https://sputnikarabic.ae/20240324/بوتين-يضيء-شمعة-تكريما-لأرواح-ضحايا-هجوم-كروكوس-الإرهابي-فيديو-1087343351.html

بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو

بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو

سبوتنيك عربي

أضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شمعة في الكنيسة التي تقع قرب مقر إقامته تكريما لأولئك الذين لقوا حتفهم نتيجة الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" في ضواحي... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T16:51+0000

2024-03-24T16:51+0000

2024-03-24T16:51+0000

مجتمع

الهجوم الإرهابي في موسكو

نادي الفيديو

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وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أضاء شمعة في الكنيسة الواقعة على أراضي مقر إقامتة حددا ضحايا الهجوم الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي".وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.

https://sputnikarabic.ae/20240324/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html

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سبوتنيك عربي

الهجوم الإرهابي في موسكو, نادي الفيديو