مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
سبوتنيك عربي
مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
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وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 133 شخصا وأصيب 154 آخرون على الأقل، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.تابعوا آخر الأخبار الحصرية والتقارير المصورة حول الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" هنا - تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"
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مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

12:12 GMT 25.03.2024
تابعنا عبر
عبّر مواطنون من مختلف دول العالم وأبناء الجالية الروسية في الخارج، عن تضامنهم مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع، مساء الجمعة 22 مارس/ آذار الجاري، في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي مدينة موسكو.
وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 133 شخصا وأصيب 154 آخرون على الأقل، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.
تابعوا آخر الأخبار الحصرية والتقارير المصورة حول الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" هنا - تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"
© AFP 2023 / Justin Tallis

شخص ينكّس العلم الروسي خارج السفارة الروسية في لندن، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.

شخص ينكّس العلم الروسي خارج السفارة الروسية في لندن، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح على قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Justin Tallis

شخص ينكّس العلم الروسي خارج السفارة الروسية في لندن، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.

© AFP 2023 / Karen Minasyan

مواطنون يضعون الزهور على نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان أرمينيا، 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

مواطنون يضعون الزهور على نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان أرمينيا، 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من الهجوم المسلح على قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; بضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Karen Minasyan

مواطنون يضعون الزهور على نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان أرمينيا، 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في مينسك، تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، 23 مارس 2024.

أشخاص يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في مينسك، تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع في قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; بضواحي موسكو، 23 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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أشخاص يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في مينسك، تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، 23 مارس 2024.

© Photo / Video frame

إضاءة برج خليفة في دبي، بألوان العلم الروسي، الإمارات، 24 مارس 2024.

إضاءة برج خليفة في دبي، بألوان العلم الروسي، الإمارات، 24 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Video frame

إضاءة برج خليفة في دبي، بألوان العلم الروسي، الإمارات، 24 مارس 2024.

© AFP 2023 / Ozan Kose

رجل يضع الزهور خارج القنصلية الروسية في إسطنبول، تركيا، 23 مارس 2024.

رجل يضع الزهور خارج القنصلية الروسية في إسطنبول، تركيا، 23 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ozan Kose

رجل يضع الزهور خارج القنصلية الروسية في إسطنبول، تركيا، 23 مارس 2024.

© AFP 2023 / John Macdougall

ضابط شرطة، هو الشخص الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى السياج، يضع زهرة على سور السفارة الروسية في برلين، ألمانيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

ضابط شرطة، هو الشخص الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى السياج، يضع زهرة على سور السفارة الروسية في برلين، ألمانيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح وقع في قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; بضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
6/16
© AFP 2023 / John Macdougall

ضابط شرطة، هو الشخص الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى السياج، يضع زهرة على سور السفارة الروسية في برلين، ألمانيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

© Sputnik . Artem Kulekin / الانتقال إلى بنك الصور

طفلة تضع الزهور على نصب تذكاري مؤقت بالقرب من القنصلية الروسية في تيراسبول، ملدوفا، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

طفلة تضع الزهور على نصب تذكاري مؤقت بالقرب من القنصلية الروسية في تيراسبول، ملدوفا، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي في قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; بضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
7/16
© Sputnik . Artem Kulekin
/
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طفلة تضع الزهور على نصب تذكاري مؤقت بالقرب من القنصلية الروسية في تيراسبول، ملدوفا، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

© AP Photo / Bilal Hussein

مواطنون لبنانيون خلال "فعالية الشموع"، تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، خارج السفارة الروسية في بيروت، لبنان، 23 مارس 2024.

مواطنون لبنانيون خلال &quot;فعالية الشموع&quot;، تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; بضواحي موسكو، خارج السفارة الروسية في بيروت، لبنان، 23 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bilal Hussein

مواطنون لبنانيون خلال "فعالية الشموع"، تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، خارج السفارة الروسية في بيروت، لبنان، 23 مارس 2024.

© Sputnik . Murad Orujov / الانتقال إلى بنك الصور

زهور وألعاب أمام السفارة الروسية في باكو، أذربيجان، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.

زهور وألعاب أمام السفارة الروسية في باكو، أذربيجان، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Murad Orujov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زهور وألعاب أمام السفارة الروسية في باكو، أذربيجان، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.

© AFP 2023 / Karen Minasyan

الناس يبكون عند نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان، أرمينيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

الناس يبكون عند نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان، أرمينيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; بضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Karen Minasyan

الناس يبكون عند نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان، أرمينيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff

الناس يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في باريس، فرنسا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

الناس يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في باريس، فرنسا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; بضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
11/16
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff

الناس يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في باريس، فرنسا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

الناس يضعون الشموع أمام السفارة الروسية في مينسك، بيلاروسيا، في 22 مارس 2024، تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

الناس يضعون الشموع أمام السفارة الروسية في مينسك، بيلاروسيا، في 22 مارس 2024، تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع على قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; بضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور

الناس يضعون الشموع أمام السفارة الروسية في مينسك، بيلاروسيا، في 22 مارس 2024، تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

فتاة تحمل زهرة خارج السفارة الروسية في روما، إيطاليا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.

فتاة تحمل زهرة خارج السفارة الروسية في روما، إيطاليا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
13/16
© AP Photo / Alessandra Tarantino

فتاة تحمل زهرة خارج السفارة الروسية في روما، إيطاليا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.

© AFP 2023 / Justin Tallis

الناس يعبرون عن احترامهم بعد وضع الزهور أمام السفارة الروسية في لندن، إنجلترا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.

الناس يعبرون عن احترامهم بعد وضع الزهور أمام السفارة الروسية في لندن، إنجلترا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
14/16
© AFP 2023 / Justin Tallis

الناس يعبرون عن احترامهم بعد وضع الزهور أمام السفارة الروسية في لندن، إنجلترا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.

© AFP 2023 / Oliver Bunic

تظهر هذه الصورة التي التقطت في بلغراد، صربيا، لافتة كُتب عليها "لا للإرهاب" والزهور من حولها، بعد يوم من الهجوم المسلح الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، 23 مارس 2024.

تظهر هذه الصورة التي التقطت في بلغراد، صربيا، لافتة كُتب عليها &quot;لا للإرهاب&quot; والزهور من حولها، بعد يوم من الهجوم المسلح الذي وقع في قاعة &quot;كروكوس سيتي&quot; في ضواحي موسكو، 23 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
15/16
© AFP 2023 / Oliver Bunic

تظهر هذه الصورة التي التقطت في بلغراد، صربيا، لافتة كُتب عليها "لا للإرهاب" والزهور من حولها، بعد يوم من الهجوم المسلح الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، 23 مارس 2024.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

تجمّع العشرات من المواطنين اللبنانيين والروس أمام السفارة الروسية في بيروت، تضامنًا مع الشعب الروسي، بعد الهجوم الإرهابي، 23 مارس 2024.

تجمّع العشرات من المواطنين اللبنانيين والروس أمام السفارة الروسية في بيروت، تضامنًا مع الشعب الروسي، بعد الهجوم الإرهابي، 23 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

تجمّع العشرات من المواطنين اللبنانيين والروس أمام السفارة الروسية في بيروت، تضامنًا مع الشعب الروسي، بعد الهجوم الإرهابي، 23 مارس 2024.

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