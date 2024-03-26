https://sputnikarabic.ae/20240326/أغنى-10-أندية-في-دوري-كرة-السلة-الأمريكي-1087394318.html

أغنى 10 أندية في دوري كرة السلة الأمريكي

أغنى 10 أندية في دوري كرة السلة الأمريكي

سبوتنيك عربي

سجلت أندية كرة السلة الأمريكية، عائدات كبيرة في الموسم المنصرم، وأصبحت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، واحدة من أكبر روابط الأندية والاتحادات الرياضية في... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T11:52+0000

2024-03-26T11:52+0000

2024-03-26T11:52+0000

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شهد الدوري الأمريكي بكرة السلة نموًا هائلًا على الصعيدين المحلي والخارجي، حيث اجتذب أكثر من 400 مليون مشجع حول العالم. تجني الامتيازات في الدوري الأمريكي للمحترفين الأموال من خلال تدفقات مختلفة، مثل الرعاية ومبيعات التذاكر ومبيعات البضائع.وخلال موسم 2022/2023، قُدر متوسط ​​الإيرادات لكل امتياز في الدوري الأمريكي للمحترفين بنحو 353 مليون دولار، ويتم تحديد قيمة الامتياز من خلال عوامل مثل حجم السوق وقيمة العلامة التجارية والإيرادات والربحية ونجاح الفريق ومقارنة مبيعات الامتيازات الحصرية.لقد أظهرت الفرق العشرة الأكثر قيمة في الدوري الأمريكي للمحترفين، باستمرار، قدرتها على جذب المشجعين وإبرام صفقات رعاية مربحة مع توسيع حجم السوق.للعام الثاني على التوالي، يظل فريق نادي "غولدن ستايت واريورز" لكرة السلة الأكثر قيمة في العالم برأسمال قدره 7.7 مليارت دولار، وتقدر قيمة فريقين آخرين الآن بأكثر من 6 مليارات دولار. وبفضل عقود التوزيع الإعلامي الجديدة، يبلغ متوسط قيمة النادي في الدوري الآن أكثر من 3.8 مليارت دولار.قبل أقل من عام، كان الحد الأدنى لقيمة فرق الدوري الأمريكي للمحترفين 2.5 مليار دولار، وبمجرد توقيع الدوري على الجولة التالية من صفقات حقوق البث، فإن هذا الرقم سوف يرتفع إلى 4-5 مليارات دولار.اليوم، يبلغ متوسط قيمة نادي الدوري الأمريكي للمحترفين 3.85 مليارات دولار، وهو ما يزيد بنسبة 35% عن العام الماضي و75% عن عام 2019. ومع الأخذ في الاعتبار أن الدوري سيكسب هذا الموسم نحو 13 مليار دولار قبل سداد القروض وتوزيع الإيرادات (23% أكثر من العام السابق)، فإن رسملة الفرق لا تزال تتجه نحو الارتفاع.وعلى الرغم من أن "دنفر ناغتس" أصبح بطل الدوري الأمريكي للمحترفين الموسم الماضي، إلا أنه لم يقترب أحد من إزاحة "غولدن ستايت واريورز"، الذي ظل النادي الأغلى للعام الثاني على التوالي، من موقعه القيادي.أغنى 10 أندية في دوري كرة السلة الأمريكية1. "غولدن ستايت ووريورز": 7.7 مليار دولارالتغير في القيمة خلال سنة : 10%. الإيرادات من العمليات التشغيلية: 79 مليون دولار.المالك: جو لاكوب، بيتر جوبر.يعد "Golden State Warriors" واحدًا من أنجح الأندية، في الآونة الأخيرة، حيث فاز بستة بطولات لدوي "NBA"، في العقد الماضي.انتقل الفريق بقيادة أفضل لاعب ستيفن كاري، مرتين من فريق صغير غارق في المجد القديم إلى قوة كبيرة في الدوري، ونمت قيمة امتياز "Golden State Warriors" باستمرار، خلال السنوات القليلة الماضية. في عام 2022، بلغت قيمة الامتياز 7 مليارات دولار.يلعب الفريق في صالة "مركز تشيس"، التي تتسع لـ18000 شخص، وبالنظر إلى انتصاراته الأخيرة، فإن الساحة أصبحت عبارة عن "بحر من اللون الأزرق والأصفر" في كل يوم من أيام المباراة. في موسم 2022/2023، بلغ عدد الحضور في ملعبه الخاص للموسم العادي 740.624 شخصًا، بمتوسط ​​18.064 شخصًا لكل مباراة.