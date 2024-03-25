"مستا- بي" يضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك... فيديو

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مستا--بي-يضرب-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الحدود-مع-مقاطعة-كورسك-فيديو-1087350626.html
"مستا- بي" يضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك... فيديو
"مستا- بي" يضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم مدافع الهاوتزر "مستا - بي" ضربت مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية تقع على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T08:08+0000
2024-03-25T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وعرضت الوزارة لقطات للعمل القتالي لطاقم المدفعية الروسي، إذ تتموضع المدافع دون أن يلاحظها أحد لأنها مخبأة بشكل آمن بين الأشجار، وبعد تلقي إحداثيات العدو، تطلق أطقم "مستا - بي" النار، ويتم تصحيح دقة الأهداف باستخدام طائرات مسيرة.وجاء في وصف الفيديو أن طاقم المدفعية الروسي يقوم بتدمير معدات العدو وقوته البشرية، ما يعطل محاولاته لتنفيذ المناورات.وتُظهر لقطات المراقبة الموضوعية كيفية حدوث التفجير في موقع ارتطام القذيفة بالهدف. بعد إطلاق النار، يغادر الطاقم الموقع حتى لا يتعرض لإطلاق النار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240325/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تتقدم-نحو-تشاسوف-يار-وفي-المستقبل-سيتم-ترميم-أرتيوموفسك-وأفدييفكا-1087349919.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"مستا- بي" يضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك... فيديو

08:08 GMT 25.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-بي"
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم مدافع الهاوتزر "مستا - بي" ضربت مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية تقع على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية.
وعرضت الوزارة لقطات للعمل القتالي لطاقم المدفعية الروسي، إذ تتموضع المدافع دون أن يلاحظها أحد لأنها مخبأة بشكل آمن بين الأشجار، وبعد تلقي إحداثيات العدو، تطلق أطقم "مستا - بي" النار، ويتم تصحيح دقة الأهداف باستخدام طائرات مسيرة.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تتقدم نحو تشاسوف يار وفي المستقبل سيتم ترميم أرتيوموفسك وأفدييفكا
07:24 GMT
وجاء في وصف الفيديو أن طاقم المدفعية الروسي يقوم بتدمير معدات العدو وقوته البشرية، ما يعطل محاولاته لتنفيذ المناورات.
وتُظهر لقطات المراقبة الموضوعية كيفية حدوث التفجير في موقع ارتطام القذيفة بالهدف. بعد إطلاق النار، يغادر الطاقم الموقع حتى لا يتعرض لإطلاق النار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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