https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الروسي-يضرب-مراكز-صنع-القرار-في-أوكرانيا-1087393630.html
الجيش الروسي يضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا
الجيش الروسي يضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي شنّ ضربة جماعية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا، ومنشآت إدارة أمن الدولة، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وتم إصابة... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T10:29+0000
2024-03-26T10:29+0000
2024-03-26T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "تم تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وطائرات مسيرة ضد مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز الأمن الأوكراني ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى أماكن انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأكدت وزارة الدفاع أن كافة أهداف الضربة قد تحققت.وأضافت الوزارة أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، كما ألحقت النيران أضرارًا بتراكمات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة ولواء الدفاع الأرضي 108 في مناطق رابوتينو ومنطقة نوفوسيلوفكا في زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 50 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم777.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/إعلام-القوات-الجوية-الروسية-تلقي-مئات-القنابل-على-المواقع-العسكرية-الأوكرانية-كل-يوم-1087392475.html
https://sputnikarabic.ae/20240326/مصادر-لـسبوتنيك-ضربات-روسية-تستهدف-مقرات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1087391085.html
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رصد عسكري
الجيش الروسي يضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا
10:29 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 10:36 GMT 26.03.2024)
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي شنّ ضربة جماعية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا، ومنشآت إدارة أمن الدولة، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وتم إصابة جميع الأهداف.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "تم تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وطائرات مسيرة ضد مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز الأمن الأوكراني ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى أماكن انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وأكدت وزارة الدفاع أن كافة أهداف الضربة قد تحققت.
وأضافت الوزارة أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، كما ألحقت النيران أضرارًا بتراكمات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة ولواء الدفاع الأرضي 108 في مناطق رابوتينو ومنطقة نوفوسيلوفكا في زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 50 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم777.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.