سجل "The Warriors" إيرادات كبيرة بقيمة 765 مليون دولار، خلال موسم 2022/2023، واحتفظ بمكانته باعتباره الامتياز الأكثر قيمة في الدوري.2. "نيويورك نيكس": 6.6 مليارات دولارالتغير في القيمة خلال سنة : 8%.الإيرادات من العمليات التشغيلية: 169 مليون دولار.المالك: ماديسون سكوير، غاردن سبورتس.على الرغم من عدم تحقيقهم لنجاح أخير في الدوري، فإن "نيويورك نيكس" هو ثاني أغلى امتياز في الدوري الأمريكي للمحترفين.يمكن أن تعزى عوامل كثيرة إلى هذا النجاح التجاري، ولكن أحد هذه العوامل هو حقيقة أنهم يلعبون في نيويورك، العاصمة المالية للعالم. إلى جانب فريق "بوسطن سلتكس"، يعد "نيكس" واحدًا من فريقين أصليين من الدوري الأمريكي للمحترفين لا يزالان موجودين في مدينتهما الأصلية.يلعب الفريق مبارياته على أرضه في "ماديسون سكوير غاردن"، وهي صالة داخلية متعددة الأغراض في مدينة نيويورك. في موسم 2022/2023، بلغ معدل الحضور للمباريات داخل ملعبهم للموسم العادي 795.110 شخصا، بمتوسط ​​19.392 لكل مباراة.حقق الفريق إيرادات مذهلة بلغت 504 ملايين دولار بعد انتهاء، موسم 2022/2023، ما يمثل إحدى أعلى القيم في الدوري. وقد تم تحقيق نحو 30 بالمئة من إجمالي إيرادات الفريق من خلال مبيعات التذاكر، ما يدل على شعبية الفريق المستمرة في المدينة الصاخبة التي لا تنام.3. "لوس أنجلوس ليكرز": 6.4 مليارات دولارالتغير في القيمة خلال سنة : 8%. الإيرادات من العمليات التشغيلية: 159 مليون دولار.المالكون: صندوق عائلة جيري بوس، مارك والتر، تود باولي.فاز فريق "لوس أنجلوس ليكرز" ببطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 17 مرة، وهو رقم قياسي، إلى جانب فريق "سيلتيكس". ضم الفريق العديد من اللاعبيين العظماء في قائمته، مثل كريم عبد الجبار، كوبي براينت، شاكيل أونيل.تم تأسيس النادي في عام 1947، في مينيابوليس باسم "مينيابوليس ليكرز"، قبل عامين من تشكيل الدوري الأمريكي للمحترفين، ليعاد تسمية الفريق باسم "لوس أنجلوس ليكرز" بعد انتقاله إلى كاليفورنيا، في عام 1960.يتمتع النادي بواحدة من أكبر قواعد المعجبين المحلية في الدوري (مع وجود نجوم هوليوود بين حاملي التذاكر الموسمية) نظرًا لقرب الفريق من "Tinseltown". يلعب فريق "ليكرز" مبارياته على أرضه في"Crypto.com Arena"، وهي صالة رياضية متعددة الأغراض في وسط مدينة لوس أنجلوس.في موسم 2022/2023، بلغ عدد الحضور للمباريات داخل ملعبهم للموسم العادي 763.168 شخصا، بمتوسط ​​18.613 شخصا لكل مباراة. لدى فريق "ليكرز" أكثر من 21 مليون معجب على منصة التواصل الاجتماعي" فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، وقد حقق النادي إيرادات قدرها 516 مليون دولار في عام 2023.4. "بوسطن سلتكس": 4.7 مليارات دولارالتغير في القيمة خلال سنة : 18%.الإيرادات من العمليات التشغيلية: 88 مليون دولار.المالكون: ويكليف جروبيك، إيرفينغ جروبيك، ستيفن باجليوكا، روبرت إبستين.لا يحتاج فريق "بوسطن سلتكس" إلى المقدمة، حتى بالنسبة للجمهور العام. يعد فريق "سلتكس" واحدًا من أنجح الفرق في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث فاز بـ17 بطولة في الدوري الأمريكي للمحترفين، جنبًا إلى جنب مع "لوس أنجلوس ليكرز"، وهو أكبر عدد انتصارات للفوز باللقب.إن إرث هذا الامتياز التاريخي، جنبًا إلى جنب مع قاعدة المعجبين المخلصين واللونين الأخضر والأبيض المميزين، جعله علامة تجارية عالمية ضخمة، وبلغت قيمة امتياز فريق "بوسطن سيلتيكس" 4.7 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة قدرها نحو 18 بالمئة عن العام السابق.