https://sputnikarabic.ae/20240325/روسيا-ترفض-الاعتراف-بالتغييرات-الأمريكية-في-حدودها-الخارجية-للجرف-القاري--1087376466.html

روسيا ترفض الاعتراف بالتغييرات الأمريكية في حدودها الخارجية للجرف القاري

روسيا ترفض الاعتراف بالتغييرات الأمريكية في حدودها الخارجية للجرف القاري

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو أرسلت مذكرة (احتجاج) إلى أمريكا فيما يتعلق بتغيير واشنطن للحدود الخارجية لجرفها القاري. 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T16:01+0000

2024-03-25T16:01+0000

2024-03-25T16:01+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن أمريكا "تحاول من خلال أفعالها تقليص مساحة قاع البحر الخاضعة لمجلس السلطة الدولية لقاع البحار، أي المجتمع الدولي بأسره، والحصول على مناطق جرف إضافية لاستخدامها الخاص".وأضاف البيان: "الخطوات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تتوافق مع القواعد والإجراءات التي حددها القانون الدولي". وفي السياق نفسه، كتب نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، على قناته في تلغرام خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن "أمريكا التي تعلن مطالبها بالجرف القاري، تتصرف دون أي أساس قانوني دولي، وللمجتمع الدولي الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة".وأوضح كوساتشيف أن أمريكا لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي إلى حد ما "منبوذة" بين جميع القوى البحرية، وأن "الأمربكيين تجاوزوا أنفسهم هذه المرة، وتجاهلوا حتى المصالح الإقليمية لحلفائهم، كندا واليابان".

https://sputnikarabic.ae/20240321/روسيا-أمريكا-توقفت-منذ-فترة-طويلة-عن-محاربة-داعش-في-سوريا--1087238160.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية