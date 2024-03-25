https://sputnikarabic.ae/20240325/مواطنون-حول-العالم-يتضامنون-مع-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-1087352531.html

مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

سبوتنيك عربي

مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

2024-03-25T12:12+0000

2024-03-25T12:12+0000

2024-03-25T12:12+0000

وسائط متعددة

صور

موسكو

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الهجوم الإرهابي في موسكو

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/19/1087352701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a7a64fee7de877dcc1d991743f471a6.jpg

وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 133 شخصا وأصيب 154 آخرون على الأقل، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.تابعوا آخر الأخبار الحصرية والتقارير المصورة حول الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" هنا - تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو