها إعطاء الأولوية للأخلاقيات، وتوضح آليات المساءلة الخاصة".وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال كلمة ألقاها في مراسم افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين، اعتزام بلاده إطلاق "المبادرة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي".
https://sputnikarabic.ae/20240321/روسيا-أمريكا-توقفت-منذ-فترة-طويلة-عن-محاربة-داعش-في-سوريا--1087238160.html
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أخبار سوريا اليوم, الصين, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الصين, العالم العربي
سوريا تعلن انضمامها لمبادرة "حوكمة الذكاء الاصطناعي" التي أطلقتها الصين
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأحد، انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جي بينغ، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" تحت عنوان "حوكمة الذكاء الاصطناعي".
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الجمهورية العربية السورية، تعلن انضمامها إلى المبادرة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني تشي جين بينغ، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق تحت عنوان حوكمة الذكاء الاصطناعي".
وأضاف البيان: "سوريا تعلن تأييدها لهذه المبادرة التي تدعو الدول إلى تعزيز نظام أخلاقيات الأنشطة البحثية التعاونية الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، والامتثال لها، والتوصل إلى اتفاق دولي بشأن مسألة أخلاقيات حوكمة الذكاء الاصطناعي على أساس المشاركة الواسعة، والعمل على صياغة إطار ومعايير وقواعد للحوكمة الدولية مع الاحترام الكامل لمبادئ وممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي الوطنية القائمة في مختلف الدول".
وتابع البيان أن "الجمهورية العربية السورية، تؤكد على أهمية هذه المبادرة في إرساء مجموعة من الضوابط، التي يجب أن يتم اتباعها فيما يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي من بينها إعطاء الأولوية للأخلاقيات، وتوضح آليات المساءلة الخاصة".
وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال كلمة ألقاها في مراسم افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين، اعتزام بلاده إطلاق "المبادرة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي".