سكان الشرق الأقصى الروسي يرصدون "مذنب الشيطان"... فيديو

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/سكان-الشرق-الأقصى-الروسي-يرصدون-مذنب-الشيطان-فيديو-1087368640.html
سكان الشرق الأقصى الروسي يرصدون "مذنب الشيطان"... فيديو
سكان الشرق الأقصى الروسي يرصدون "مذنب الشيطان"... فيديو
سبوتنيك عربي
حلق جسم مجهول في السماء فوق خاباروفسك وكومسومولسك على نهر أمور، يتبعه عمود محترق، ليتفكك إلى جزيئات صغيرة في الهواء. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T13:19+0000
2024-03-25T13:19+0000
مجتمع
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وتمكن شهود عيان من تصوير الجسم الطائر المجهول الهوية، وتساءل السكان عما إذا كان ذلك نيزكًا أم "غزوًا" فضائيًا.وتكهنت وسائل الإعلام المحلية بأن المذنب "بونس بروكس" كان يحلق في سماء الشرق الأقصى، ليظهر فوق الأرض لأول مرة منذ 71 عاما.ويقترب المذنب العملاق "بونس بروكس"، وهو أكبر بعدة مرات من جبل إيفرست، من الأرض لأول مرة منذ 71 عامًا. وفي أبريل، سيحلق الجرم السماوي قريبا جدا من الكوكب بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة.المذنب "12P/Pons-Brooks" هو جسم جليدي ضخم يبلغ قطره 20 كم. ومع ارتفاع درجة حرارته، يزداد الضغط بداخله، مما يؤدي إلى قذف الغبار والغاز والجليد من المذنب. في عام 2023، أدى ذلك إلى تغطية المذنب بالكامل بضباب يشبه الحوافر أو القرون. بعد ذلك، بدأ البعض يطلق عليه اسم "مذنب الشيطان"، ومقارنته بسفينة الفضاء "ميلينيوم فالكون" من "حرب النجوم".وفي 21 أبريل/ نيسان، سيصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الشمس وسيكون على مسافة 116.8 مليون كيلومتر منها. وبعد بضعة أشهر، وبالتحديد في 2 يونيو/حزيران، سيمر بالقرب من الأرض على مسافة 232 مليون كيلومتر.وسيتمكن سكان نصف الكرة الشمالي من رؤية المذنب في ظل ظروف مواتية للمراقبة: غياب السحب وضوء القمر الساطع.
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منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

سكان الشرق الأقصى الروسي يرصدون "مذنب الشيطان"... فيديو

13:19 GMT 25.03.2024
© Fotolia / Tryfonovمذنب
مذنب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Fotolia / Tryfonov
تابعنا عبر
حلق جسم مجهول في السماء فوق خاباروفسك وكومسومولسك على نهر أمور، يتبعه عمود محترق، ليتفكك إلى جزيئات صغيرة في الهواء.
وتمكن شهود عيان من تصوير الجسم الطائر المجهول الهوية، وتساءل السكان عما إذا كان ذلك نيزكًا أم "غزوًا" فضائيًا.
وتكهنت وسائل الإعلام المحلية بأن المذنب "بونس بروكس" كان يحلق في سماء الشرق الأقصى، ليظهر فوق الأرض لأول مرة منذ 71 عاما.
ويقترب المذنب العملاق "بونس بروكس"، وهو أكبر بعدة مرات من جبل إيفرست، من الأرض لأول مرة منذ 71 عامًا. وفي أبريل، سيحلق الجرم السماوي قريبا جدا من الكوكب بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة.
المذنب "12P/Pons-Brooks" هو جسم جليدي ضخم يبلغ قطره 20 كم. ومع ارتفاع درجة حرارته، يزداد الضغط بداخله، مما يؤدي إلى قذف الغبار والغاز والجليد من المذنب. في عام 2023، أدى ذلك إلى تغطية المذنب بالكامل بضباب يشبه الحوافر أو القرون. بعد ذلك، بدأ البعض يطلق عليه اسم "مذنب الشيطان"، ومقارنته بسفينة الفضاء "ميلينيوم فالكون" من "حرب النجوم".
وفي 21 أبريل/ نيسان، سيصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الشمس وسيكون على مسافة 116.8 مليون كيلومتر منها. وبعد بضعة أشهر، وبالتحديد في 2 يونيو/حزيران، سيمر بالقرب من الأرض على مسافة 232 مليون كيلومتر.
وسيتمكن سكان نصف الكرة الشمالي من رؤية المذنب في ظل ظروف مواتية للمراقبة: غياب السحب وضوء القمر الساطع.
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