https://sputnikarabic.ae/20240325/طاقم-مي-35-يقصف-العدو-بصواريخ-غير-موجهة-على-محور--كوبيانسكفيديو-1087359356.html
طاقم "مي-35" يقصف العدو بصواريخ غير موجهة على محور كوبيانسك...فيديو
طاقم "مي-35" يقصف العدو بصواريخ غير موجهة على محور كوبيانسك...فيديو
سبوتنيك عربي
هاجم طيران الجيش التابع لقوات الفضاء الروسية المعدات المموهة والهياكل الهندسية للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T10:07+0000
2024-03-25T10:07+0000
2024-03-25T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/19/1046349453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96c9752de83cc1b82d11a42c26460d7b.jpg
وعرضت وزارة الدفاع فيديو للعمل القتالي لأطقم طائرات "ميغ-35" الروسية.ويظهر الفيديو كيفية تجهيز المروحيات وشحنها بالصواريخ غير الموجهة. ثم تقلع المروحيات وترتفع وتندفع فوق الحقول وتطلق الصواريخ. يتم تنفيذ الرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة للغاية لمنع أنظمة الدفاع الجوي للعدو من اكتشافها.وأوضحت وزارة الدفاع أن الضربات نُفذت بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8". بعد إصابة الأهداف، قام الطاقم بمناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعادوا إلى المطار.وجاء في وصف الفيديو أن المجموعة الهجومية تضم مروحية استطلاع وهجوم من طراز "كا-52"، ومروحية النقل والقتال من طراز "مي-35إم"، ومروحية متعددة المهام من طراز "مي-8".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مستا--بي-يضرب-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الحدود-مع-مقاطعة-كورسك-فيديو-1087350626.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طاقم "مي-35" يقصف العدو بصواريخ غير موجهة على محور كوبيانسك...فيديو
هاجم طيران الجيش التابع لقوات الفضاء الروسية المعدات المموهة والهياكل الهندسية للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك.
وعرضت وزارة الدفاع فيديو للعمل القتالي لأطقم طائرات "ميغ-35" الروسية.
ويظهر الفيديو كيفية تجهيز المروحيات وشحنها بالصواريخ غير الموجهة. ثم تقلع المروحيات وترتفع وتندفع فوق الحقول وتطلق الصواريخ. يتم تنفيذ الرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة للغاية لمنع أنظمة الدفاع الجوي للعدو من اكتشافها.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الضربات نُفذت بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8". بعد إصابة الأهداف، قام الطاقم بمناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعادوا إلى المطار.
وجاء في وصف الفيديو أن المجموعة الهجومية تضم مروحية استطلاع وهجوم من طراز "كا-52"، ومروحية النقل والقتال من طراز "مي-35إم"، ومروحية متعددة المهام من طراز "مي-8".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.