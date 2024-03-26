https://sputnikarabic.ae/20240326/أنقرة-تدرس-البيانات-المتعلقة-بمنفذي-هجوم-كروكوس-وتبلغ-موسكو-بجميع-المستجدات-1087387182.html

أنقرة تدرس البيانات المتعلقة بمنفذي هجوم "كروكوس" وتبلغ موسكو بجميع المستجدات

أنقرة تدرس البيانات المتعلقة بمنفذي هجوم "كروكوس" وتبلغ موسكو بجميع المستجدات

سبوتنيك عربي

أعلنت صحيفة تركية أن أنقرة تدرس بعناية البيانات المتعلقة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في موسكو، وتبلغ روسيا بجميع التطورات والمستجدات. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T07:52+0000

2024-03-26T07:52+0000

2024-03-26T07:52+0000

روسيا

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وذكرت صحيفة "حرييت" التركية نقلا عن مصادر أمنية، أن السلطات الأمنية التركية تدرس بعناية دخول اثنين من منفذي هجوم مجمع كروكوس في موسكو إلى روسيا عبر تركيا، مضيفةً أن السلطات توصلت إلى معلومات تفيد بأن المهاجمين جاءا إلى تركيا من موسكو وعادا إليها بعد بقائهما لفترة ولا توجد لهما أي سجلات في تركيا.وتابعت الصحيفة بالقول إن "أنقرة لم تتلق أي تحذيرات من موسكو بشأن المهاجمين المذكورين، لذلك لم يلاحظ الأمن التركي أمرا غير طبيعي يتعلق بحركة المهاجمين اللذين جاءا من موسكو إلى تركيا وعادا إلى موسكو مجددًا بسبب عدم وجود سجلات لهما في البلاد.ونقلت الصحيفة من المصادر أن "أنقرة تتوقع من موسكو أن تكون على دراية بهذا الأمر، ويتم زيادة تبادل المعلومات والوثائق وتحديد إطار مشترك لمكافحة الإرهاب".وشهدت روسيا، يوم الجمعة الماضي، هجوما إرهابيا على قاعة للحفلات في مجمع كروكوس في ضواحي موسكو، أودى بحياة 139 شخصا وإصابة 182 آخرين.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة الماضي، وقوع إطلاق نار ونشوب حريق في قاعة للحفلات الموسيقية في مجمع كروكوس في منطقة كراسنوغورسك على الحدود الشمالية الغربية لموسكو.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم كروكوس بالدموي والهمجي، وأعلن الحداد الوطني في البلاد.وأفاد الكرملين بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي بمقاطعة موسكو.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم كروكوس الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الإرهابي في موسكو، فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، كما أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما وصفه بأنه "هجوم إرهابي شنيع وجبان".

https://sputnikarabic.ae/20240325/مواطنون-حول-العالم-يتضامنون-مع-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-1087352531.html

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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو