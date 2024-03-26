إفطار جماعي وغروب ناري... فعاليات شهر رمضان حول العالم

© AFP 2023 / Karim Jaafar

يحتفل الناس بمهرجان "القرنقعوه"، وهو حفل تقليدي للأطفال في منطقة الخليج، يتم الاحتفال به بعد الإفطار، في الليلة 14 من شهر رمضان، بمناسبة حلول منتصف الشهر، الدوحة، قطر، 24 مارس 2024.