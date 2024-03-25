https://sputnikarabic.ae/20240325/الجيش-الروسي-يحسن-موقعه-على-محور-أفدييفكا-ويدمر-6-دبابات-1087360126.html

الجيش الروسي يحسن موقعه على محور أفدييفكا ويدمر 6 دبابات

الجيش الروسي يحسن موقعه على محور أفدييفكا ويدمر 6 دبابات

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت على اتجاه أفدييفكا مواقعها، مشيرةً إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة. 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T10:27+0000

2024-03-25T10:27+0000

2024-03-25T10:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت: "تمكنت القوات من صد 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكويه، وأومانسكويه، وتونينكويه، وسيمينوفكا، وبيرفومايسكويه، بيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أنه "في اتجاه كوبيانسك، صدت القوات الروسية هجومًا لمجموعة هجومية من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 عسكريًا ومركبتين ومدفع "غفوزديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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