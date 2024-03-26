https://sputnikarabic.ae/20240326/الدفاع-الروسية-تؤكد-تحييد-مئات-العسكريين-الأوكرانيين-على-محاور-عدة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1087394145.html

الدفاع الروسية تؤكد تحييد مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور عدة خلال الساعات الـ24 الماضية

الدفاع الروسية تؤكد تحييد مئات العسكريين الأوكرانيين على محاور عدة خلال الساعات الـ24 الماضية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها على محور أفدييفكا، وتصدت لهجومين جنوبي دونيتسك، حيث بلغت خسائر كييف المئات خلال... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T11:22+0000

2024-03-26T11:22+0000

2024-03-26T11:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور أفدييفكا بلغت خسائر العدو 280 عسكريًا ودبابتين ومركبتين عسكريتين مدرعتين و6 سيارات".وخلال معركة مضادة للبطاريات، تم استهداف مدفعين "هاوتزر" من طراز "إم-777" صنع أمريكي ومدفع ذاتي الدفع "أيه إس-90" من صنع بريطانيا ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي-20" ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا".وأضاف بيان الوزارة أنه على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، هجمتين مضادتين لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرية ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 عسكريين، فضلاً عن 5 سيارات ومدفعين "هاوتزر" من طراز "إف إن-70" بريطانيي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة طراز "غفوزديكا"وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه "على محور خيرسون، ونتيجة للعمل المنسق لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية ألحقت أضرارا بتحشدات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65، ولواء الدفاع الإقليمي 108، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات رابوتينا، ونوفوسيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع "إم-777" أمريكيي الصنع".وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، أدت العمليات النشطة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية إلى إلحاق أضرار بوحدات العدو وتعزيز المواقع على طول خط المواجهة"، مضيفًا بالقول: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 20 عسكريًا وسيارتين".

https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الروسي-يضرب-مراكز-صنع-القرار-في-أوكرانيا-1087393630.html

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