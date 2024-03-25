الكرملين: الأجهزة الروسية تعمل على التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي ولا يوجد حديث عن مساعدة دول أخرى

عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240325/الكرملين-الأجهزة-الروسية-تعمل-على-التحقيق-في-هجوم-كروكوس-الإرهابي-ولا-يوجد-حديث-عن-مساعدة-دول-أخرى-1087359030.html
الكرملين: الأجهزة الروسية تعمل على التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي ولا يوجد حديث عن مساعدة دول أخرى
الكرملين: الأجهزة الروسية تعمل على التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي ولا يوجد حديث عن مساعدة دول أخرى
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الخاصة الروسية تعمل بشكل مستقل على الهجوم الإرهابي في كروكوس، ولا يوجد... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T09:46+0000
2024-03-25T10:05+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087283701_0:46:3209:1851_1920x0_80_0_0_7853d8ea4e2b38b3d5d33bbdc3f39071.jpg
وأجاب بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت الدول الغربية، التي سبق أن حذرت من هجمات إرهابية محتملة في موسكو، قد قدمت أي معلومات بشأن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس"، وما إذا كانت روسيا بحاجة الآن إلى مثل هذه المساعدة أو ما إذا كانت الخدمات الخاصة الروسية تتعامل معها على أي حال، قائلا: "خدماتنا تعمل بشكل مستقل، ولا يوجد حديث عن أي مساعدة هنا الآن".وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يشارك حاليا في النقاش حول إلغاء وقف عقوبة الإعدام في روسيا.وأضاف بيسكوف: "هناك الكثير من الأشياء العاطفية والهستيرية والاستفزازية على الإنترنت الآن، ومن الواضح أن هذه المأساة البشعة تثير الكثير من المشاعر، ولكن لسوء الحظ، يُظهر عالمنا أنه لا توجد مدينة واحدة أو دولة واحدة محصنة بشكل كامل من خطر الإرهاب".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء كانوا أجانب، وأشار الرئيس بوتين إلى أنه تم اعتقال 11 شخصا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل، وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم إعدادها مسبقًا في مخبأ.وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططًا له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا ضد المدنيين، وأكد أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والحتمي.
https://sputnikarabic.ae/20240324/بوتين-يضيء-شمعة-تكريما-لأرواح-ضحايا-هجوم-كروكوس-الإرهابي-فيديو-1087343351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087283701_339:0:2868:1897_1920x0_80_0_0_c245909fba38c1cb814a1397a26aef60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو

الكرملين: الأجهزة الروسية تعمل على التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي ولا يوجد حديث عن مساعدة دول أخرى

09:46 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 10:05 GMT 25.03.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورهجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
هجوم إرهابي على مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الخاصة الروسية تعمل بشكل مستقل على الهجوم الإرهابي في كروكوس، ولا يوجد حديث عن أي مساعدة من دول أخرى.
وأجاب بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت الدول الغربية، التي سبق أن حذرت من هجمات إرهابية محتملة في موسكو، قد قدمت أي معلومات بشأن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس"، وما إذا كانت روسيا بحاجة الآن إلى مثل هذه المساعدة أو ما إذا كانت الخدمات الخاصة الروسية تتعامل معها على أي حال، قائلا: "خدماتنا تعمل بشكل مستقل، ولا يوجد حديث عن أي مساعدة هنا الآن".

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول هوية المعتقلين السبعة الآخرين: "التحقيق جارٍ ومن الخطأ للغاية أن تدلي الإدارة الرئاسية بأي تعليقات أثناء التحقيق. لن نفعل هذا".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يشارك حاليا في النقاش حول إلغاء وقف عقوبة الإعدام في روسيا.
وأضاف بيسكوف: "هناك الكثير من الأشياء العاطفية والهستيرية والاستفزازية على الإنترنت الآن، ومن الواضح أن هذه المأساة البشعة تثير الكثير من المشاعر، ولكن لسوء الحظ، يُظهر عالمنا أنه لا توجد مدينة واحدة أو دولة واحدة محصنة بشكل كامل من خطر الإرهاب".

وأجاب بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان الكرملين قد تم تزويده بمعلومات استخبارية محددة من وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن الهجوم الإرهابي المخطط له، قائلا: "لا يتم تقديم المعلومات الاستخبارية إلى الكرملين أبدًا، يتم تقديمها من خلال قنوات لأجهزة الاستخبارات، من جهاز استخبارات إلى جهاز استخبارات. لذلك، تنتمي هذه المعلومات إلى فئة المعلومات الحساسة، التي لا يتم الكشف عنها بالطبع".

بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
مجتمع
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
أمس, 16:51 GMT
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه تم العثور على مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة وقد تم احتجازهم، وحاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "نافذة" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود.

وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء كانوا أجانب، وأشار الرئيس بوتين إلى أنه تم اعتقال 11 شخصا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل، وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم إعدادها مسبقًا في مخبأ.
وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططًا له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا ضد المدنيين، وأكد أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والحتمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина возлагает цветы у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم10:44 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала