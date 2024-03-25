طبيب يتحدث عن مخاطر النوم على البطن

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/طبيب-يتحدث-عن-مخاطر-النوم-على-البطن-1087355841.html
طبيب يتحدث عن مخاطر النوم على البطن
طبيب يتحدث عن مخاطر النوم على البطن
سبوتنيك عربي
أكد كبير المتخصصين المستقلين في التشخيص الوظيفي في وزارة الصحة في إقليم ما وراء البيكال، فيتالي باركان، أن وضعية النوم على البطن غير مرغوبة وغير مريحة وغير... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T08:56+0000
2024-03-25T08:56+0000
مجتمع
الصحة
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وقال باركان: "أولاً، عندما ينام الإنسان على بطنه، يتشوه عموده الفقري ويكون هناك انحراف زائد في أسفل الظهر. وهذا أمر خطير بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين لديهم أمراض العمود الفقري. وبشكل عام، هذا عبء مفرط على أي شخص. ثانياً، في هذا الوضع يقوم الشخص بإدارة رأسه، مما يؤدي إلى دوران مفرط وضغط على العمود الفقري العنقي. قد يحدث التواء في الأوعية التي تغذي الدماغ، مما قد يصاحبه صداع في الليل وفي الصباح. ثالثا، لدينا تنفس صدري وبطني في أجسادنا، في وضعية النوم على البطن، يتم إيقاف التنفس البطني عملياً".وقالت الطبيبة العامة إيرينا أندرييفا، بدورها، لموقع "ميديك فوروم": "إن الوضعية على البطن لا تعتبر الوضعية الأكثر ملاءمة للصحة. هناك العديد من أوضاع النوم التي تعتبر مفيدة بشكل خاص للحفاظ على نوم صحي".وعددت أندريفا بعض منها:على الظهر: الاستلقاء على ظهرك مع وضع ذراعيك على جانبك وساقيك متباعدتين قليلاً هو أحد أوضاع النوم الأكثر صحة.تقول أندرييفا: "هذا الوضع يعزز الوضع الصحي للعمود الفقري ويقلل الضغط على الرقبة والظهر".على جانبك: الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ركبتيك يمكن أن يساعد في تقويم عمودك الفقري وتقليل الضغط في أسفل الظهر."يُنصح بهذه الوضعية أيضًا للنساء الحوامل لتخفيف الضغط على الرحم والظهر".على الجانب الأيسر: هذه الوضعية مفيدة بشكل خاص لتحسين الدورة الدموية والهضم. الاستلقاء على الجانب الأيسر يضع القلب في مكان أعلى، مما يساعد على تقليل الضغط على القلب ويوفر إمدادات دم أفضل للجنين للنساء الحوامل.في وضع الجنين: الاستلقاء على جانبك مع رفع ساقيك نحو ركبتيك وضمهما إلى صدرك يمكن أن يقلل من الشخير ويجعل التنفس أسهل."ومع ذلك، قد يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الظهر هذا الوضع غير مريح".النوم ورأسك مرتفع: إذا كنت تعاني من مشاكل الحموضة أو الارتجاع، فإن إبقاء رأسك مرتفعًا يمكن أن يساعد في منع محتويات المعدة من الارتجاع أثناء النوم."ويمكن القيام بذلك باستخدام وسادة خاصة أو سرير قابل للتعديل".
https://sputnikarabic.ae/20240129/اضطرابات-النوم-1085534532.html
https://sputnikarabic.ae/20231130/5-مؤشرات-لإمكانية-انقطاع-التنفس-أثناء-النوم-الجميع-يشعر-ببعضها-1083619438.html
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الصحة
الصحة

طبيب يتحدث عن مخاطر النوم على البطن

08:56 GMT 25.03.2024
© Fotolia / 2mmediaالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Fotolia / 2mmedia
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أكد كبير المتخصصين المستقلين في التشخيص الوظيفي في وزارة الصحة في إقليم ما وراء البيكال، فيتالي باركان، أن وضعية النوم على البطن غير مرغوبة وغير مريحة وغير آمنة، حيث تؤثر سلبًا على العمود الفقري وأوعية الرقبة والتنفس.
وقال باركان: "أولاً، عندما ينام الإنسان على بطنه، يتشوه عموده الفقري ويكون هناك انحراف زائد في أسفل الظهر. وهذا أمر خطير بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين لديهم أمراض العمود الفقري. وبشكل عام، هذا عبء مفرط على أي شخص. ثانياً، في هذا الوضع يقوم الشخص بإدارة رأسه، مما يؤدي إلى دوران مفرط وضغط على العمود الفقري العنقي. قد يحدث التواء في الأوعية التي تغذي الدماغ، مما قد يصاحبه صداع في الليل وفي الصباح. ثالثا، لدينا تنفس صدري وبطني في أجسادنا، في وضعية النوم على البطن، يتم إيقاف التنفس البطني عملياً".
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وقالت الطبيبة العامة إيرينا أندرييفا، بدورها، لموقع "ميديك فوروم": "إن الوضعية على البطن لا تعتبر الوضعية الأكثر ملاءمة للصحة. هناك العديد من أوضاع النوم التي تعتبر مفيدة بشكل خاص للحفاظ على نوم صحي".
وعددت أندريفا بعض منها:
على الظهر: الاستلقاء على ظهرك مع وضع ذراعيك على جانبك وساقيك متباعدتين قليلاً هو أحد أوضاع النوم الأكثر صحة.
تقول أندرييفا: "هذا الوضع يعزز الوضع الصحي للعمود الفقري ويقلل الضغط على الرقبة والظهر".
على جانبك: الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ركبتيك يمكن أن يساعد في تقويم عمودك الفقري وتقليل الضغط في أسفل الظهر.
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"يُنصح بهذه الوضعية أيضًا للنساء الحوامل لتخفيف الضغط على الرحم والظهر".
على الجانب الأيسر: هذه الوضعية مفيدة بشكل خاص لتحسين الدورة الدموية والهضم. الاستلقاء على الجانب الأيسر يضع القلب في مكان أعلى، مما يساعد على تقليل الضغط على القلب ويوفر إمدادات دم أفضل للجنين للنساء الحوامل.
في وضع الجنين: الاستلقاء على جانبك مع رفع ساقيك نحو ركبتيك وضمهما إلى صدرك يمكن أن يقلل من الشخير ويجعل التنفس أسهل.
"ومع ذلك، قد يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الظهر هذا الوضع غير مريح".
النوم ورأسك مرتفع: إذا كنت تعاني من مشاكل الحموضة أو الارتجاع، فإن إبقاء رأسك مرتفعًا يمكن أن يساعد في منع محتويات المعدة من الارتجاع أثناء النوم.
"ويمكن القيام بذلك باستخدام وسادة خاصة أو سرير قابل للتعديل".
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