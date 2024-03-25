https://sputnikarabic.ae/20240325/الصين-على-مجلس-الأمن-دعم-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1087355672.html

الصين: على مجلس الأمن دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة

الصين: على مجلس الأمن دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن الصراع في غزة يسبب أزمات خطيرة، ويجب وقف إطلاق النار فورا وأن يكون بشكل دائم. 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T08:53+0000

2024-03-25T08:53+0000

2024-03-25T08:58+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم

الصين

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085680613_0:38:3508:2011_1920x0_80_0_0_bf1a3ec67db7887755772d54e53cb15e.jpg

وقالت الخارجية: "الصراع في غزة يسبب أزمة خطيرة وعلى مجلس الأمن دعم وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار فورا".وأضافت: "عارضنا مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة، لأنه لم يدعُ صراحة لوقف إطلاق النار وسندعم المجلس في أي إجراءات مسؤولة من شأنها وقف إطلاق النار".ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنه "خداع أمريكي مألوف".واعتبرت حركة حماس الفلسطينية، أن مشروع القرار الأمريكي الذي تم رفضه خلال التصويت عليه، الجمعة الماضية، في مجلس الأمن الدولي حمل "صياغة تضليلية".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت حق "الفيتو" ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20240324/ضابط-إسرائيلي-سابق-تأثير-حماس-ممتد-لسنوات-طويلة-وعلينا-خلق-بديل-متوازن-في-غزة-1087332765.html

قطاع غزة

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, الصين