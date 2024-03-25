الصين: على مجلس الأمن دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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الصين: على مجلس الأمن دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة
الصين: على مجلس الأمن دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن الصراع في غزة يسبب أزمات خطيرة، ويجب وقف إطلاق النار فورا وأن يكون بشكل دائم. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T08:53+0000
2024-03-25T08:58+0000
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وقالت الخارجية: "الصراع في غزة يسبب أزمة خطيرة وعلى مجلس الأمن دعم وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار فورا".وأضافت: "عارضنا مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة، لأنه لم يدعُ صراحة لوقف إطلاق النار وسندعم المجلس في أي إجراءات مسؤولة من شأنها وقف إطلاق النار".ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنه "خداع أمريكي مألوف".واعتبرت حركة حماس الفلسطينية، أن مشروع القرار الأمريكي الذي تم رفضه خلال التصويت عليه، الجمعة الماضية، في مجلس الأمن الدولي حمل "صياغة تضليلية".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت حق "الفيتو" ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, الصين
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, الصين

الصين: على مجلس الأمن دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة

08:53 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 08:58 GMT 25.03.2024)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSالفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023،
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن الصراع في غزة يسبب أزمات خطيرة، ويجب وقف إطلاق النار فورا وأن يكون بشكل دائم.
وقالت الخارجية: "الصراع في غزة يسبب أزمة خطيرة وعلى مجلس الأمن دعم وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار فورا".

وأكدت الخارجية الصينية أنها "ستواصل دعم مجلس الأمن في اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنهاء الحرب في غزة، في أقرب وقت ممكن".

وأضافت: "عارضنا مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة، لأنه لم يدعُ صراحة لوقف إطلاق النار وسندعم المجلس في أي إجراءات مسؤولة من شأنها وقف إطلاق النار".

و استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الشرق الأوسط، الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة، وأيضا استخدمت الصين الحق ذاته.

ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنه "خداع أمريكي مألوف".

وأشار بوليانسكي إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

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أمس, 13:30 GMT
واعتبرت حركة حماس الفلسطينية، أن مشروع القرار الأمريكي الذي تم رفضه خلال التصويت عليه، الجمعة الماضية، في مجلس الأمن الدولي حمل "صياغة تضليلية".

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مشروع القرار الأمريكي الذي تم رفضه خلال التصويت عليه اليوم في مجلس الأمن الدولي، حمل صياغة تضليلية ومتواطئة مع أهداف العدو الصهيوني المجرم، تمكنه من الاستمرار في عدوانه".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت حق "الفيتو" ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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