https://sputnikarabic.ae/20240325/السلطات-الأوكرانية-تقترح-السماح-بالتعبئة-من-سن-18-عاما--1087381104.html

السلطات الأوكرانية تقترح السماح بالتعبئة من سن 18 عاما

السلطات الأوكرانية تقترح السماح بالتعبئة من سن 18 عاما

سبوتنيك عربي

أفاد نائب البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف، اليوم الاثنين، بأن النسخة الحالية من مشروع قانون تعزيز التعبئة تتضمن بندًا ينص على أنه بعد الحصول على تخصص عسكري،... 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T19:32+0000

2024-03-25T19:32+0000

2024-03-25T19:32+0000

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قال رازومكوف في مقطع فيديو نشرته قناة "سترانا" الأوكرانية: "هناك قانون يسمح فعليًا بتعبئة الناس اعتبارًا من سن 18 عامًا. لكن هذه مشكلة لأنه مكتوب هناك أنه إذا خضع الشخص للتدريب العسكري الأساسي في سن 18 عامًا، فسوف يحصل على تخصص عسكري، وسيتم تسجيله، وهذا سيؤدي إلى حقيقة أن اللجنة المركزية (التسجيل العسكري ومكاتب التجنيد) ستكون قادرة على تعبئته".وأكد أنه إذا تم اعتماد النسخة الحالية من مشروع القانون دون تغييرات، إذا ليكن ذلك.وفي أوكرانيا، لا يمكنهم تمرير مشروع قانون بشأن التعبئة، وتم إرسال النسخة الأولى للمراجعة، وتم اعتماد الثانية في القراءة الأولى في أوائل شهر فبراير/شباط.على عكس الإصدار السابق، فإنه (القرار) لا ينص على تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنه يشدد بشكل كبير العملية نفسها. وبموجب المسودة الجديدة، يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لاستيضاح بيانات قيدهم خلال 60 يوما من إعلان التعبئة.ويمكن إرسال الاستدعاء عبر الحساب الإلكتروني للمجند، وإذا لم يحضر المكلف بالخدمة العسكرية إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال المدة المقررة، فقد يتم تقييد حقه في السفر إلى الخارج، وحقه في قيادة السيارة، وقد يتم تجميد حساباته، ويلزم مشروع القانون المواطنين من سن 18 إلى 60 عاما بحمل وثائق التسجيل العسكري معهم خلال فترة التعبئة وتقديمها بناء على طلب موظفي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة وحرس الحدود.

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