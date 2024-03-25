أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية... صور وفيديو

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
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https://sputnikarabic.ae/20240325/أطفال-يتطوعون-لتوزيع-وجبات-الإفطار-على-فقراء-مدينتهم-اللاذقية-صور-وفيديو-1087366187.html
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية... صور وفيديو
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يسرّع أمجد خطواته، ويتبعها أحياناً بركضات خفيفة، من باب إلى باب، حتى لا تفلت من يديه الصغيرتين وجبات الإفطار التي يحملها إلى منازل عائلات فقيرة في مدينة جبلة،... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T11:57+0000
2024-03-25T12:51+0000
رمضان شهر الخير
رمضان
حصري
تقارير سبوتنيك
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يندفع أمجد في رحلاته مجيئا وذهابا، متطلعًا إلى استباق موعد آذان المغرب، وتفحص السعادة على وجوه من يفتحون له الأبواب من الجهة الأخرى، ويبادلوه بالابتسامة قبل التحية، ليرتاح إلى أن المهمة تمت بنجاح."بنسى تعبي وبفرح من كل قلبي لما يشوف البسمة على وجوه المحتاجين"، كلمات قليلة اختزل فيها الطفل أمجد (6 أعوام)، هدفه من وراء اشتراكه بالعمل التطوعي لصالح جمعية "الأمل والإحسان" الخيرية التي توزع وجبات إفطار وسلل غذائية على العائلات الفقيرة في شهر رمضان المبارك.ويضيف أمجد، الذي رفض أن تُلتقط له الصور: "لم أكن أعرف معنى كلمة التطوّع، لكنني بعد أن رأيت كيف توزع الجمعية وجبات غذائية في أول أيام رمضان، طلبت من القائمين عليها أن يقبلوا انضمامي لهم واستعدادي للقيام بأي عمل يوكلوني به"، مشيراً لقيامه بالمساعدة في وضع الوجبات بالسيارات، وتوصيل الوجبات إلى المنازل القريبة من مقر الجمعية.أمجد هو فرد ضمن فريق عمل تطوعي، ضم كباراً وشباباً وأطفالاً، جنّدوا أنفسهم ووقتهم لينضموا إلى جمعية "الأمل والإحسان" الخيرية في مدينة جبلة، ويكونوا جسراً للتواصل بينها وبين العائلات الفقيرة، سواء من خلال توزيع الوجبات الغذائية التي يتم طهيها في مقر الجمعية، أو من خلال توزيع السلل الغذائية.وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "الأمل والإحسان" الخيرية ريم إحسان في حديث لـ"سبوتنيك": "إنه يبدأ العمل يومياً عند الساعة العاشرة صباحاً لإعداد وجبة الإفطار، بالرغم من أن أغلبية المتطوعين في العمل صائمين، حيث يتم تقاسم المهمات بين فريق العمل التطوعي، لتكون الوجبة الرئيسية جاهزة بين الساعة 3-4 عصراً".وأشارت إحسان إلى سكب الطعام في الوعاء المخصص له وتغليفه، ليتم ايصاله إلى منازل العائلات المحتاجة في مدينة جبلة ومحيطها قبل موعد آذان المغرب بنصف ساعة.وبينت إحسان أنه يتم يومياً تجهيز وجبة الإفطار لـ300 عائلة بمدينة جبلة ومحيطها، مشيرة إلى أن "في الفريق التطوعي شباباً يافعين منهم طلبة جامعات، وطلاب مدارس، وحتى أطفال صغار، أحبّوا العمل التطوعي وأبدوا رغبتهم في العمل معنا، مشددة على أهمية تكريس ثقافة العمل التطوعي لدى الأطفال".وبالتوازي مع توزيع الوجبات الرمضانية، لفتت إحسان إلى توزيع سلل غذائية في نقر الحمعية بمدينة جبلة، لكي يعم خير الشهر الفضيل على أكبر عدد ممكن من العائلات الفقيرة، وأضافت: "كما تم تكريم أرامل الشهداء في خمس قرى بريف جبلة".