https://sputnikarabic.ae/20240325/مستا--بي-يضرب-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الحدود-مع-مقاطعة-كورسك-فيديو-1087350626.html

"مستا- بي" يضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك... فيديو

"مستا- بي" يضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم مدافع الهاوتزر "مستا - بي" ضربت مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية تقع على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية. 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T08:08+0000

2024-03-25T08:08+0000

2024-03-25T08:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061726782_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fb64aa392a5095c8f89079b7d77aac7.jpg

وعرضت الوزارة لقطات للعمل القتالي لطاقم المدفعية الروسي، إذ تتموضع المدافع دون أن يلاحظها أحد لأنها مخبأة بشكل آمن بين الأشجار، وبعد تلقي إحداثيات العدو، تطلق أطقم "مستا - بي" النار، ويتم تصحيح دقة الأهداف باستخدام طائرات مسيرة.وجاء في وصف الفيديو أن طاقم المدفعية الروسي يقوم بتدمير معدات العدو وقوته البشرية، ما يعطل محاولاته لتنفيذ المناورات.وتُظهر لقطات المراقبة الموضوعية كيفية حدوث التفجير في موقع ارتطام القذيفة بالهدف. بعد إطلاق النار، يغادر الطاقم الموقع حتى لا يتعرض لإطلاق النار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240325/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تتقدم-نحو-تشاسوف-يار-وفي-المستقبل-سيتم-ترميم-أرتيوموفسك-وأفدييفكا-1087349919.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري