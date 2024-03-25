الجيش الروسي يحسن موقعه على محور أفدييفكا ويدمر 6 دبابات
10:27 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 10:43 GMT 25.03.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت على اتجاه أفدييفكا مواقعها، مشيرةً إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة.
وأضافت: "تمكنت القوات من صد 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكويه، وأومانسكويه، وتونينكويه، وسيمينوفكا، وبيرفومايسكويه، بيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 120 عسكريًا وست دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين. وتم تدمير مدفعية "أكاتسيا" ومدفع "دي-20" ومدفع "طرابير" المضاد للدبابات، كما تم ضرب رادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع".
وأوضح البيان أنه "في اتجاه كوبيانسك، صدت القوات الروسية هجومًا لمجموعة هجومية من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 عسكريًا ومركبتين ومدفع "غفوزديكا".
ووفقا للبيان، فإنه "في اتجاه دونيتسك نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت القوات الروسية على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 175 فردًا عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بما في ذلك مركبة قتال مشاة "برادلي" وثلاث مركبات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.