https://sputnikarabic.ae/20240325/ضحايا-العمليات-الإرهابية-في-تاريخ-روسيا-الحديث-1087367703.html
ضحايا العمليات الإرهابية في تاريخ روسيا الحديث
ضحايا العمليات الإرهابية في تاريخ روسيا الحديث
سبوتنيك عربي
ضحايا العمليات الإرهابية في تاريخ روسيا الحديث
2024-03-25T12:42+0000
2024-03-25T12:42+0000
2024-03-25T12:42+0000
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ضحايا العمليات الإرهابية في تاريخ روسيا الحديث
ضحايا العمليات الإرهابية في تاريخ روسيا الحديث
ضحايا العمليات الإرهابية في تاريخ روسيا الحديث
قُتل أكثر من 1500 شخص في العديد من الأعمال الإرهابية التي وقعت في روسيا الاتحادية منذ تفكك الاتحاد السوفييتي. تعرّف على العمليات الإرهابية التي شهدها تاريخ روسيا الحديث وتداعياتها من خلال الإنفوغراف الذي أعدّه لكم فريق "سبوتنيك".