إفطار جماعي وغروب ناري... فعاليات شهر رمضان حول العالم

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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
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https://sputnikarabic.ae/20240326/إفطار-جماعي-وغروب-ناري-فعاليات-شهر-رمضان-حول-العالم-1087387744.html
إفطار جماعي وغروب ناري... فعاليات شهر رمضان حول العالم
إفطار جماعي وغروب ناري... فعاليات شهر رمضان حول العالم
سبوتنيك عربي
إفطار جماعي وغروب ناري... رمضان حول العالم
2024-03-26T09:49+0000
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وسائط متعددة
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إفطار جماعي وغروب ناري... رمضان حول العالم
إفطار جماعي وغروب ناري... رمضان حول العالم

إفطار جماعي وغروب ناري... فعاليات شهر رمضان حول العالم

09:49 GMT 26.03.2024
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تشاهدون ألبوم الصور التي جمعها فريق "سبوتنيك" لبعض مظاهر قضاء شهر رمضان في مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2023 / Khaled Desouki

من مظاهر الاحتفالات الرمضانية في أحد شواريع مدينة القاهرة، مصر، 25 مارس 2024.

من مظاهر الاحتفالات الرمضانية في أحد شواريع مدينة القاهرة، مصر، 25 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Khaled Desouki

من مظاهر الاحتفالات الرمضانية في أحد شواريع مدينة القاهرة، مصر، 25 مارس 2024.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

المغنية العراقية سارة محمد، تقدم عرضًا على خشبة المسرح، في أمسية خلال شهر رمضان، في مدينة البصرة جنوبي العراق، في وقت متأخر من يوم 23 مارس 2024.

المغنية العراقية سارة محمد، تقدم عرضًا على خشبة المسرح، في أمسية خلال شهر رمضان، في مدينة البصرة جنوبي العراق، في وقت متأخر من يوم 23 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Hussein Faleh

المغنية العراقية سارة محمد، تقدم عرضًا على خشبة المسرح، في أمسية خلال شهر رمضان، في مدينة البصرة جنوبي العراق، في وقت متأخر من يوم 23 مارس 2024.

© AP Photo / Vincent Thian

متطوع يستعد لتوزيع عصيدة "بوبور لامبوك" في شهر رمضان، في مسجد "كامبونغ بارو جاميك" في كوالالمبور، ماليزيا، 26 مارس/ آذار 2024. خلال شهر رمضان، يقوم المسجد بطهي وتوزيع الآلاف من "بوبور لامبوك" يوميا.

متطوع يستعد لتوزيع عصيدة &quot;بوبور لامبوك&quot; في شهر رمضان، في مسجد &quot;كامبونغ بارو جاميك&quot; في كوالالمبور، ماليزيا، 26 مارس/ آذار 2024. خلال شهر رمضان، يقوم المسجد بطهي وتوزيع الآلاف من &quot;بوبور لامبوك&quot; يوميا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vincent Thian

متطوع يستعد لتوزيع عصيدة "بوبور لامبوك" في شهر رمضان، في مسجد "كامبونغ بارو جاميك" في كوالالمبور، ماليزيا، 26 مارس/ آذار 2024. خلال شهر رمضان، يقوم المسجد بطهي وتوزيع الآلاف من "بوبور لامبوك" يوميا.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

يحتفل الناس بمهرجان "القرنقعوه"، وهو حفل تقليدي للأطفال في منطقة الخليج، يتم الاحتفال به بعد الإفطار، في الليلة 14 من شهر رمضان، بمناسبة حلول منتصف الشهر، الدوحة، قطر، 24 مارس 2024.

يحتفل الناس بمهرجان &quot;القرنقعوه&quot;، وهو حفل تقليدي للأطفال في منطقة الخليج، يتم الاحتفال به بعد الإفطار، في الليلة 14 من شهر رمضان، بمناسبة حلول منتصف الشهر، الدوحة، قطر، 24 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Karim Jaafar

يحتفل الناس بمهرجان "القرنقعوه"، وهو حفل تقليدي للأطفال في منطقة الخليج، يتم الاحتفال به بعد الإفطار، في الليلة 14 من شهر رمضان، بمناسبة حلول منتصف الشهر، الدوحة، قطر، 24 مارس 2024.

© AFP 2023 / Mohammed Huwais

مصلٍ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير في مدينة صنعاء القديمة، خلال شهر رمضان، في 25 مارس 2024.

مصلٍ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير في مدينة صنعاء القديمة، خلال شهر رمضان، في 25 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mohammed Huwais

مصلٍ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير في مدينة صنعاء القديمة، خلال شهر رمضان، في 25 مارس 2024.

© AP Photo / Amr Nabil

متطوع يوزع وجبات مجانية على سكان "عزبة حمادة" في حي "المطرية" بالقاهرة، خلال إفطار جماعي، خلال شهر رمضان، مصر، 25 مارس 2024.

متطوع يوزع وجبات مجانية على سكان &quot;عزبة حمادة&quot; في حي &quot;المطرية&quot; بالقاهرة، خلال إفطار جماعي، خلال شهر رمضان، مصر، 25 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Amr Nabil

متطوع يوزع وجبات مجانية على سكان "عزبة حمادة" في حي "المطرية" بالقاهرة، خلال إفطار جماعي، خلال شهر رمضان، مصر، 25 مارس 2024.

© AP Photo / Hadi Mizbanفنانون يؤدون عرضًا ناريًا خلال شهر رمضان في بغداد، العراق، 25 مارس 2024.
فنانون يؤدون عرضًا ناريًا خلال شهر رمضان في بغداد، العراق، 25 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hadi Mizban
فنانون يؤدون عرضًا ناريًا خلال شهر رمضان في بغداد، العراق، 25 مارس 2024.
© AFP 2023 / Mohammed Abed

يجلس الناس معًا لتناول إفطارهم في إفطار جماعي ينظمه أعضاء مخيم "بربارة" للاجئين، على خلفية غروب شمس ناري في أحد شوارع رفح جنوبي قطاع غزة، 24 مارس 2024.

يجلس الناس معًا لتناول إفطارهم في إفطار جماعي ينظمه أعضاء مخيم &quot;بربارة&quot; للاجئين، على خلفية غروب شمس ناري في أحد شوارع رفح جنوبي قطاع غزة، 24 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023 / Mohammed Abed

يجلس الناس معًا لتناول إفطارهم في إفطار جماعي ينظمه أعضاء مخيم "بربارة" للاجئين، على خلفية غروب شمس ناري في أحد شوارع رفح جنوبي قطاع غزة، 24 مارس 2024.

© AP Photo / Fareed Khan

مجموعة من الصائمين يقومون بالدعاء قبل الإفطار، خلال شهر رمضان، في نقطة توزيع وجبات مجانية تديرها مجموعة خيرية، في كراتشي، باكستان، 23 مارس 2024.

مجموعة من الصائمين يقومون بالدعاء قبل الإفطار، خلال شهر رمضان، في نقطة توزيع وجبات مجانية تديرها مجموعة خيرية، في كراتشي، باكستان، 23 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fareed Khan

مجموعة من الصائمين يقومون بالدعاء قبل الإفطار، خلال شهر رمضان، في نقطة توزيع وجبات مجانية تديرها مجموعة خيرية، في كراتشي، باكستان، 23 مارس 2024.

© AFP 2023 / Issouf Sanogo

امرأة تحمل سلة غذائية على رأسها وهي تمر بجوار امرأة تبيع الفواكه والخضروات خلال شهر رمضان في أبيدجان، ساحل العاج، 25 مارس 2024.

امرأة تحمل سلة غذائية على رأسها وهي تمر بجوار امرأة تبيع الفواكه والخضروات خلال شهر رمضان في أبيدجان، ساحل العاج، 25 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Issouf Sanogo

امرأة تحمل سلة غذائية على رأسها وهي تمر بجوار امرأة تبيع الفواكه والخضروات خلال شهر رمضان في أبيدجان، ساحل العاج، 25 مارس 2024.

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