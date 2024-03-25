مواطنون حول العالم يتضامنون مع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
شخص ينكّس العلم الروسي خارج السفارة الروسية في لندن، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.
شخص ينكّس العلم الروسي خارج السفارة الروسية في لندن، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.
مواطنون يضعون الزهور على نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان أرمينيا، 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
مواطنون يضعون الزهور على نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان أرمينيا، 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
أشخاص يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في مينسك، تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، 23 مارس 2024.
أشخاص يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في مينسك، تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، 23 مارس 2024.
إضاءة برج خليفة في دبي، بألوان العلم الروسي، الإمارات، 24 مارس 2024.
إضاءة برج خليفة في دبي، بألوان العلم الروسي، الإمارات، 24 مارس 2024.
رجل يضع الزهور خارج القنصلية الروسية في إسطنبول، تركيا، 23 مارس 2024.
رجل يضع الزهور خارج القنصلية الروسية في إسطنبول، تركيا، 23 مارس 2024.
ضابط شرطة، هو الشخص الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى السياج، يضع زهرة على سور السفارة الروسية في برلين، ألمانيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
ضابط شرطة، هو الشخص الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى السياج، يضع زهرة على سور السفارة الروسية في برلين، ألمانيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم من هجوم مسلح وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
طفلة تضع الزهور على نصب تذكاري مؤقت بالقرب من القنصلية الروسية في تيراسبول، ملدوفا، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
طفلة تضع الزهور على نصب تذكاري مؤقت بالقرب من القنصلية الروسية في تيراسبول، ملدوفا، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
مواطنون لبنانيون خلال "فعالية الشموع"، تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، خارج السفارة الروسية في بيروت، لبنان، 23 مارس 2024.
مواطنون لبنانيون خلال "فعالية الشموع"، تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، خارج السفارة الروسية في بيروت، لبنان، 23 مارس 2024.
زهور وألعاب أمام السفارة الروسية في باكو، أذربيجان، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.
زهور وألعاب أمام السفارة الروسية في باكو، أذربيجان، خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.
الناس يبكون عند نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان، أرمينيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
الناس يبكون عند نصب تذكاري مؤقت أمام السفارة الروسية في يريفان، أرمينيا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
الناس يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في باريس، فرنسا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
الناس يضعون الزهور أمام السفارة الروسية في باريس، فرنسا، في 23 مارس 2024، بعد يوم واحد من هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
الناس يضعون الشموع أمام السفارة الروسية في مينسك، بيلاروسيا، في 22 مارس 2024، تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
الناس يضعون الشموع أمام السفارة الروسية في مينسك، بيلاروسيا، في 22 مارس 2024، تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.
فتاة تحمل زهرة خارج السفارة الروسية في روما، إيطاليا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.
فتاة تحمل زهرة خارج السفارة الروسية في روما، إيطاليا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.
الناس يعبرون عن احترامهم بعد وضع الزهور أمام السفارة الروسية في لندن، إنجلترا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.
الناس يعبرون عن احترامهم بعد وضع الزهور أمام السفارة الروسية في لندن، إنجلترا، 23 مارس 2024، بعد يوم من الهجوم المسلح على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في بلغراد، صربيا، لافتة كُتب عليها "لا للإرهاب" والزهور من حولها، بعد يوم من الهجوم المسلح الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، 23 مارس 2024.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في بلغراد، صربيا، لافتة كُتب عليها "لا للإرهاب" والزهور من حولها، بعد يوم من الهجوم المسلح الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، 23 مارس 2024.
تجمّع العشرات من المواطنين اللبنانيين والروس أمام السفارة الروسية في بيروت، تضامنًا مع الشعب الروسي، بعد الهجوم الإرهابي، 23 مارس 2024.
تجمّع العشرات من المواطنين اللبنانيين والروس أمام السفارة الروسية في بيروت، تضامنًا مع الشعب الروسي، بعد الهجوم الإرهابي، 23 مارس 2024.