إسرائيل تستغل شهر رمضان للتضييق على فلسطينيي الضفة الغربية... صور

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/إسرائيل-تستغل-شهر-رمضان-للنيل-من-فلسطينيي-الضفة-الغربية-وتكثيف-الحواجز-والبوابات-العسكرية-صور-1087362406.html
إسرائيل تستغل شهر رمضان للتضييق على فلسطينيي الضفة الغربية... صور
إسرائيل تستغل شهر رمضان للتضييق على فلسطينيي الضفة الغربية... صور
سبوتنيك عربي
مع بدء الحرب على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق، وكثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T11:20+0000
2024-03-25T11:25+0000
العالم العربي
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ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعرقل حركة التنقل بين المدن والقرى بالنسبة إلى للفلسطينيين الذين يمضون ساعات لقطع مسافات قصيرة.ومع حلول شهر رمضان، ازداد الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتم نشر المزيد من القوات والحواجز، التي جعلت حياة الفلسطنينين صعبة للغاية، وباتت حركة التنقل بين مدينة وأخرى مغامرة محفوفة بالمخاطر تمتد لساعات عدة، كما يعبر عنها الشاب محمد مهنا، الذي ينتظر في سيارته لأكثر من ساعتين على حاجز بين مدينتي نابلس وطولكرم، ويقول مهنا لوكالة "سبوتنيك"، عن معاناته خلال شهر رمضان: "الجندي الإسرائيلي الذي يقف على الحاجز لا يعمل شيء، سوى منع السيارات من المرور، هذه الحياة أصبحت عذاب، والانتظار على الحواجز يستغرق وقتًا أكثر من وقت العمل، وما نراه هي سياسة تهجير متعمدة من قبل الاحتلال، ولكننا بإذن الله صامدون فوق أرضنا".ويضيف الشاب هشام فزعة، وقد نال منه التعب وهو ينتظر عبور الحاجز:" أينما ننتجه نجد حواجز مغلقة، هذه أرضنا وكل الممارسات الاحتلالية لن تخرجنا منها".استنفار كبيروبالرغم من أن سياسة الحصار والعزل ليست جديدة، فإن إسرائيل صعَّدت بشكل كبير ولافت من سياسة حصار وعزل المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد الحرب على قطاع غزة.ونشر الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية 23 وحدة في الضفة، وقطَّع أواصر الضفة عبر نحو 700 حاجز عسكري متعددة الشكل والنوع، ثابت ومتحرك، وسواتر حجرية وترابية خاصة داخل وبين القرى ذاتها، لتحكم حصارها أكثر بنصبها 132 بوابة عسكرية.ويقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد عمارة، لوكالة "سبوتنيك": "القيود في الضفة الغربية، تشل الحركة التجارية، وحركة الطلاب والمدرسين والعمال وتعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر ومزيد من التدهور وهذه السياسات الاسرائيلية ممنهجة ومتعمدة لتضيق الخناق على الشعب الفلسطيني".ويضيف عمارة: "ما يجري في الضفة الغربية، هو نموذج مصغر عما يجري في قطاع غزة، وهدفه الاستراتيجي تهجير الشعب الفلسطيني طوعًا وقسرًا إلى خارج حدود وطنه، وليس فقد خارج حدود المدينة إلى مدينة أخرى".وفي موقف النقل العام في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، ينتظر المواطنون لوقت طويل قبل أن تتحرك مركبة نحو مدينتي نابلس ورام الله، وذلك بسبب قلة الركاب، فوجود عشرات البوابات العسكرية والحواجز على الطرق، جعلت المواطنين محاصرين في مدنهم وقراهم، ويقول تيسير عبد الله، وهو سائق عمومي، لوكالة "سبوتنيك" عن صعوبة التنقل:"كنا نأمل في شهر رمضان تسهيل التنقل والحركة، لكن الإجراءات الإسرائيلية جاءت معاكسة وزادت صعوبة، ومع كثرة الحواجز بتنا نسلك طرقا التفافية وعرة، ونمضي وقتًا طويلًا حتى نصل".ويضيف: "الناس يعانون من هذه الإجراءات الاحتلالية، وهذه سياسة تهجير واضحة، ولكن يجب أن نكون ثابتين في وطننا".وفي إحدى المركبات تنتظر نسمة خاروف، وابنتها منذ الصباح، على أمل الذهاب إلى زيارة عائلتها في مدينة رام الله، وقد نال التعب من طفلتها من طول الانتظار، وتقول نسمة لـ"سبوتنيك":" كل الظروف الحالية صعبة وتزداد صعوبتها مع مرور الوقت، وفي شهر رمضان لا نستطيع زيارة أقاربنا بسبب الحواجز العسكرية والبوابات المنشرة على الطرق".وتضيف: "أنتظر منذ وقت داخل هذه المركبة، على أمل الوصول إلى عائلتي وزيارتهم خلال شهر رمضان، ولا أعلم هل ستتحرك المركبة أم لا، وهل سنصل قبل موعد الإفطار أم لا".وتسعى إسرائيل في كل رمضان إلى استخدام سياسة التهويل، والعمل على فكرة تصوير شهر رمضان على أنه "شهر التصعيد"، وترويج هذه الفكرة يترافق مع إجراءات على الأرض بتقييد حرية العبادة والحركة، وإقامة عشرات الحواجز والبوابات العسكرية على مستوى الضفة والقدس، والسيطرة على حدود الضفة الغربية ومحاصرتها والتحكم في مواردها.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