حقق فريق "سيلتيكس" إيرادات بقيمة 443 مليون دولار، خلال موسم 2021/2022، وهو ما تجاوز متوسط ​​الدخل الإجمالي لفريق الدوري الأمريكي للمحترفين البالغ 361 مليون دولار. يشمل رعاة فريق "سلتكس" شركة البيرة المكسيكية "كورونا"، و"دانكن"، و"جيه بي إل"، وغيرها.5. "لوس أنجلوس كليبرز": 4.65 مليارات دولارالتغير في القيمة خلال سنة : 19%.الإيرادات من العمليات التشغيلية: -12 مليون دولار.المالك: ستيف بالمر.يعد فريق "لوس أنجلوس كليبرز" أحد فرق الدوري الأمريكي للمحترفين ومقره في كاليفورنيا. تأسس الفريق في عام 1970، كفريق توسعي لـ"Buffalo Braves". حصل الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Microsoft" ستيف بالمر، على ملكية الفريق في عام 2014، مقابل 2 مليار دولار .لم يفز "كليبرز" مطلقًا ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين، لكنه شارك في التصفيات عشر مرات، منذ عام 2000. يعد "كليبرز" فريقًا مشهورًا في لوس أنجلوس، ولديه قاعدة جماهيرية قوية في المدينة.يلعب فريق "كليبرز" مبارياته على أرضه في "Crypto.com Arena"، والتي يتقاسمها مع فريق الدوري الأمريكي للمحترفين "لوس أنجلوس ليكرز". في موسم 2022/2023، بلغ عدد الحضور الجماهيري داخل الملعب 720.543 شخصًا، بمتوسط ​​17.574 شخصًا لكل مباراة.وتبلغ قيمة "لوس أنجلوس كليبرز" 4.65 مليار دولار، مع دخل تشغيلي قدره 425 مليون دولار. وفي عام 2023، سجل "كليبرز" إيرادات قدرها 425 مليون دولار.6. "شيكاغو بولز": 4.6 مليارات دولارالتغير في القيمة خلال سنة : 12%. الإيرادات من العمليات التشغيلية: 115 مليون دولار.المالك: جيري رينسدورف.استمتع "فريق شيكاغو بولز" بفترة طويلة بنشوة الفوز في التسعينيات. الفريق الذي قاده مايكل جوردان، فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات متتالية، وفاز باللقب ست مرات، في سبع سنوات.خلال هذه الحقبة، لعب فريق "بولز" دورًا مهمًا في جذب الجمهور عالمي للدوري الأمريكي للمحترفين وتعزيز قيمته السوقية أثناء وجوده فيه. ويتخذ الفريق من إلينوي مقرًا له في الدوري، وعلى هذا النحو، لديه قاعدة جماهيرية محلية ضخمة.في موسم 2022/2023، بلغ عدد الحضور الجماهيري داخل الملعب 841.632 شخصا، بمتوسط ​​20.527 شخصا لكل مباراة. وفي موسم 2021/2022، حقق فريق "بولز" إيرادات بلغت 372 مليون دولار، متجاوزا متوسط ​​إيرادات امتياز الدوري (352 مليون دولار).في ذات الموسم، حقق فريق "شيكاغو بولز" أعلى متوسط ​​حضور على أرضه للموسم العادي في الدوري الأمريكي للمحترفين.7. "دالاس مافريكس": 4.5 مليارات دولارالتغير في القيمة خلال سنة: 36%.الإيرادات من العمليات التشغيلية: 83 مليون دولار.المالك: مارك كوبان.لقد أثبت فريق "دالاس" نفسه كفريق محترم في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين الأولى والوحيدة في عام 2011.تم تأسيس نادي" دالاس مافريكس" على يد دون كارتر، في عام 1980، مقابل رسوم توسعة قدرها 12.5 مليون دولار. نما الفريق منذ ذلك الحين إلى قيمة امتياز قدرها 4.5 مليون دولار وهو مملوك حاليًا للملياردير والمستثمر الأمريكي مارك كوبان، الذي اشترى الفريق مقابل 280 مليون دولار في عام 2000.يلعب فريق "مافريكس" مبارياته على أرضه في صالة "مركز الخطوط الجوية الأمريكية" في دالاس، وبلغ متوسط ​​الحضور الجماهيري للفريق خلال الموسم العادي 2022/2023، 20177 شخصا، بإجمالي 827282 شخصا.في 2022/2023، حقق فريق "دالاس" إيرادات بقيمة 429 مليون دولار، بزيادة قدرها 18 بالمئة عن الموسم السابق. يتعاون الامتياز مع العديد من العلامات التجارية العالمية مثل"AT&T" و"Coca-Cola" و"Bacardi" و"Chick-fil-A".8. "هيوستن روكتس": 4.4 مليارات دولارالتغير في القيمة خلال سنة: 38%. الإيرادات من العمليات التشغيلية: 125 مليون دولار.المالك: تيلمان فرتيتا.تبلغ قيمة امتياز فريق "هيوستن روكتس" 4.4 مليارات دولار في عام 2023.ويمثل هذا زيادة بنحو 38 في المئة مقارنة بالعام السابق. تأسس فريق "هيوستن روكتس" تحت اسم "سان دييغو روكتس" في عام 1967، ويمتلك لقبين في الدوري الأمريكي للمحترفين.يلعب الفريق مبارياته على أرضه في صالة "مركز تويوتا" الواقعة في وسط مدينة هيوستن. وفي موسم 2022/2023، بلغ متوسط ​​حضور مباريات الفريق 16313 شخصا، وبلغ إجمالي الحضور للموسم 668865 شخصا.وصلت إيرادات "هيوستن روكتس" إلى 381 مليون دولار في موسم 2022/23، وهو ما يمثل زيادة بنحو 9 بالمئة عن الموسم السابق. تم شراء الامتياز من قبل ملياردير مطاعم هيوستن تيلمان فيرتيتا، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2017، محطمًا الرقم القياسي لسعر الاستحواذ على فريق رياضي أمريكي محترف.تبلغ التكلفة التشغيلية للفريق ابتداء من عام 2023، 125 مليون دولار، وهي من بين الأعلى في الدوري.9. "فيلادلفيا سفنتي سيكسرز": 4.3 مليارات دولارالتغير في القيمة خلال سنة: 37%. الإيرادات من العمليات التشغيلية: 120 مليون دولار.المالك : جوشوا هاريس، ديفيد بليتزر.فاز فريق "فيلادلفيا" ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات في تاريخه. يلعب فريق"Sixers" حاليًا مبارياته على أرضه في صالة "Wells Fargo" في فيلادلفيا.باعتباره الفريق الوحيد من فيلادلفيا في دوري "NBA"، يتمتع الفريق بقاعدة جماهيرية كبيرة في الولاية، خلال موسم الدوري الأمريكي للمحترفين 2021/2022، كان متوسط ​​الحضور الجماهيري داخل ملعبه 20655 شخصا لكل مباراة، وبلغ إجمالي الحضور لهذا الموسم 846867 شخصا.الفريق مملوك من قبل مستثمر الأسهم الخاصة جوشوا موريس، الذي حصل على الامتياز في عام 2011، مقابل سعر شراء قدره 287 مليون دولار من خلال وكالته "Harris Blitzer Sports & Entertainment".تعاونت "Crypto.com"، وهي بورصة العملات المشفرة ومقرها سنغافورة، مع فريق "فيلادلفيا سفنتي سيكسرز"، في سبتمبر/ أيلول 2021، لتكون بمثابة الراعي الرسمي لقميص الفريق. ووقع فريق "فيلادلفيا سفنتي سيكسرز" عقد شراكة مع شركة التغذية الرياضية "BioSteel" و"Kia Motors وHennessy".10. "تورونتو رابتورز": 4.1 مليارات دولارالتغير في القيمة خلال سنة: 32%.الإيرادات من العمليات التشغيلية: 75 مليون دولارالمالكون: بيل كندا، روجرز كوميونيكيشنز، لاري تانينباوم."تورونتو رابتورز" هو فريق الدوري الأمريكي للمحترفين الوحيد، الذي يتخذ من كندا مقرًا له في الدوري الأمريكي للمحترفين.وفي عام 2019، فاز فريق "رابتورز" بقيادة كوهي ليونارد بأول بطولة لدوري "NBA" في تاريخه، ما أدى إلى ارتفاع شعبيته، خاصة في مدينة تورنتو. يضم الفريق إجماليًا أكثر من خمسة ملايين معجب ومتابع على "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، ومنصة "إكس".يلعب الفريق على ملعبه في صالة "Scotiabank Arena"، التي تتسع لـ 19000 مقعدًا. وتعود ملكية فريق "رابتورز" لشركة "Maple Leaf Sports & Entertainment"، ويعمل لاعب كرة السلة النيجيري الكندي السابق ماساي أوجيري، كرئيس لعمليات كرة السلة.يشمل رعاة "رابتورز" كلا من "Scotiabank" و"Bell Canada" و"TSN". في المواسم التي أعقبت فوزه بالبطولة، شهد النادي توسعًا مستمرًا في قيمته السوقية، وفي موسم 2021/2022، حقق الفريق إيرادات بلغت نحو 299 مليون دولار.

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