كخلية نحل يعملون في مقر الجمعية، وكل واحد يعرف مهمته ويعمل على إنجازها بكل إتقان وفي الوقت المحدد، والابتسامة ترسم ملامح السعادة برغم ساعات العمل الطويلة وهم صائمون، فكل ما يشغلهم ويزيل عنهم همّ التعب هو شعورهم بالآخرين وبحاجتهم لمن يمد لهم يد العون في شهر الخير.وأعرب عدد من المتطوعين لـ" سبوتنيك" عن سعادتهم في العمل التطوعي لصالح جمعية الأمل والإحسان الخيرية التي تستهدف المحتاجين الصائمين الذين قد لا يجدون ما يأكلونه على الإفطار.وتابعوا: "لا نستطيع تقديم المال أو المساعدات الغذائية، لكننا نستطيع أن نكون جزءاً من العمل الإنساني الذي يجعلنا على قلب واحد".من جهته، أشار أحد داعمي الجمعية، حامد إحسان لـ"سبوتنيك" إلى أن توزيع السلل الغذائية يتم بالتنسيق مع غرفة الإغاثة في محافظة الاذقية ومديرية الشؤون الاجتماعية.وأكد إحسان استمرار الحملة التطوعية التي تقوم بها الجمعية طيلة شهر رمضان لمساعدة العائلات الفقيرة وإدخال البهجة إلى نفوسها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وغلاء المعيشة.
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رمضان شهر الخير, رمضان, حصري, تقارير سبوتنيك
رمضان شهر الخير, رمضان, حصري, تقارير سبوتنيك

أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية... صور وفيديو

11:57 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 12:51 GMT 25.03.2024)
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Munzer Said
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حصري
يسرّع أمجد خطواته، ويتبعها أحياناً بركضات خفيفة، من باب إلى باب، حتى لا تفلت من يديه الصغيرتين وجبات الإفطار التي يحملها إلى منازل عائلات فقيرة في مدينة جبلة، في ريف اللاذقية الجنوبي، شمال غربي سوريا.
يندفع أمجد في رحلاته مجيئا وذهابا، متطلعًا إلى استباق موعد آذان المغرب، وتفحص السعادة على وجوه من يفتحون له الأبواب من الجهة الأخرى، ويبادلوه بالابتسامة قبل التحية، ليرتاح إلى أن المهمة تمت بنجاح.
"بنسى تعبي وبفرح من كل قلبي لما يشوف البسمة على وجوه المحتاجين"، كلمات قليلة اختزل فيها الطفل أمجد (6 أعوام)، هدفه من وراء اشتراكه بالعمل التطوعي لصالح جمعية "الأمل والإحسان" الخيرية التي توزع وجبات إفطار وسلل غذائية على العائلات الفقيرة في شهر رمضان المبارك.
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
ويضيف أمجد، الذي رفض أن تُلتقط له الصور: "لم أكن أعرف معنى كلمة التطوّع، لكنني بعد أن رأيت كيف توزع الجمعية وجبات غذائية في أول أيام رمضان، طلبت من القائمين عليها أن يقبلوا انضمامي لهم واستعدادي للقيام بأي عمل يوكلوني به"، مشيراً لقيامه بالمساعدة في وضع الوجبات بالسيارات، وتوصيل الوجبات إلى المنازل القريبة من مقر الجمعية.
وتابع: "أدركت أن التطوع هو أن نمد قلوبنا قبل أيدينا إلى من يحتاج المساعدة، وأن نتبادل المحبة قبل كل شيء، لنشعره بأننا نقف لجانبه وأنه ليس بمفرده".
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
أمجد هو فرد ضمن فريق عمل تطوعي، ضم كباراً وشباباً وأطفالاً، جنّدوا أنفسهم ووقتهم لينضموا إلى جمعية "الأمل والإحسان" الخيرية في مدينة جبلة، ويكونوا جسراً للتواصل بينها وبين العائلات الفقيرة، سواء من خلال توزيع الوجبات الغذائية التي يتم طهيها في مقر الجمعية، أو من خلال توزيع السلل الغذائية.
وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "الأمل والإحسان" الخيرية ريم إحسان في حديث لـ"سبوتنيك": "إنه يبدأ العمل يومياً عند الساعة العاشرة صباحاً لإعداد وجبة الإفطار، بالرغم من أن أغلبية المتطوعين في العمل صائمين، حيث يتم تقاسم المهمات بين فريق العمل التطوعي، لتكون الوجبة الرئيسية جاهزة بين الساعة 3-4 عصراً".
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأشارت إحسان إلى سكب الطعام في الوعاء المخصص له وتغليفه، ليتم ايصاله إلى منازل العائلات المحتاجة في مدينة جبلة ومحيطها قبل موعد آذان المغرب بنصف ساعة.
وبينت إحسان أنه يتم يومياً تجهيز وجبة الإفطار لـ300 عائلة بمدينة جبلة ومحيطها، مشيرة إلى أن "في الفريق التطوعي شباباً يافعين منهم طلبة جامعات، وطلاب مدارس، وحتى أطفال صغار، أحبّوا العمل التطوعي وأبدوا رغبتهم في العمل معنا، مشددة على أهمية تكريس ثقافة العمل التطوعي لدى الأطفال".
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وبالتوازي مع توزيع الوجبات الرمضانية، لفتت إحسان إلى توزيع سلل غذائية في نقر الحمعية بمدينة جبلة، لكي يعم خير الشهر الفضيل على أكبر عدد ممكن من العائلات الفقيرة، وأضافت: "كما تم تكريم أرامل الشهداء في خمس قرى بريف جبلة".
وحسب إحسان، "أكثر ما يبعث السعادة في نفوسنا ويزيل عنّا تعب اليوم، هو شعورنا بالمسؤولية تجاه العائلات الفقيرة التي تبادلنا بالابتسامة النابعة من القلب والدعاء لنا، كلما فتحوا لنا باب المنزل وبادرناهم بقول: "رمضان كريم"".
كخلية نحل يعملون في مقر الجمعية، وكل واحد يعرف مهمته ويعمل على إنجازها بكل إتقان وفي الوقت المحدد، والابتسامة ترسم ملامح السعادة برغم ساعات العمل الطويلة وهم صائمون، فكل ما يشغلهم ويزيل عنهم همّ التعب هو شعورهم بالآخرين وبحاجتهم لمن يمد لهم يد العون في شهر الخير.
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأعرب عدد من المتطوعين لـ" سبوتنيك" عن سعادتهم في العمل التطوعي لصالح جمعية الأمل والإحسان الخيرية التي تستهدف المحتاجين الصائمين الذين قد لا يجدون ما يأكلونه على الإفطار.
وأضافوا: "تطوّعنا في طبخ الوجبات وتوزيعها على منازل العائلات، حتى نكون شركاء في الخير وحتى نوصل رسالة لهذه العائلات أنهم ليسو وحدهم وإنما كلنا أخوة على الحلوة والمرة، إذ يكفينا أن نرى الابتسامة على وجوه من يفتح لنا الباب ويأخذ منا الوجبة لنشعر بالسعادة بواجبنا الإنساني الذي نؤديه بحب، والمكسب كبير جداً وهو فرحة العائلات".
وتابعوا: "لا نستطيع تقديم المال أو المساعدات الغذائية، لكننا نستطيع أن نكون جزءاً من العمل الإنساني الذي يجعلنا على قلب واحد".
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
من جهته، أشار أحد داعمي الجمعية، حامد إحسان لـ"سبوتنيك" إلى أن توزيع السلل الغذائية يتم بالتنسيق مع غرفة الإغاثة في محافظة الاذقية ومديرية الشؤون الاجتماعية.
وأكد إحسان استمرار الحملة التطوعية التي تقوم بها الجمعية طيلة شهر رمضان لمساعدة العائلات الفقيرة وإدخال البهجة إلى نفوسها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وغلاء المعيشة.
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Munzer Said
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Munzer Said
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Munzer Said
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
© Sputnik . Munzer Saidأطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Munzer Said
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
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© Sputnik . Munzer Said
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
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© Sputnik . Munzer Said
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
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© Sputnik . Munzer Said
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
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© Sputnik . Munzer Said
أطفال يتطوعون لتوزيع وجبات الإفطار على فقراء مدينتهم اللاذقية
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