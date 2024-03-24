عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240324/بوتين-يضيء-شمعة-تكريما-لأرواح-ضحايا-هجوم-كروكوس-الإرهابي-فيديو-1087343351.html
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
سبوتنيك عربي
أضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شمعة في الكنيسة التي تقع قرب مقر إقامته تكريما لأولئك الذين لقوا حتفهم نتيجة الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" في ضواحي... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T16:51+0000
2024-03-24T16:51+0000
مجتمع
الهجوم الإرهابي في موسكو
نادي الفيديو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083389585_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_40280f5617e2488c67177612abc4e236.jpg
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أضاء شمعة في الكنيسة الواقعة على أراضي مقر إقامتة حددا ضحايا الهجوم الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي".وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
https://sputnikarabic.ae/20240324/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083389585_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_26cbd77b97c4e55be752a7473a97af2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الهجوم الإرهابي في موسكو, نادي الفيديو
الهجوم الإرهابي في موسكو, نادي الفيديو

بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو

16:51 GMT 24.03.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند
بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شمعة في الكنيسة التي تقع قرب مقر إقامته تكريما لأولئك الذين لقوا حتفهم نتيجة الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" في ضواحي العاصمة موسكو.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أضاء شمعة في الكنيسة الواقعة على أراضي مقر إقامتة حددا ضحايا الهجوم الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي".
قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
14:48 GMT
وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس السبت.
ومن جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба в Москве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب14:48 GMTВоеннослужащие группировки войск Центр ВС РФ на тренировке расчетов противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала