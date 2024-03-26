https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الروسي-يضرب-مراكز-صنع-القرار-في-أوكرانيا-1087393630.html

الجيش الروسي يضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا

الجيش الروسي يضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي شنّ ضربة جماعية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا، ومنشآت إدارة أمن الدولة، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وتم إصابة... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T10:29+0000

2024-03-26T10:29+0000

2024-03-26T10:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "تم تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وطائرات مسيرة ضد مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز الأمن الأوكراني ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى أماكن انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأكدت وزارة الدفاع أن كافة أهداف الضربة قد تحققت.وأضافت الوزارة أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، كما ألحقت النيران أضرارًا بتراكمات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة ولواء الدفاع الأرضي 108 في مناطق رابوتينو ومنطقة نوفوسيلوفكا في زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 50 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم777.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240326/إعلام-القوات-الجوية-الروسية-تلقي-مئات-القنابل-على-المواقع-العسكرية-الأوكرانية-كل-يوم-1087392475.html

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رصد عسكري