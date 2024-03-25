السلطات الأوكرانية تقترح السماح بالتعبئة من سن 18 عاما

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/السلطات-الأوكرانية-تقترح-السماح-بالتعبئة-من-سن-18-عاما--1087381104.html
السلطات الأوكرانية تقترح السماح بالتعبئة من سن 18 عاما
السلطات الأوكرانية تقترح السماح بالتعبئة من سن 18 عاما
سبوتنيك عربي
أفاد نائب البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف، اليوم الاثنين، بأن النسخة الحالية من مشروع قانون تعزيز التعبئة تتضمن بندًا ينص على أنه بعد الحصول على تخصص عسكري،... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T19:32+0000
2024-03-25T19:32+0000
أخبار أوكرانيا
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قال رازومكوف في مقطع فيديو نشرته قناة "سترانا" الأوكرانية: "هناك قانون يسمح فعليًا بتعبئة الناس اعتبارًا من سن 18 عامًا. لكن هذه مشكلة لأنه مكتوب هناك أنه إذا خضع الشخص للتدريب العسكري الأساسي في سن 18 عامًا، فسوف يحصل على تخصص عسكري، وسيتم تسجيله، وهذا سيؤدي إلى حقيقة أن اللجنة المركزية (التسجيل العسكري ومكاتب التجنيد) ستكون قادرة على تعبئته".وأكد أنه إذا تم اعتماد النسخة الحالية من مشروع القانون دون تغييرات، إذا ليكن ذلك.وفي أوكرانيا، لا يمكنهم تمرير مشروع قانون بشأن التعبئة، وتم إرسال النسخة الأولى للمراجعة، وتم اعتماد الثانية في القراءة الأولى في أوائل شهر فبراير/شباط.على عكس الإصدار السابق، فإنه (القرار) لا ينص على تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنه يشدد بشكل كبير العملية نفسها. وبموجب المسودة الجديدة، يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لاستيضاح بيانات قيدهم خلال 60 يوما من إعلان التعبئة.ويمكن إرسال الاستدعاء عبر الحساب الإلكتروني للمجند، وإذا لم يحضر المكلف بالخدمة العسكرية إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال المدة المقررة، فقد يتم تقييد حقه في السفر إلى الخارج، وحقه في قيادة السيارة، وقد يتم تجميد حساباته، ويلزم مشروع القانون المواطنين من سن 18 إلى 60 عاما بحمل وثائق التسجيل العسكري معهم خلال فترة التعبئة وتقديمها بناء على طلب موظفي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة وحرس الحدود.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

السلطات الأوكرانية تقترح السماح بالتعبئة من سن 18 عاما

19:32 GMT 25.03.2024
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Fotolia / aviavlad
تابعنا عبر
أفاد نائب البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف، اليوم الاثنين، بأن النسخة الحالية من مشروع قانون تعزيز التعبئة تتضمن بندًا ينص على أنه بعد الحصول على تخصص عسكري، ستتمكن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري من تعبئة المواطنين بدءًا من سن 18 عامًا في صفوف القوات الأوكرانية.
قال رازومكوف في مقطع فيديو نشرته قناة "سترانا" الأوكرانية: "هناك قانون يسمح فعليًا بتعبئة الناس اعتبارًا من سن 18 عامًا. لكن هذه مشكلة لأنه مكتوب هناك أنه إذا خضع الشخص للتدريب العسكري الأساسي في سن 18 عامًا، فسوف يحصل على تخصص عسكري، وسيتم تسجيله، وهذا سيؤدي إلى حقيقة أن اللجنة المركزية (التسجيل العسكري ومكاتب التجنيد) ستكون قادرة على تعبئته".
وأكد أنه إذا تم اعتماد النسخة الحالية من مشروع القانون دون تغييرات، إذا ليكن ذلك.
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وفي أوكرانيا، لا يمكنهم تمرير مشروع قانون بشأن التعبئة، وتم إرسال النسخة الأولى للمراجعة، وتم اعتماد الثانية في القراءة الأولى في أوائل شهر فبراير/شباط.
على عكس الإصدار السابق، فإنه (القرار) لا ينص على تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنه يشدد بشكل كبير العملية نفسها. وبموجب المسودة الجديدة، يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لاستيضاح بيانات قيدهم خلال 60 يوما من إعلان التعبئة.
ويمكن إرسال الاستدعاء عبر الحساب الإلكتروني للمجند، وإذا لم يحضر المكلف بالخدمة العسكرية إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال المدة المقررة، فقد يتم تقييد حقه في السفر إلى الخارج، وحقه في قيادة السيارة، وقد يتم تجميد حساباته، ويلزم مشروع القانون المواطنين من سن 18 إلى 60 عاما بحمل وثائق التسجيل العسكري معهم خلال فترة التعبئة وتقديمها بناء على طلب موظفي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة وحرس الحدود.
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