إسرائيل تستغل شهر رمضان للتضييق على فلسطينيي الضفة الغربية... صور

11:20 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 11:25 GMT 25.03.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
مع بدء الحرب على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق، وكثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية اليومية التي أصبحت تستهدف تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة، وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 5577 فلسطينيا وقُتل نحو 450 آخرين في الضفة الغربية.
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعرقل حركة التنقل بين المدن والقرى بالنسبة إلى للفلسطينيين الذين يمضون ساعات لقطع مسافات قصيرة.
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ومع حلول شهر رمضان، ازداد الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتم نشر المزيد من القوات والحواجز، التي جعلت حياة الفلسطنينين صعبة للغاية، وباتت حركة التنقل بين مدينة وأخرى مغامرة محفوفة بالمخاطر تمتد لساعات عدة، كما يعبر عنها الشاب محمد مهنا، الذي ينتظر في سيارته لأكثر من ساعتين على حاجز بين مدينتي نابلس وطولكرم، ويقول مهنا لوكالة "سبوتنيك"، عن معاناته خلال شهر رمضان: "الجندي الإسرائيلي الذي يقف على الحاجز لا يعمل شيء، سوى منع السيارات من المرور، هذه الحياة أصبحت عذاب، والانتظار على الحواجز يستغرق وقتًا أكثر من وقت العمل، وما نراه هي سياسة تهجير متعمدة من قبل الاحتلال، ولكننا بإذن الله صامدون فوق أرضنا".
ويضيف الشاب هشام فزعة، وقد نال منه التعب وهو ينتظر عبور الحاجز:" أينما ننتجه نجد حواجز مغلقة، هذه أرضنا وكل الممارسات الاحتلالية لن تخرجنا منها".

استنفار كبير

وبالرغم من أن سياسة الحصار والعزل ليست جديدة، فإن إسرائيل صعَّدت بشكل كبير ولافت من سياسة حصار وعزل المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد الحرب على قطاع غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ونشر الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية 23 وحدة في الضفة، وقطَّع أواصر الضفة عبر نحو 700 حاجز عسكري متعددة الشكل والنوع، ثابت ومتحرك، وسواتر حجرية وترابية خاصة داخل وبين القرى ذاتها، لتحكم حصارها أكثر بنصبها 132 بوابة عسكرية.
ويقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد عمارة، لوكالة "سبوتنيك": "القيود في الضفة الغربية، تشل الحركة التجارية، وحركة الطلاب والمدرسين والعمال وتعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر ومزيد من التدهور وهذه السياسات الاسرائيلية ممنهجة ومتعمدة لتضيق الخناق على الشعب الفلسطيني".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف عمارة: "ما يجري في الضفة الغربية، هو نموذج مصغر عما يجري في قطاع غزة، وهدفه الاستراتيجي تهجير الشعب الفلسطيني طوعًا وقسرًا إلى خارج حدود وطنه، وليس فقد خارج حدود المدينة إلى مدينة أخرى".
وفي موقف النقل العام في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، ينتظر المواطنون لوقت طويل قبل أن تتحرك مركبة نحو مدينتي نابلس ورام الله، وذلك بسبب قلة الركاب، فوجود عشرات البوابات العسكرية والحواجز على الطرق، جعلت المواطنين محاصرين في مدنهم وقراهم، ويقول تيسير عبد الله، وهو سائق عمومي، لوكالة "سبوتنيك" عن صعوبة التنقل:"كنا نأمل في شهر رمضان تسهيل التنقل والحركة، لكن الإجراءات الإسرائيلية جاءت معاكسة وزادت صعوبة، ومع كثرة الحواجز بتنا نسلك طرقا التفافية وعرة، ونمضي وقتًا طويلًا حتى نصل".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: "الناس يعانون من هذه الإجراءات الاحتلالية، وهذه سياسة تهجير واضحة، ولكن يجب أن نكون ثابتين في وطننا".
وفي إحدى المركبات تنتظر نسمة خاروف، وابنتها منذ الصباح، على أمل الذهاب إلى زيارة عائلتها في مدينة رام الله، وقد نال التعب من طفلتها من طول الانتظار، وتقول نسمة لـ"سبوتنيك":" كل الظروف الحالية صعبة وتزداد صعوبتها مع مرور الوقت، وفي شهر رمضان لا نستطيع زيارة أقاربنا بسبب الحواجز العسكرية والبوابات المنشرة على الطرق".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
إسرائيل تستغل رمضان للنيل من فلسطينيي الضفة الغربية وتكثيف الحواجز والبوابات العسكرية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتضيف: "أنتظر منذ وقت داخل هذه المركبة، على أمل الوصول إلى عائلتي وزيارتهم خلال شهر رمضان، ولا أعلم هل ستتحرك المركبة أم لا، وهل سنصل قبل موعد الإفطار أم لا".
وتسعى إسرائيل في كل رمضان إلى استخدام سياسة التهويل، والعمل على فكرة تصوير شهر رمضان على أنه "شهر التصعيد"، وترويج هذه الفكرة يترافق مع إجراءات على الأرض بتقييد حرية العبادة والحركة، وإقامة عشرات الحواجز والبوابات العسكرية على مستوى الضفة والقدس، والسيطرة على حدود الضفة الغربية ومحاصرتها والتحكم في مواردها.
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