https://sputnikarabic.ae/20240325/الكرملين-الأجهزة-الروسية-تعمل-على-التحقيق-في-هجوم-كروكوس-الإرهابي-ولا-يوجد-حديث-عن-مساعدة-دول-أخرى-1087359030.html
الكرملين: الأجهزة الروسية تعمل على التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي ولا يوجد حديث عن مساعدة دول أخرى
الكرملين: الأجهزة الروسية تعمل على التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي ولا يوجد حديث عن مساعدة دول أخرى
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الخاصة الروسية تعمل بشكل مستقل على الهجوم الإرهابي في كروكوس، ولا يوجد... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T09:46+0000
2024-03-25T09:46+0000
2024-03-25T10:05+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وأجاب بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت الدول الغربية، التي سبق أن حذرت من هجمات إرهابية محتملة في موسكو، قد قدمت أي معلومات بشأن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس"، وما إذا كانت روسيا بحاجة الآن إلى مثل هذه المساعدة أو ما إذا كانت الخدمات الخاصة الروسية تتعامل معها على أي حال، قائلا: "خدماتنا تعمل بشكل مستقل، ولا يوجد حديث عن أي مساعدة هنا الآن".وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يشارك حاليا في النقاش حول إلغاء وقف عقوبة الإعدام في روسيا.وأضاف بيسكوف: "هناك الكثير من الأشياء العاطفية والهستيرية والاستفزازية على الإنترنت الآن، ومن الواضح أن هذه المأساة البشعة تثير الكثير من المشاعر، ولكن لسوء الحظ، يُظهر عالمنا أنه لا توجد مدينة واحدة أو دولة واحدة محصنة بشكل كامل من خطر الإرهاب".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء كانوا أجانب، وأشار الرئيس بوتين إلى أنه تم اعتقال 11 شخصا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل، وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم إعدادها مسبقًا في مخبأ.وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططًا له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا ضد المدنيين، وأكد أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والحتمي.
https://sputnikarabic.ae/20240324/بوتين-يضيء-شمعة-تكريما-لأرواح-ضحايا-هجوم-كروكوس-الإرهابي-فيديو-1087343351.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
الكرملين: الأجهزة الروسية تعمل على التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي ولا يوجد حديث عن مساعدة دول أخرى
09:46 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 10:05 GMT 25.03.2024)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الخاصة الروسية تعمل بشكل مستقل على الهجوم الإرهابي في كروكوس، ولا يوجد حديث عن أي مساعدة من دول أخرى.
وأجاب بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت الدول الغربية، التي سبق أن حذرت من هجمات إرهابية محتملة في موسكو، قد قدمت أي معلومات بشأن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس"، وما إذا كانت روسيا بحاجة الآن إلى مثل هذه المساعدة أو ما إذا كانت الخدمات الخاصة الروسية تتعامل معها على أي حال، قائلا: "خدماتنا تعمل بشكل مستقل، ولا يوجد حديث عن أي مساعدة هنا الآن".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول هوية المعتقلين السبعة الآخرين: "التحقيق جارٍ ومن الخطأ للغاية أن تدلي الإدارة الرئاسية بأي تعليقات أثناء التحقيق. لن نفعل هذا".
وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يشارك حاليا في النقاش حول إلغاء وقف عقوبة الإعدام في روسيا.
وأضاف بيسكوف: "هناك الكثير من الأشياء العاطفية والهستيرية والاستفزازية على الإنترنت الآن، ومن الواضح أن هذه المأساة البشعة تثير الكثير من المشاعر، ولكن لسوء الحظ، يُظهر عالمنا أنه لا توجد مدينة واحدة أو دولة واحدة محصنة بشكل كامل من خطر الإرهاب".
وأجاب بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان الكرملين قد تم تزويده بمعلومات استخبارية محددة من وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن الهجوم الإرهابي المخطط له، قائلا: "لا يتم تقديم المعلومات الاستخبارية إلى الكرملين أبدًا، يتم تقديمها من خلال قنوات لأجهزة الاستخبارات، من جهاز استخبارات إلى جهاز استخبارات. لذلك، تنتمي هذه المعلومات إلى فئة المعلومات الحساسة، التي لا يتم الكشف عنها بالطبع".
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" 137 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه تم العثور على مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة وقد تم احتجازهم، وحاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "نافذة" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود.
وذكرت وزارة الداخلية الروسية أن هؤلاء كانوا أجانب، وأشار الرئيس بوتين إلى أنه تم اعتقال 11 شخصا، وتعمل القوات الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل، وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم إعدادها مسبقًا في مخبأ.
وقال بوتين إن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًا مخططًا له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًا مُعدًا ومنظمًا ضد المدنيين، وأكد أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والحتمي.