إفطار جماعي وغروب ناري... فعاليات شهر رمضان حول العالم

من مظاهر الاحتفالات الرمضانية في أحد شواريع مدينة القاهرة، مصر، 25 مارس 2024.
من مظاهر الاحتفالات الرمضانية في أحد شواريع مدينة القاهرة، مصر، 25 مارس 2024.
المغنية العراقية سارة محمد، تقدم عرضًا على خشبة المسرح، في أمسية خلال شهر رمضان، في مدينة البصرة جنوبي العراق، في وقت متأخر من يوم 23 مارس 2024.
المغنية العراقية سارة محمد، تقدم عرضًا على خشبة المسرح، في أمسية خلال شهر رمضان، في مدينة البصرة جنوبي العراق، في وقت متأخر من يوم 23 مارس 2024.
متطوع يستعد لتوزيع عصيدة "بوبور لامبوك" في شهر رمضان، في مسجد "كامبونغ بارو جاميك" في كوالالمبور، ماليزيا، 26 مارس/ آذار 2024. خلال شهر رمضان، يقوم المسجد بطهي وتوزيع الآلاف من "بوبور لامبوك" يوميا.
متطوع يستعد لتوزيع عصيدة "بوبور لامبوك" في شهر رمضان، في مسجد "كامبونغ بارو جاميك" في كوالالمبور، ماليزيا، 26 مارس/ آذار 2024. خلال شهر رمضان، يقوم المسجد بطهي وتوزيع الآلاف من "بوبور لامبوك" يوميا.
يحتفل الناس بمهرجان "القرنقعوه"، وهو حفل تقليدي للأطفال في منطقة الخليج، يتم الاحتفال به بعد الإفطار، في الليلة 14 من شهر رمضان، بمناسبة حلول منتصف الشهر، الدوحة، قطر، 24 مارس 2024.
يحتفل الناس بمهرجان "القرنقعوه"، وهو حفل تقليدي للأطفال في منطقة الخليج، يتم الاحتفال به بعد الإفطار، في الليلة 14 من شهر رمضان، بمناسبة حلول منتصف الشهر، الدوحة، قطر، 24 مارس 2024.
مصلٍ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير في مدينة صنعاء القديمة، خلال شهر رمضان، في 25 مارس 2024.
مصلٍ يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير في مدينة صنعاء القديمة، خلال شهر رمضان، في 25 مارس 2024.
متطوع يوزع وجبات مجانية على سكان "عزبة حمادة" في حي "المطرية" بالقاهرة، خلال إفطار جماعي، خلال شهر رمضان، مصر، 25 مارس 2024.
متطوع يوزع وجبات مجانية على سكان "عزبة حمادة" في حي "المطرية" بالقاهرة، خلال إفطار جماعي، خلال شهر رمضان، مصر، 25 مارس 2024.
يجلس الناس معًا لتناول إفطارهم في إفطار جماعي ينظمه أعضاء مخيم "بربارة" للاجئين، على خلفية غروب شمس ناري في أحد شوارع رفح جنوبي قطاع غزة، 24 مارس 2024.
يجلس الناس معًا لتناول إفطارهم في إفطار جماعي ينظمه أعضاء مخيم "بربارة" للاجئين، على خلفية غروب شمس ناري في أحد شوارع رفح جنوبي قطاع غزة، 24 مارس 2024.
مجموعة من الصائمين يقومون بالدعاء قبل الإفطار، خلال شهر رمضان، في نقطة توزيع وجبات مجانية تديرها مجموعة خيرية، في كراتشي، باكستان، 23 مارس 2024.
مجموعة من الصائمين يقومون بالدعاء قبل الإفطار، خلال شهر رمضان، في نقطة توزيع وجبات مجانية تديرها مجموعة خيرية، في كراتشي، باكستان، 23 مارس 2024.
امرأة تحمل سلة غذائية على رأسها وهي تمر بجوار امرأة تبيع الفواكه والخضروات خلال شهر رمضان في أبيدجان، ساحل العاج، 25 مارس 2024.
امرأة تحمل سلة غذائية على رأسها وهي تمر بجوار امرأة تبيع الفواكه والخضروات خلال شهر رمضان في أبيدجان، ساحل العاج، 25 مارس 2024.