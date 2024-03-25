https://sputnikarabic.ae/20240325/سكان-الشرق-الأقصى-الروسي-يرصدون-مذنب-الشيطان-فيديو-1087368640.html
سكان الشرق الأقصى الروسي يرصدون "مذنب الشيطان"... فيديو
سكان الشرق الأقصى الروسي يرصدون "مذنب الشيطان"... فيديو
سبوتنيك عربي
حلق جسم مجهول في السماء فوق خاباروفسك وكومسومولسك على نهر أمور، يتبعه عمود محترق، ليتفكك إلى جزيئات صغيرة في الهواء. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T13:19+0000
2024-03-25T13:19+0000
2024-03-25T13:19+0000
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وتمكن شهود عيان من تصوير الجسم الطائر المجهول الهوية، وتساءل السكان عما إذا كان ذلك نيزكًا أم "غزوًا" فضائيًا.وتكهنت وسائل الإعلام المحلية بأن المذنب "بونس بروكس" كان يحلق في سماء الشرق الأقصى، ليظهر فوق الأرض لأول مرة منذ 71 عاما.ويقترب المذنب العملاق "بونس بروكس"، وهو أكبر بعدة مرات من جبل إيفرست، من الأرض لأول مرة منذ 71 عامًا. وفي أبريل، سيحلق الجرم السماوي قريبا جدا من الكوكب بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة.المذنب "12P/Pons-Brooks" هو جسم جليدي ضخم يبلغ قطره 20 كم. ومع ارتفاع درجة حرارته، يزداد الضغط بداخله، مما يؤدي إلى قذف الغبار والغاز والجليد من المذنب. في عام 2023، أدى ذلك إلى تغطية المذنب بالكامل بضباب يشبه الحوافر أو القرون. بعد ذلك، بدأ البعض يطلق عليه اسم "مذنب الشيطان"، ومقارنته بسفينة الفضاء "ميلينيوم فالكون" من "حرب النجوم".وفي 21 أبريل/ نيسان، سيصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الشمس وسيكون على مسافة 116.8 مليون كيلومتر منها. وبعد بضعة أشهر، وبالتحديد في 2 يونيو/حزيران، سيمر بالقرب من الأرض على مسافة 232 مليون كيلومتر.وسيتمكن سكان نصف الكرة الشمالي من رؤية المذنب في ظل ظروف مواتية للمراقبة: غياب السحب وضوء القمر الساطع.
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منوعات, نادي الفيديو
سكان الشرق الأقصى الروسي يرصدون "مذنب الشيطان"... فيديو
حلق جسم مجهول في السماء فوق خاباروفسك وكومسومولسك على نهر أمور، يتبعه عمود محترق، ليتفكك إلى جزيئات صغيرة في الهواء.
وتمكن شهود عيان من تصوير الجسم الطائر المجهول الهوية، وتساءل السكان عما إذا كان ذلك نيزكًا أم "غزوًا" فضائيًا.
وتكهنت وسائل الإعلام المحلية بأن المذنب "بونس بروكس" كان يحلق في سماء الشرق الأقصى، ليظهر فوق الأرض لأول مرة منذ 71 عاما.
ويقترب المذنب العملاق "بونس بروكس"، وهو أكبر بعدة مرات من جبل إيفرست، من الأرض لأول مرة منذ 71 عامًا. وفي أبريل، سيحلق الجرم السماوي قريبا جدا من الكوكب بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة.
المذنب "12P/Pons-Brooks" هو جسم جليدي ضخم يبلغ قطره 20 كم. ومع ارتفاع درجة حرارته، يزداد الضغط بداخله، مما يؤدي إلى قذف الغبار والغاز والجليد من المذنب. في عام 2023، أدى ذلك إلى تغطية المذنب بالكامل بضباب يشبه الحوافر أو القرون. بعد ذلك، بدأ البعض يطلق عليه اسم "مذنب الشيطان"، ومقارنته بسفينة الفضاء "ميلينيوم فالكون" من "حرب النجوم".
وفي 21 أبريل/ نيسان، سيصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الشمس وسيكون على مسافة 116.8 مليون كيلومتر منها. وبعد بضعة أشهر، وبالتحديد في 2 يونيو/حزيران، سيمر بالقرب من الأرض على مسافة 232 مليون كيلومتر.
وسيتمكن سكان نصف الكرة الشمالي من رؤية المذنب في ظل ظروف مواتية للمراقبة: غياب السحب وضوء القمر الساطع.