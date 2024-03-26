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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاع-الروسية-تؤكد-تحييد-مئات-العسكريين-الأوكرانيين-على-محاور-عدة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1087394145.html
الدفاع الروسية تؤكد تحييد مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور عدة خلال الساعات الـ24 الماضية
الدفاع الروسية تؤكد تحييد مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور عدة خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها على محور أفدييفكا، وتصدت لهجومين جنوبي دونيتسك، حيث بلغت خسائر كييف المئات خلال... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T11:22+0000
2024-03-26T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور أفدييفكا بلغت خسائر العدو 280 عسكريًا ودبابتين ومركبتين عسكريتين مدرعتين و6 سيارات".وخلال معركة مضادة للبطاريات، تم استهداف مدفعين "هاوتزر" من طراز "إم-777" صنع أمريكي ومدفع ذاتي الدفع "أيه إس-90" من صنع بريطانيا ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي-20" ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا".وأضاف بيان الوزارة أنه على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، هجمتين مضادتين لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرية ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 عسكريين، فضلاً عن 5 سيارات ومدفعين "هاوتزر" من طراز "إف إن-70" بريطانيي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة طراز "غفوزديكا"وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه "على محور خيرسون، ونتيجة للعمل المنسق لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية ألحقت أضرارا بتحشدات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65، ولواء الدفاع الإقليمي 108، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات رابوتينا، ونوفوسيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع "إم-777" أمريكيي الصنع".وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، أدت العمليات النشطة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية إلى إلحاق أضرار بوحدات العدو وتعزيز المواقع على طول خط المواجهة"، مضيفًا بالقول: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 20 عسكريًا وسيارتين".
https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الروسي-يضرب-مراكز-صنع-القرار-في-أوكرانيا-1087393630.html
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روسيا

الدفاع الروسية تؤكد تحييد مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور عدة خلال الساعات الـ24 الماضية

11:22 GMT 26.03.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها على محور أفدييفكا، وتصدت لهجومين جنوبي دونيتسك، حيث بلغت خسائر كييف المئات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور أفدييفكا بلغت خسائر العدو 280 عسكريًا ودبابتين ومركبتين عسكريتين مدرعتين و6 سيارات".
وخلال معركة مضادة للبطاريات، تم استهداف مدفعين "هاوتزر" من طراز "إم-777" صنع أمريكي ومدفع ذاتي الدفع "أيه إس-90" من صنع بريطانيا ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي-20" ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا".
وأضاف بيان الوزارة أنه على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، هجمتين مضادتين لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرية ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:29 GMT
وتابعت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 عسكريين، فضلاً عن 5 سيارات ومدفعين "هاوتزر" من طراز "إف إن-70" بريطانيي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة طراز "غفوزديكا"
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه "على محور خيرسون، ونتيجة للعمل المنسق لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية ألحقت أضرارا بتحشدات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65، ولواء الدفاع الإقليمي 108، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات رابوتينا، ونوفوسيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع "إم-777" أمريكيي الصنع".
وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، أدت العمليات النشطة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية إلى إلحاق أضرار بوحدات العدو وتعزيز المواقع على طول خط المواجهة"، مضيفًا بالقول: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 20 عسكريًا وسيارتين".
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